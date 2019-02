Praha - Po dvou dnešních předehrávkách se o víkendu naplno rozběhne jarní část první fotbalové ligy. Vedoucí Slavia přivítá Teplice, obhájce titulu a druhý tým tabulky Plzeň hraje rovněž v sobotu v Mladé Boleslavi. Spartu v jediném nedělním zápase 20. kola doma čeká pražský rival Bohemians 1905.

Slávisté chtějí minimálně udržet čtyřbodový náskok na Plzeň a potvrdit dobrou bilanci s Teplicemi. Pražané porazili severočeského soupeře čtyřikrát za sebou a v posledních třech duelech s ním neinkasovali. Do Edenu v zimě přestoupil z Teplic defenzivní univerzál Alex Král.

"Jsme rádi, že začínáme doma. Máme zase možnost hrát před našimi fanoušky, dlouho jsme tu nebyli. Soustředíme se na Teplice, pak teprve přijde na řadu Genk (v Evropské lize) a Plzeň. Bereme to tak, že teď jsou Teplice a to je pro nás prostě utkání jara. Musíme ho zvládnout, chceme dobře odstartovat," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Plzeňští fotbalisté zakončili loňský rok sérií pěti soutěžních výher a rádi by na vítězné vlně pokračovali. "Určitě chceme udělat všechno pro to, abychom od prvního jarního kola začali honit Slavii. Doufám, že se nám to podaří, i když víme, že to bude strašně těžké a sezona nebude vůbec jednoduchá," uvedl kouč Viktorie Pavel Vrba.

"Na podzim nám zápas s Mladou Boleslaví mimořádně vyšel a doma jsme vyhráli 6:1, teď to určitě bude trošku jiné utkání," přidal Vrba, jenž by do základní sestavy mohl nasadit i dvě zimní posily Jeana-Davida Beauguela a Joela Kayambu.

Desátá Boleslav během přestávky hodně změnila kádr a přivedla řadu nových hráčů. Z Plzně budou hostovat obránci Tomáš Hájek a záložník Pavel Bucha, ale proti Viktorii ještě nastoupit nemohou. Domácí klub také uplatnil opci na nejlepšího střelce soutěže Nikolaje Komličenka a autora 18 ligových gólů vykoupil z Krasnodaru.

Sparťané touží napravit nevydařený podzim, který zakončili na páté pozici s výraznou ztrátou na Slavii a Plzeň. Během přípravy vyhráli všech sedm zápasů, v lednu ale tým trenéra Zdeňka Ščasného opustila jedna z největších hvězd české ligy Nicolae Stanciu. Rumunský záložník přestoupil do saúdskoarabského Al Ahlí.

Sparta v nejvyšší soutěži s vršovickým soupeřem neprohrála už 22 utkání od roku 2001, ale poslední tři vzájemné duely skončily nerozhodně. Třináctí Bohemians čekají na vítězství už osm kol.

Trenér Roman Pivarník si soutěžní premiéru na lavičce šestého Zlína odbude v regionálním derby s jedenáctým Slováckem. "Ševci" s rivalem z Uherského Hradiště neprohráli osm ligových utkání a na podzim zvítězili na Slovácku 4:0.

Sedmý Liberec, jehož největší zimní posilou je útočník Libor Kozák, hostí dvanáctou Příbram. Středočeský nováček prohrál posledních pět vzájemných ligových zápasů a na hřišti Slovanu zvítězil pouze jednou v roce 2000.

Druhý nováček Opava, která je v tabulce devátá, hraje na stadionu předposlední Karviné. Ta je s devíti body nejhorším domácím týmem soutěže.

Hlasy před víkendovými zápasy:

FK Mladá Boleslav (10.) - Viktoria Plzeň (2.)

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Čeká nás náročný vstup do druhé části ligového ročníku proti soupeři, který dobře posílil a má konsolidované a kvalitní mužstvo. Potřebujeme to ale zvládnout, protože bodů moc nemáme a naším jarním cílem je dosavadní umístění na desáté příčce výrazně zlepšit."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Určitě chceme udělat všechno pro to, abychom od prvního jarního kola začali honit Slavii. Doufám, že se nám to podaří, i když víme, že to bude strašně těžké. Doufám, že se ukáže, že jsme dobře připraveni, i když ten začátek je pro nás hodně těžký. Na podzim nám zápas s Mladou Boleslaví mimořádně vyšel a doma jsme vyhráli 6:1, teď to určitě bude trošku jiné utkání. Jsme rádi, že jsme posílili do ofenzivy a zvýraznily se možnosti naší útočné fáze. Je hodně pravděpodobné, že někteří noví hráči nastoupí už od začátku. Doufám, že nás přesvědčí o tom, že jsme udělali dobře, že jsme ty hráče do Plzně udělali a i oni u nás budou spokojeni."

