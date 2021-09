Slavia zdolala Slovácko 2:1 a je jediným neporaženým týmem ligové sezony

Praha - Fotbalisté Slavie zvítězili v 7. kole první ligy nad Slováckem 2:1. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre mladík Daniel Samek a v 68. minutě přidal pojistku Stanislav Tecl. V závěru už jen snížil další střídající hráč Filip Vecheta. Pražané protáhli rekordní sérii bez ligové porážky na 52 utkání a zůstávají jediným týmem této sezony nejvyšší soutěže, který ještě neprohrál.

Vršovický obhájce titulu má k dobru odložený duel s Olomoucí a bodově dotáhl druhý tým tabulky Spartu. Na vedoucí Plzeň ztrácejí slávisté dva body. Slovácko, které vloni v březnu připravilo "červenobílým" dosud poslední ligovou porážku, nebodovalo po třech kolech a je páté.

"Včera jsme v Plzni viděli skvělý zápas. Myslím, že tentokrát bude o čelo tabulky velký boj, bude tam více týmů. Bude rozhodovat šířka kádrů a to, jak se kdo vyrovná s náročným programem. Myslím, že liga bude v této sezoně hodně vyrovnaná," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Při svém jubilejním 200. ligovém zápase v roli hlavního kouče postrádal několik hráčů, zároveň se mu ale některé opory po zdravotních problémech vrátily do sestavy. Při zranění brankářské jedničky Koláře si premiéru v dresu Pražanů odbyl gólman Mandous, zpočátku však moc práce neměl. "Aleš chytal skvěle, působil hodně jistě. Dlouho na to čekal. Pro mě byl hráč zápasu," podotkl Trpišovský.

Domácí začali náporem a hned ve čtvrté minutě otevřeli skóre. Ekpai ze strany vypálil do tyče a Samek pohotově napálil odražený míč do sítě. Teprve sedmnáctiletý záložník si při svém šestém ligovém startu připsal druhý gól.

"Upozorňovali jsme se, že na Slavii je důležité prvních 15 až 20 minut nedostat branku. Stalo se nám to tu už několikrát, přesto jsme zase špatně vstoupili do zápasu. Trochu jsme určili ráz utkání. Není jednoduché na Slavii hrát, když od čtvrté minuty prohráváte," řekl trenér Slovácka Martin Svědík.

V 11. minutě Kuchta nepřekonal hostujícího brankáře Nguyena, v další velké šanci zastavil domácí ofsajd. Hosté poté trochu srovnali hru, ale hrozit začali až po přestávce. Nejprve pálil slávista Kuchta do boční sítě a v 50. minutě mělo dvě velké šanci Slovácko. Jurečkovu střelu ale zablokoval Bořil a domácí defenziva zastavila i Havlíkovu dorážku. Sudí Orel si ještě nechal prověřit, zda domácí kapitán nezahrál rukou, penaltu však nenařídil.

Hosté v té chvíli hráli nejlepší část utkání a Mandous musel zasahovat proti Sadílkovi. "Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, než odešel Milan Petržela. Byly tam tři příležitosti, z nich jedna tisíciprocentní Jurečky. To se musí proměnit, to beru jako hrubou chybu. Když si vypracujete takovou šanci zvlášť tady na Slavii, musí to skončit brankou," uvedl Svědík.

Slavii pomohlo trojnásobné střídání a jeden z čerstvých hráčů v 68. minutě zvýšil. Bořil se probil přes obránce do vápna a připravil gól pro Tecla. Jednatřicetiletý reprezentační útočník prolomil své střelecké trápení z poslední doby a připsal si teprve druhou branku od dubna.

Za pět minut hostující Reinberk odvrátil míč těsně před čárou a poté domácí Takács v krkolomné pozici nedokázal doklepnout do sítě. Zdálo se, že favorit bez potíží dotáhne zápas ke třem bodům, ale Slovácko závěr pořádně zdramatizovalo. V 90. minutě se po spolupráci dvou střídajících hráčů a přihrávce od Kalabišky nekompromisně trefil pod břevno mladík Vecheta a připsal si první ligový gól.

