Slavia zdolala ve finále poháru Ostravu 2:0 a získala double

Olomouc - Fotbalisté Slavie obhájili vítězství v domácím poháru. Pražané ve finále MOL Cupu v Olomouci porazili Ostravu 2:0 a poprvé v samostatné historii a po 77 letech získali double. V neděli červenobílí po bezbrankové remíze na hřišti Baníku oslavili ligový titul. Skóre dnes v Olomouci otevřel v 37. minutě z penalty Tomáš Souček a pojistku přidal v 78. minutě Lukáš Masopust.

Slávisté ovládli i páté finále domácího poháru, které v samostatné historii hráli. Předtím triumfovali v letech 1997, 1999, 2002 a 2018. Baník prohrál třetí ze čtyř finálových zápasů, v samostatné historii zvítězil jen v roce 2005 v Olomouci nad Slováckem.

"Pro nás to bylo hrozně důležité. Když už ta šance na double byla, chtěli jsme to maximálně využít a dotáhnout to. Double byl náš největší cíl už v zimě, dávali jsme mu možná větší váhu než Evropské lize. Dlouho se to Slavii nepovedlo, naposledy v protektorátu," řekl v České televizi slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Triumf Slavie znamená, že čtvrtý tým ligy Jablonec má jistotu startu v kvalifikaci Evropské ligy. Kvalifikační utkání o Evropskou ligu si v nejvyšší soutěži s vítězem skupiny o Evropu zahraje pátý celek, jímž bude Liberec, nebo Ostrava. V případě vítězství Arsenalu ve finále Evropské ligy se třetí tým z ligy, kterým je Sparta, dostane přímo do skupiny Evropské ligy.

Baník stejně jako v nedělním zápase nastoupil v rozestavení s pěti obránci. V brance překvapivě dostal před Laštůvkou přednost Budinský, který v této ligové sezoně zatím odchytal jediné utkání.

Slavia začala aktivněji. Ve 13. minutě proti Škodově střele zasáhl Budinský a ostravský gólman se blýskl i ve 22. minutě, kdy vyrazil Bořilovu ránu. Na druhé straně Slezané nezužitkovali závar na malém vápně.

V 36. minutě Procházka ve vlastním vápně jemně sáhl na rameno Ngadeua, který upadl, a rozhodčí Ardeleanu k nevoli Slezanů odpískal pokutový kop. "Koukal jsem do vzduchu na balon, chtěl jsem se odrazit do výskoku. Slávista tam vyskočil, neříkám, že jsem se ho rukou nedotkl. Ale já o něm ani nevěděl. Bylo to posouzené jako penalta, už s tím nic neudělám," řekl Procházka.

Slávista Souček nezaváhal a poslal Pražany do vedení. "Buďa toho teď tolik neodchytal, takže jsem se soustředil spíš sám na sebe," uvedl Souček. "Souček mě nepřekvapil, každý zápas se dívám na penalty a snažím se je nastudovat co nejvíce. Čekal jsem do poslední chvíle, ale pak jsem si bohužel vybral špatnou stranu," dodal Budinský.

Proti penaltě vehementně protestoval na lavičce Baníku útočník Baroš, který po doléčení zranění začal na střídačce, a sudí ho mimo hřiště vyloučil.

"Nevím, co se dělo na lavičce. Já za záda nevidím, díval jsem se na hřiště. Byl plán, že půjdou Baroš a Diop do druhé půle ve dvojici. Spoléhal jsem na to, že ve druhé půli zatlačí do stoperů, znejistí hru Slavie. Ale bohužel rozhodčí nás předběhl," řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Na druhé straně mohl odpovědět Holzer, ale odražený balon napálil z úhlu nad. Ještě před přestávkou se znovu blýskl Budinský, který vykopl Frydrychovu střelu.

Ostravský kouč Páník do druhé půle posílil ofenzivu o Granečného. Slávisté se zatáhli, ale Slezané se k šancím nedostávali. Naopak v 62. minutě trefil Zmrhal Fillovu ruku, penalta se ale tentokrát nekopala.

Čerstvý ligový mistr čím dál častěji vyrážel do brejků a po jednom z nich přidal v 78. minutě pojistku. Střídající Král vysunul Masopusta, který předchozí tři finálové zápasy v poháru v dresu Jablonce prohrál, a ten únik s přehledem proměnil. Baník neskóroval v šestém duelu po sobě.

"V první půli jsme byli zakřiknutí. Ve druhé už to bylo lepší, ale nic jsme nedotáhli. Bohužel nejsme schopni se prosadit proti tak kvalitním stoperům, jako má Slavia. Kvalita Slavie je bohužel tak vysoká, že my na ni v tuhle chvílí nedosahujeme," dodal Páník.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Kvalita Slavie je veliká. My jsme vystřelili na bránu jen ze standardek. V první půli jsme byli zakřiknutí, nechtěli jsme hrát, jen výkopy od gólmana. Respekt byl až příliš velký na mé gusto. Penalta nás srazila dolů. Rozhodčí ji pískl; my to máme 60 metrů, takže nevidíte, co se dělo. Ještě jsem se na záznam nedíval. Vyloučení Baroše? Nevím, co se dělo na lavičce. Já za záda nevidím, díval jsem se na hřiště. Nemohu to komentovat. Byl plán, že půjdou Baroš a Diop do druhé půle ve dvojici. Spoléhal jsem na to, že ve druhé půli zatlačí do stoperů, znejistí hru Slavie. Ale bohužel rozhodčí nás předběhl. Byli jsme ve druhé půli nebezpečnější, už to bylo lepší, ale nic jsme nedotáhli. Bohužel nejsme schopni se prosadit proti tak kvalitním stoperům, jako má Slavia. Když jsme si vytvořili nějakou standardku, nekopli jsme ji dobře. Ale hráči tam odevzdali maximum. V závěru to bylo vabank, utekl nám tam Masopust a potvrdil to druhým gólem. Kvalita Slavie je bohužel tak vysoká, že my na ni v tuhle chvílí nedosahujeme."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Bylo pro nás strašně náročné zvládnout ten dvojzápas s Baníkem. Dnes to bylo zasloužené, měli jsme hodně šancí. Pro nás to bylo hrozně důležité. Když už ta šance na double byla, chtěli jsme to maximálně využít a dotáhnout to. Double byl náš největší cíl už v zimě, dávali jsme mu možná větší váhu než Evropské lize. Dlouho se to Slavii nepovedlo, naposledy v protektorátu. Jsem hrozně rád, že jsme to dotáhli."

Baník Ostrava - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 37. Souček z pen., 78. Masopust. Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Blažej - Zelinka (video). ŽK: Procházka - Škoda, Traoré, Masopust, Kolář, Bořil. ČK: 38. Baroš (Ostrava - mimo hřiště). Diváci: 11.661.

Sestavy:

Ostrava: Budinský - Pazdera (46. Granečný), Šindelář (72. Diop), Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Hrubý, Jánoš, Holzer - Kuzmanovič (81. O. Šašinka). Trenér: Páník.

Slavia: Kolář - Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Traoré (54. Král) - Masopust, Hušbauer (74. Olayinka), Zmrhal - Škoda (84. Kúdela). Trenér: Trpišovský.