Fastav Zlín (6.) - 1. FC Slovácko (11.)

Roman Pivarník (trenér Zlína): "Možná by takovému derby slušelo lepší počasí, ale i tak věřím, že kulisa bude dobrá. Z předchozího výsledku nemůžeme vycházet, teď to bude jiné. Věřím, že uhrajeme takový výsledek, který uspokojí jak nás v kabině, tak i fanoušky."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Slovácko má Zlínu co vracet, zápas jsem v létě jako nezúčastněná osoba viděl a bylo to pro domácí kruté. Těším se na toto derby, které má svá specifika, ale mě to z míry nevyvede, v Baníku jsem to prožíval zápas co zápas. Zlín jsem v zimě viděl, mám dost informací. Mám víceméně jasno i o naší sestavě, takže jsme připraveni."

Petr Jiráček (kapitán Zlína): "Letní výhra 4:0 nás nesmí zmást. My jsme byli v euforii a domácím se nedařilo vůbec nic. Teď ale mají nového trenéra, jsou mnohem nebezpečnější dopředu a nás čeká velmi těžké utkání."

Jaroslav Diviš (ofenzivní záložník Slovácka): "Vím, že se Slovácku na podzim v derby nedařilo a vysoko prohrálo. Ale já taky pamatuju vysokou pohárovou výhru 4:0 v době, kdy byl Zlín ve druhé lize. Ale na minulost se nehraje a já věřím, že to tam bodově vykrademe."

Slovan Liberec (7.) - 1. FK Příbram (12.)

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Byl jsem se podívat na generálku Příbrami. Bylo to takové rozpačité, ale ukázali svoji kvalitu. Tím, že trenér Csaplár se prezentuje ofenzivním fotbalem, očekávám, že budou hrát kombinačně. Ale myslím, že nebudou hrát tak otevřeně jako v generálce. My jsme se na ně adekvátně připravili a věřím, že zápas v domácím prostředí zvládneme. Doufám, že hru a výsledky na soustředění v Turecku přeneseme i do ligy."

Bohuslav Pilný (asistent trenéra Příbrami): "Samozřejmě jsme Liberec v přípravě sledovali a pečlivě se na něj chystali. Tyto zápasy jsou však nečitelné, liga je liga a příprava je něco jiného. Víme, že tam jako největší posila přišel Kozák, jenž bude chtít zlepšit produktivitu týmu, která na podzim nebyla ideální. Další posilou je Musa, který je v ofenzivě také kvalitní. Doufám, že v sobotu jim to nepůjde a rozehrají se až v dalších zápasech. Cíl je jasný - nevracet se bez bodů. Budeme chtít navázat na poslední podzimní duely na hřištích soupeřů. V Liberci jsem prožil nejlepší období kariéry, takže se těším. Jako soupeř jsem na stadionu U Nisy ještě nebodoval, tak snad dojde v sobotu ke změně."

Radek Voltr (útočník Příbrami): "Za dva roky působení v Liberci jsem v klubu získal velké množství kamarádů, se kterými jsem stále v kontaktu. Liberec má svou sílu, ale to platí i o nás. Určitě tam jedeme s ambicemi na bodový zisk. Liberec posílil Libor Kozák, ale my se musíme soustředit sami na sebe. Věřím, že si dokážeme poradit nejen s ním, ale i s ostatními hráči a zápas zvládneme."

MFK Karviná (15.) - SFC Opava (9.)

