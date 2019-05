Praha - Fotbalisté vedoucí Slavie v sobotu zahájí nadstavbovou část první ligy na hřišti šestého Liberce. O den později vstoupí do skupiny o titul také druhá Plzeň v domácím utkání se čtvrtým Jabloncem. Třetí Sparta v sobotu na Letné vyzve pátou Ostravu.

Slávisté zřejmě budou mít s Libercem opět hodně práce, protože vyhráli jediný z posledních pěti vzájemných ligových zápasů a na konci března v Edenu se Slovanem remizovali 1:1. Pražané mají před nadstavbou v tabulce čtyřbodový náskok na Plzeň.

"Liberec je v elitní šestce oprávněně, není to náhoda. Snaží se hrát otevřeným a náročným způsobem, mají náročného trenéra. Dobře víme, že na libereckém stadionu se žádnému týmu nehraje jednoduše," řekl asistent Slavie Jaroslav Köstl, který společně s hlavním koučem Jindřichem Trpišovským v Liberci působil.

Plzeň bude hájit pozici nejlepšího domácího týmu soutěže. Viktoria v základní části na svém stadionu vyhrála 14 z 15 zápasů a obdržela jen sedm gólů. Úřadující mistři v březnu Jablonec ve Štruncových sadech zdolali 1:0.

"Jakákoliv naše ztráta by byla špatná, takže my se budeme snažit získat co nejvíc bodů a uvidíme, jak se bude dařit Slavii," uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba. "Všichni víme, že Jablonec má stabilizovanou sestavu. Víceméně to hrají s dvanácti třinácti hráči. Mužstvo mají velice kvalitní a dokázali to v základní části," přidal.

Sparta minule zvítězila 3:0 v Opavě a uspěla při premiéře kouče Michala Horňáka, který nahradil odvolaného Zdeňka Ščasného. "Baník je houževnaté mužstvo s výborným trenérem, který skládá výbornou taktiku. My ale máme povinnost jít do zápasu s cílem vyhrát. V tabulce sice máme náskok šesti bodů (na čtvrtý Jablonec), ale pořád ho můžeme během dvou nepovedených zápasů ztratit," upozornil Horňák.

Letenský klub uctí památku svého bývalého kapitána Josefa Šurala, jenž v pondělí zahynul v Turecku při autonehodě. Hráči vyběhnou ve speciálních dresech, které pak půjdou do dražby, jejíž výtěžek bude věnován rodině zesnulého útočníka. Před utkáním se bude držet minuta ticha. "Pepa si zaslouží krásnou vzpomínku. A nejen od nás sparťanů. Doufám, že mu výsledkem uděláme radost," podotkl Horňák.

V neděli jsou na programu i dva zápasy ve skupině o záchranu. Předposlední Karviná se představí ve slezském souboji na hřišti třináctého nováčka Opavy. Hosté mají v tabulce devítibodový náskok na poslední Duklu, která už dnes hostí v pražském derby Bohemians 1905.

Čtrnáctá Příbram hraje na hřišti dvanáctého Slovácka. Mužstvo z Uherského Hradiště vyhrálo posledních šest vzájemných ligových zápasů a pětkrát za sebou od středočeského nováčka neinkasovalo. Slovácko před třemi týdny doma porazilo Příbram 2:0.

slm gi