Po minutě nastavení pak mohli hosté dokonce senzačně srovnat, střídající Navrátil ale hlavičkoval těsně mimo. Slávisté doma v lize neprohráli už 52 zápasů a úspěšně se naladili na čtvrteční úvodní duel skupiny Evropské konferenční ligy s Unionem Berlín.

"Pak při výškové převaze, kterou Slovácko mělo po nuceném střídání Laca Takácse, byl pro nás závěr nepříjemný podobně jako minule v Karviné. V nastavení jsme to s trochou štěstí dohráli na 2:1, byli jsme rádi, že je konec," uvedl Trpišovský.

"Důležitý faktor byla střídání. Když nám odešel Petržela, neměli jsme takovou kvalitu. Naopak Slavia tam poslala hráče, kteří to rozhodli. V závěru jsme dali branku a pak měli další šanci, bohužel jsme ji neproměnili. Slavia byla produktivnější," dodal Svědík.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Myslím, že celkově to byl hodně kvalitní zápas. Tři góly, dost šancí na obou stranách, dobré tempo hry. Těžký soupeř, Slovácko hrálo velmi dobře. Nám se povedlo dobře vstoupit do zápasu, dali jsme brzo gól a hráli jsme dobře. Postupem času jsme trochu ztratili střed hřiště a Slovácko se dostalo do hry. Špatně jsme vstoupili do druhého poločasu, Slovácko mělo lepší pohyb ve středu hřiště. Vytvořili si tlak, ze kterého měli dvě šance. My jsme příchodem střídajících hráčů tlak otupili. Podařilo se nám dát druhý gól a měli jsme dvě tři další příležitosti, které jsme neproměnili. V závěru jsme dostali zbytečný gól, naše chybné postavení a nezachycení hráče. Pak při výškové převaze, kterou Slovácko mělo po nuceném střídání Laca Takácse, byl pro nás závěr nepříjemný podobně jako minule v Karviné. Byl tam roh, ještě jeden centr do vápna. V nastavení jsme to s trochou štěstí dohráli na 2:1."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Upozorňovali jsme se, že na Slavii je důležité prvních 15 až 20 minut nedostat branku. Stalo se nám to tu už několikrát, přesto jsme zase špatně vstoupili do zápasu. Trochu jsme určili ráz utkání. Není jednoduché na Slavii hrát, když od čtvrté minuty prohráváte. První poločas nám někteří hráči nehráli, měli jsme přílišný respekt a zakončení bylo minimálně. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, než odešel Milan Petržela. Byly tam tři příležitosti, z nich jedna tisíciprocentní Jurečky. To se musí proměnit, to beru jako hrubou chybu. Když si vypracujete takovou šanci zvlášť tady na Slavii, musí to skončit brankou. Další faktor byla střídání. Když nám odešel Petržela, neměli jsme takovou kvalitu. Naopak Slavia tam poslala hráče, kteří to rozhodli. Pak jsme měli hluchou pasáž, střídalo se to. V závěru jsme dali branku a pak měli další šanci, bohužel jsme ji neproměnili. Slavia byla produktivnější."

Slavia Praha - 1. FC Slovácko 2:1 (1:0)

Branky: 4. Samek, 68. Tecl - 90. Vecheta. Rozhodčí: Orel - Hrabovský, Antoníček - Zelinka (video). ŽK: Petržela, Vecheta (oba Slovácko). Diváci: 11.252.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Bah, Takács (89. Krmenčík), Holeš, Bořil - Samek (56. Traoré), Ševčík - Ekpai, Lingr (56. Stanciu), Masopust (64. Oscar) - Kuchta (56. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Nguyen - Hofmann, Daníček, Kadlec - Reinberk (89. Šašinka), Mareček (46. Kalabiška), Kohút (61. Navrátil), Havlík - Petržela (66. Tomič), Jurečka (61. Vecheta), Sadílek. Trenér: Svědík.