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Nechci soupeře analyzovat a hodnotit, podstatné je, abychom se na ten zápas připravili my. Změny jsou v každém klubu. Chceme zápas zvládnout a platit bude jediná věc - dát o gól více než soupeř. Je to klišé, ale platí to. Jsem přesvědčený, že mužstvo je dobře připravené a cíl pro jaro, kterým je záchrana, splníme. Proti Opavě k němu chceme vykročit."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Chceme se zlepšit na venkovních hřištích a hned v Karviné bychom na tom chtěli zapracovat. Obecně bychom chtěli hrát venku trošku odvážněji. Určitě bychom přivítali, kdybychom se v zimě víc dostali na přírodní trávu, ale takhle to prostě je, a já věřím, že to nebude handicap."

Slavia Praha (1.) - FK Teplice (8.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Příprava byla v podstatě dokonalá. Doufám, že si to přeneseme do jarní části a začátku ligy. Všichni se těšíme na ostré zápasy, na atmosféru, kvůli které to děláme. Jsme rádi, že začínáme doma. Máme zase možnost hrát před našimi fanoušky, dlouho jsme tu nebyli. Soustředíme se na Teplice, pak teprve přijde na řadu Genk a Plzeň. Bereme to tak, že teď jsou Teplice a to je pro nás prostě utkání jara. Musíme ho zvládnout, chceme dobře odstartovat. To je pro nás teď nejdůležitější."

Admir Ljevakovič (kapitán Teplic): "My víme, že Slavia je někde jinde. Musíme být připraveni na to, že na nás od začátku vletí. Musíme využít každou její lehkou ztrátu k brejkům, řešit je pak co nejlépe. Dozadu to bude hodně těžké, slávisté mají opravdu hodně kvalitní mančaft. Pro nás to bude zkouška, je to mužstvo, které je úspěšné i v Evropě. Musíme se k zápasu postavit tak, že se ho nebojíme."

Jakub Hora (ofenzivní záložník Teplic): "Myslím, že jsme připraveni dobře, ale vím, co nás čeká za soupeře. Slavia je podle mě teď nejlepší tým v české lize. Myslím, že je jedno, že hrajeme hned s vedoucím týmem tabulky. Aspoň nás čeká dobrá atmosféra, přijde hodně lidí. Čekám dobrý zápas. Na Slavii jsme nikdy nezklamali, co si vzpomínám."

Sparta Praha (5.) - Bohemians Praha 1905 (13.)

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Vždycky je lepší dobrá příprava, protože se máte čeho chytit a nemusíte čekat na zázrak. Pokud ale nenavážete na výsledky z přípravy, je všechno zapomenuto. Od jara očekávám, že se zlepšíme herně i výsledkově a s tím bude souviset i posun v tabulce."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Na souboj Hašků to nevypadá, jelikož Martin asi začne ve Spartě na lavičce a na jeho postu se většinou střídá jen kvůli zranění. Ale bylo by zajímavé, kdyby Martin s Filipem hráli na sebe. Nás v přípravě postihla chřipková epidemie. V generálce jsme měli osm hráčů, teď nás bude 13 nebo 14. Přesto se chceme se Spartou poprat a opět s ní bodovat."

