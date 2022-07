Slavia zápasem na hřišti gibraltarského outsidera vstoupí do sezony

Gibraltar - Fotbalisté pražské Slavie čtvrtečním úvodním zápasem 2. předkola na hřišti gibraltarského outsidera St Joseph's vstoupí do kvalifikace Evropské konferenční ligy a zároveň do nové sezony. Český vicemistr chce v soutěžní premiéře potvrdit roli jasného favorita a vytvořit si příznivou výchozí pozici do domácí odvety, která je v Edenu na programu za týden.

Slavia v uplynulé sezoně domácí ligy skončila druhá a místo účasti v kvalifikaci Ligy mistrů musí vzít zavděk až třetí evropskou soutěží. V premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došli svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského na jaře až do čtvrtfinále. Finále druhého vydání soutěže bude v příštím roce hostit Eden.

Pražané hráli v pohárech skupinu pětkrát za sebou, v kvalifikaci ale zvítězili v jediném z posledních šesti dvojzápasů. Tentokrát nesmějí zaváhat a potřebují zdolat tři soupeře. Pokud přes St Joseph's postoupí, čeká je ve 3. předkole Panathinaikos Atény.

"Postup přes 2. předkolo je povinností, ke 3. a 4. předkolu máme respekt. Z hlediska finanční stability postoupit do skupiny není nutností pro přežití, to v žádném případě. Z hlediska sportovního a potenciálního rozvoje klubu do budoucna by to byla ztráta obrovská," řekl na tiskové konferenci před sezonou předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Český a gibraltarský tým se na evropské scéně utkají poprvé. UEFA teprve na sezonu 2014/15 přidělila klubům z malého zámořského území Velké Británie na jihu Pyrenejského poloostrova místa v pohárech.

"Je to začátek sezony, kluci se po přípravě vždy na mistrovský zápas těší. Bude to specifické, je to první kolo evropského poháru s méně známým soupeřem. Těšíme se, musíme vyhrát," uvedl asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký pro klubovou televizi.

St Joseph's jsou nejstarší gibraltarský klub, ale titul získali jen v roce 1996. V uplynulé sezoně skončili třetí. V úvodním předkole outsider vyřadil severoirský tým Larne po remíze 0:0 doma a vítězství 1:0 venku a v kvalifikaci pohárů teprve podruhé ze sedmi pokusů postoupil. Zároveň St Joseph's poprvé v historii prošli do 2. předkola.

Domácí zápasy hrají na stadionu Victoria Stadium pro pět tisíc diváků a s umělou trávou, kde k utkáním nastupuje i gibraltarská reprezentace. V týmu je několik Španělů a trenérem je jejich krajan Abraham Paz.

"Měli jsme z jejich zápasu s Larne video. Jsou na tom technicky slušně. Budeme určitě hrát do plné obrany, kterou budou mít zajištěnou. Pro nás je tu nezvyklá umělá tráva, ale tenhle zápas je povinnost zvládnout a dostat se dál," řekl Houštecký.

"Na umělce jsem vyrostl, snad si ještě něco pamatuju. Teď už se samozřejmě hraje spíš na klasické trávě, ale věřím, že to zvládneme. Konečně to vypukne. Příprava byla dlouhá, snad prodáme to, co jsme natrénovali," dodal bek David Jurásek, který si může odbýt pohárovou premiéru.

Pražanům scházejí zranění Jan Bořil, David Hovorka a Lukáš Masopust a také Taras Kačaraba s Jakubem Hromadou, kteří pykají za tresty z minulé sezony. Na soupisku pro 2. předkolo se z užšího kádru nedostali Petr Ševčík a Stanislav Tecl, naopak nechybí všechny letní posily.

Zápas začne ve čtvrtek v 19:00 SELČ.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: čtvrtek 21. července, 19:00. Rozhodčí: Kristjansson - Sigurdarson, Sigurdsson (všichni Isl.). Bilance: Gibraltar - ČR (Československo): - . St Joseph's v Evropě: EL/UEFA 9 1-3-5 6:25 EKL 4 1-2-1 3:4 Celkem 13 2-5-6 9:29 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 12 5-3-4 25:22 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 202 73-54-75 246:256 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: St. Joseph's: Fitzsimons - Olmos, Mouelhi, Villar, Peters, Pons - Ferrer, Bauti, Juanma, Valarino - Yussuf. Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Santos, Oscar - Holeš - Usor, Traoré, Provod, Ewerton - Sor. Absence Slavie: Hromada, Kačaraba (oba trest za ČK), Bořil, Hovorka, Masopust (všichni zranění), Icha, M. Jurásek, Plavšič, Samek, Ševčík, Tecl (všichni nejsou na soupisce). Zajímavosti: - český a gibraltarský tým se v soutěžích UEFA potkají poprvé - St Joseph's v 1. předkole vyřadili Larne po remíze 0:0 doma a vítězství 1:0 venku a v kvalifikaci pohárů teprve podruhé ze 7 pokusů postoupili - St Joseph's si poprvé v historii zahrají v pohárech 2. předkolo - St Joseph's vyhráli jediný ze 7 domácích zápasů v pohárech - St Joseph's skončili v uplynulé sezoně gibraltarské ligy třetí, jediný titul získali v roce 1996 - Slavia 5x za sebou hrála v pohárech skupinu, v premiérovém ročníku Evropské konferenční ligy došla na jaře až do čtvrtfinále - Slavia v kvalifikaci pohárů postoupila jen jednou z posledních 6 dvojzápasů - Slavii čeká soutěžní premiéra v nové sezoně, ve třech zápasech letní přípravy neprohrála a v generálce zvítězila 1:0 nad Puskásem - Slavia vyhrála na konci minulé sezony jediný z posledních 5 soutěžních duelů a v české lize skončila druhá - Slavia v pohárech 3x za sebou nezvítězila - Slavia vyhrála jediný z posledních 9 venkovních pohárových zápasů - utkání se odehraje na umělé trávě - vítěz dvojzápasu narazí ve 3. předkole na Panathinaikos Atény