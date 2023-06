Slavia získala Tijaniho z Ostravy, do Baníku odešel hostovat Ewerton

Praha - Fotbalisty pražské Slavie posílil útočník Muhamed Tijani z Ostravy. Dvaadvacetiletý Nigerijec podepsal v novém působišti smlouvu do konce června 2028. Brazilský záložník Ewerton naopak z Edenu odešel do Baníku na roční hostování s opcí. Oba kluby o tom informovaly na svých webových stránkách.

Tijani v minulé sezoně nastřílel 11 ligových gólů, z toho osm v závěru jarní části. S vršovickým týmem se už připravuje na soustředění v rakouském Aigenu. Účastník mistrovství světa do 20 let v roce 2019 se ve Slavii sejde s bývalým reprezentačním spoluhráčem obráncem Igohem Ogbuem. Tijani s fotbalem začínal v nigerijském klubu 36 Lion, kde působili i bývalí slávisté Peter Olayinka, Yira Sor a Moses Usor.

"Jsem nadšený, mám rád výzvy. Přestup do Slavie je přesně taková výzva, kterou jsem si přál. Těším se na evropské zápasy, na fanoušky. Rád bych jednou byl nejlepším ligovým střelcem. S Igohem se známe z mládežnické reprezentace, má v mém srdci speciální místo. Olayinka byl určitě inspirací nejen pro mě, ale i pro další fotbalisty z Nigérie. Rád bych byl jednou stejně úspěšný jako on," řekl Tijani.

"Získali jsme urostlého, silového, produktivního útočníka. Jarní fázi sezony měl fantastickou, sledovali jsme ho ale delší dobu. Věříme, že pod naším realizačním týmem dosáhne dalšího progresu, je mu stále teprve dvaadvacet let. Zná se s Igohem, ten mu pomůže v aklimatizaci. Držím mu palce, aby mu angažmá v Edenu vyšlo dle jeho i našich představ," přidal sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Tijani je druhou letní ofenzivní posilou Slavie po Mojmíru Chytilovi. Čtyřiadvacetiletý reprezentační útočník do druhého celku uplynulého ligového ročníku přestoupil z Olomouce.

Šestadvacetiletý Ewerton prožil výtečnou předminulou sezonu v Mladé Boleslavi, kde ve 34 ligových utkáních zaznamenal 11 branek a šest asistencí. Po příchodu do Slavie už se při velké konkurenci příliš neprosadil a ve 14 zápasech nejvyšší soutěže si připsal dva góly a asistenci.

"Věříme, že je to hráč, který nám svými ofenzivními schopnosti může velmi pomoct. Zná soutěž i prostředí, fotbalově je dokonale prověřený několikaletým působením v naší lize. Tím, že je v Evropě už sedm let, ho ani nepovažuji za klasického cizince, neměl by mít žádný problém s aklimatizací," uvedl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.