Kamil Vacek (záložník Bohemians): "Nastoupím poprvé jako soupeř proti Spartě, ale nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Na každý zápas se těším úplně stejně, ať je to na tréninkovém hřišti v Uhříněvsi nebo na Letné. Samozřejmě jsem tam strávil krásné roky, ale to je minulost a já žiju dneškem."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 20. kola první ligy: -------- FK Mladá Boleslav (10.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 9. února, 15:00. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dobrovolný. Bilance: 27 7-6-14 30:44. Poslední zápas: 1:6. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Klíma, Šušnjar, Chaluš, Fulnek - Takács, Hubínek - Ladra, Matějovský, Přikryl - Komličenko. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Čermák, Kovařík - Beauguel. Absence: Bucha, Hájek (dohoda mezi kluby), Mareš (rekonvalescence), Túlio - Kolář, Kopic, Krmenčík (všichni zranění), Pačinda (disciplinární trest + zranění). Disciplinární ohrožení: Mareš (7 ŽK), Matějovský, Takács (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Komličenko (18) - Beauguel (9). Zajímavosti: - Plzeň v lize prohrála jediný z posledních 5 vzájemných zápasů - Plzeň v M. Boleslavi vyhrála jediné z posledních 3 ligových utkání - M. Boleslav 3 kola po sobě nezvítězila a z posledních 6 ligových zápasů vyhrála jediný - M. Boleslav doma v lize 7x za sebou neprohrála - Plzeň v lize neprohrála 10x za sebou (7 výher a 3 remízy) a v posledních 3 kolech zvítězila - Plzeň má s 15 inkasovanými brankami spolu s Ostravou nejlepší obranu ligy - Plzeň ve všech soutěžích neprohrála 7x za sebou a posledních 5 duelů vyhrála s minimálně 2 vstřelenými góly - Plzeň v posledních 4 přípravných zápasech nevyhrála, M. Boleslav prohrála jen 2 z 9 utkání - Komličenko (M. Boleslav) dal v posledních 4 ligových zápasech 6 gólů Fastav Zlín (6.) - 1. FC Slovácko (11.) Výkop: sobota 9. února, 15:00. Rozhodčí: Lerch - Kříž, Vaňkát. Bilance: 17 8-5-4 26:17. Poslední zápas: 4:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Matejov, Jiráček, Podio, Holík, Bartošák - Poznar, Vyhnal. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Janošek - Navrátil, Havlík, Kalabiška - Zajíc. Absence: Čanturišvili, Jakubov - Krejčí (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Gajič, Hnaníček, Hronek, Jiráček, Podio - Kalabiška, Navrátil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vyhnal (4) - Daníček, Zajíc (oba 3). Zajímavosti: - Zlín se Slováckem v lize 8x za sebou neprohrál - Zlín v srpnu vyhrál na Slovácku 4:0 a bylo to nejvyšší vítězství ve vzájemných soubojích - Zlín prohrál poslední 3 kola - Zlín vyhrál 3 z posledních 4 domácích ligových utkání - trenéra Pivarníka čeká soutěžní premiéra na lavičce Zlína - Slovácko v posledních 4 kolech podzimu pod trenérem Svědíkem 3x zvítězilo - Slovácko jako jediné z ligy ještě neremizovalo - Zlín z 5 zápasů zimní přípravy jen 2x vyhrál a poslední 3 utkání nezvítězil, Slovácko ze 7 duelů jen jednou prohrálo Slovan Liberec (7.) - 1. FK Příbram (12.) Výkop: sobota 9. února, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Hájek. Bilance: 39 20-12-7 59:31. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Oršula, Nešický, Pešek - Kozák. Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Kilián - Fantiš, Mingazov, Rezek, Antwi - Voltr. Absence: Potočný (8 ŽK), Koscelník (4 ŽK), Knejzlík (zranění) - Soldát (4 ŽK), Boháč, Slepička (oba rekonvalescence), Květ (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Karafiát, Oscar - Antwi, Kodr, Nitrianský, Voltr (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný - Fantiš (oba 5). Zajímavosti: - Liberec vyhrál posledních 5 vzájemných ligových zápasů a inkasoval v nich jen 2 branky - Liberec prohrál jediný z 19 domácích ligových duelů s Příbramí (v roce 2000) - Liberec 4 kola po sobě nezvítězil - Liberec je se 7 nerozhodnými výsledky spolu s Bohemians 1905 remízovým "králem" ligy - Příbram prohrála jediné z posledních 5 kol, zároveň ale zvítězila v jediném z posledních 9 ligových zápasů - Příbram poslední 3 venkovní ligové zápasy neprohrála - Příbram má se 43 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Příbram ze 7 zápasů zimní přípravy jen 3x zvítězila a v posledních 3 utkáních nevyhrála, Liberec vyhrál 4 z 5 duelů - Lehoczki (Liberec) den po utkání oslaví 21. narozeniny - trenér Příbrami Csaplár v minulosti vedl Liberec a získal s ním titul MFK Karviná (15.) - SFC Opava (9.) Výkop: sobota 9. února, 15:00. