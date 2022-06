Slavia získala druhého nejlepšího ligového střelce Jurečku ze Slovácka

Praha - Fotbalová Slavia získala útočníka Václava Jurečku ze Slovácka. S druhým nejlepším střelcem uplynulého ročníku první ligy podepsala smlouvu na tři roky. Český vicemistr o tom informoval na svém webu.

Jurečka v minulé sezoně pomohl Slovácku 17 góly ke čtvrtému místu v nejvyšší soutěži a s týmem také získal domácí pohár MOL Cup po finálové výhře nad Spartou. Svými výkony si řekl o pozvánku do reprezentace, za kterou ve čtvrtek v Lize národů proti Švýcarsku nastoupil jako střídající hráč ke svému druhému zápasu.

"Slavii u nás vnímám jako největší klub. Smlouvu beru jako odměnu za životní sezonu, čekal jsem na ni strašně dlouho," uvedl Jurečka na webu Slavie. "Na své výkony chci navázat, konkurenci samozřejmě vnímám a myslím si, že k fotbalu patří. Bude mě nutit růst a dál se zlepšovat. Strašně se těším na fanoušky," řekl sedmadvacetiletý hráč.

V lize Jurečka dosud odehrál za mateřskou Opavu a Slovácko 104 utkání a dal 28 branek. "V posledních letech, a hlavně v minulé sezoně, předváděl nadstandardní výkony. Ukázal svůj velký potenciál. Věřím, že prostředí Slavie dostane Václava na ještě vyšší úroveň," řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Jurečka je druhou letní posilou červenobílých po krajním záložníkovi či obránci Davidu Douděrovi, který přišel z Mladé Boleslavi.

O Jurečku podle spekulací stála Plzeň, kde skončil Jean-David Beauguel, který ovládl tabulku ligových střelců. Ve hře bylo i zahraniční angažmá, Jurečka ale nakonec zamířil do Edenu.

"Stalo se to strašně rychle. Přišla Slavia a já jsem neváhal. Jsem rád, že jsem tady a porvu se se Slavií o ty nejvyšší příčky," uvedl Jurečka. Těší se na spolupráci s trenérem Jindřichem Trpišovským. "Vysvětloval mi, jaká je situace v týmu a co ode mě bude vyžadovat. Další pokyny určitě ještě přijdou."

Se Slováckem se rozloučil vítězstvím 3:1 nad Spartou ve finále poháru, ke kterému přispěl gólem z penalty. "Pro nás to byl nezapomenutelný okamžik, budu na to vzpomínat do konce kariéry. Takový úspěch se nepodaří každou sezonu. Přál jsem si, ať se trošku zapíšu do historie nějakého klubu. Jsem rád, že se mi to povedlo na Slovácku. Musím poděkovat všem členům realizačního týmu, bez nich bych to nedotáhl tam, kde jsem. Oni mi dali možnost přestoupit do Slavie, jsem jim za to vděčný," prohlásil Jurečka.