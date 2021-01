Slavia ze zdravotních důvodů zrušila odlet do Portugalska

Praha - Fotbalová Slavia Praha zrušila dnešní odlet na soustředění do Portugalska a na zahraniční kemp zatím neodcestuje. Testy na covid-19 odhalily v A-týmu pozitivní případy a klub nechce riskovat případné zhoršení zdravotní situace v mužstvu.

"Dnešní testy potvrdily dřívější indikace zhoršeného zdravotního stavu většího počtu členů A-týmu během vánočních svátků. Slavia tak zatím ruší zahraniční soustředění a z preventivních a zdravotních důvodů odkládá odlet," uvedl klub na svých internetových stránkách.

Slavia měla do Portugalska odletět večer a začít tam krátkou zimní přípravu na jarní část sezony, která odstartuje rekordně brzy už v polovině ledna.

"Tým se nyní bude připravovat v domácím prostředí, protože klub nechce riskovat případné zhoršení zdravotní situace s nutností řešit další možné zdravotně-hygienické komplikace v Portugalsku," dodali Pražané na webu.

Červenobílí měli s nákazou problémy už během letní přípravy, kdy se mužstvo muselo předčasně vrátit ze soustředění v Rakousku. Potíže s covidem se úřadujícímu mistrovi a lídrovi české ligy nevyhnuly ani v průběhu podzimu. Několik nakažených hráčů Slavii chybělo během zápasů základní skupiny Evropské ligy a v prosinci pak tým kvůli karanténě přišel o utkání ve Zlíně, které bylo odloženo. Pozdější testy ukázaly, že původní odběry byly kuriózně chybně vyhodnoceny jako pozitivní.

Do portugalského Fara večer neodletí ani Opava, která měla cestovat společně se Slavií. "Náš tým setrvá v Praze, kde během pondělí absolvuje naplánovaný tréninkový proces. Během pondělí se také rozhodne, co a jak dál. V současné chvíli jsou ve hře obě varianty - tedy odcestování do Portugalska, ale i případný návrat do Opavy. Je to pro nás samozřejmě velká komplikace v oblasti logistiky, ale během tří dnů jsme zvládli nachystat celé soustředění, takže určitě vyřešíme i tento problém," uvedl na twitteru vedoucí opavského A-týmu Lumír Sedláček.

Do jarní části ligové sezony slávisté vstoupí 16. ledna domácím zápasem s Olomoucí.