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Kubr. Bilance: 1 1-0-0 3:1. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Berkovec - Krivák, Rundič, Záhumenský - Moravec, Bukata, Smrž, Budínský, Guba - Ba Loua, Wágner. Opava: Šrom - Hrabina, Rychlý, Simerský, Žídek - Manzia, Zavadil, Janetzký, Zapalač - Smola, Opoku. Absence: Panák, Letič, Dreksa (všichni rekonvalescence) - Svozil (4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Letič, Panák, Ramírez, Smrž - Janetzký, Jursa (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Budínský, Wágner - Smola (všichni 5). Zajímavosti: - dosud jediný vzájemný prvoligový souboj ovládla Karviná, která v srpnu porazila Opavu v Brně 3:1 - Karviná vyhrála jediné z posledních 10 kol - Karviná je s 9 body nejhorším týmem doma, kde prohrála 4 z posledních 5 ligových zápasů - Opava vyhrála poslední 2 podzimní ligové zápasy (oba 2:1) - Opava bodovala ve 2 z posledních 3 venkovních ligových utkání - Karviná prohrála jediný z 6 zápasů zimní přípravy, Opava vyhrála jen 2 z 5 utkání a v posledních 3 nezvítězila - trenér Opavy Kopecký dělal vloni na jaře asistenta v Karviné Slavia Praha (1.) - FK Teplice (8.) Výkop: sobota 9. února, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Paták. Bilance: 45 21-12-12 67:50. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Ševčík, Stoch - Škoda. Teplice: Grigar - Čmovš, Jeřábek, Krob - Vondrášek, Ljevakovič, Kučera, Žitný, Moulis - Hora, Vošahlík. Absence: Tecl, Hromada (oba zranění), Matoušek (rekonvalescence) - Luts, Jindráček (oba zranění), Kuchta, Trubač (oba dohoda klubů). Disciplinární ohrožení: Ngadeu (7 ŽK), Král, Kúdela, Olayinka, Souček - Hyčka, Jeřábek, Kuchta, Kučera, Vondrášek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Stoch (11) - Hora (5). Zajímavosti: - Teplice v lize se Slavií 4x za sebou prohrály a v posledních 3 zápasech neskórovaly - Teplice vyhrály na Slavii v lize jen 2 z 22 utkání, naposledy v srpnu 2013, kdy po vítězství 7:0 připravily soupeři nejvyšší porážku v samostatné lize - Slavia v lize 5x za sebou vyhrála a neprohrála v posledních 9 kolech - Slavia doma v lize 6x po sobě zvítězila - Slavia má s 48 góly nejlepší útok ligy - Teplice vyhrály poslední 3 ligové zápasy - Slavia i Teplice vyhrály 4 z 5 zápasů zimní přípravy - Hušbauer může odehrát 250. zápas v české lize, Masopust (oba Slavia) pak 150. Sparta Praha (5.) - Bohemians Praha 1905 (13.) Výkop: neděle 10. února, 17:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Caletka. Bilance: 33 21-9-3 58:22. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Štetina, Hanousek - Karlsson, Frýdek, Kanga, Sáček, Chipciu - Tetteh. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Vondra - Reiter, Ljovin, F. Hašek, Vacek, Vaníček - Nečas. Absence: Costa (4 ŽK) - Hilál, Schumacher, Puškáč, Vodháněl, Švec (všichni zranění), Záviška, Pokorný (oba nemoc), Juliš (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Čivič, Radakovič, Tetteh - Krch, Šmíd, Hilál (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tetteh (9) - Hilál (5). Zajímavosti: - Sparta v lize s Bohemians 1905 už 22 utkání neprohrála (od roku 2001), poslední 3 vzájemné zápasy ale skončily remízou - Bohemians vyhráli v lize na Spartě jediný z 16 zápasů (v roce 1996) - Sparta v posledních 4 kolech nevyhrála (2 remízy, 2 prohry) - Sparta doma v lize 3x za sebou nezvítězila - Bohemians čekají na výhru v lize 8 zápasů a 270 minut nedali gól - Bohemians získali venku 10 z celkových 19 bodů - Bohemians jsou se 7 nerozhodnými výsledky spolu s Libercem remízovými "králi" ligy - Sparta vyhrála všech 7 utkání zimní přípravy, Bohemians zvítězili jen ve 2 z 5 utkání - Martin Hašek ml. přišel v zimě do Sparty právě z Bohemians 1905, které vede jeho otec Martin Hašek st. a hraje za ně bratr Filip - kouč Bohemians Martin Hašek st. hrával a trénoval ve Spartě Tabulka: 1. Slavia 19 16 1 2 48:16 49 2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45 3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34 4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30 7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25 8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25 9. Opava 19 7 2 10 26:30 23 10. Mladá Boleslav 19 6 4 9 36:36 22 11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21 12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20 13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 19 5 4 10 17:32 19 15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15 16. Dukla 19 4 3 12 15:34 15