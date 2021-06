Slavia začne fotbalovou ligu ve Zlíně, na podzim se odehraje 19 kol

Praha - Fotbalisté Slavie zahájí cestu za obhajobou ligového titulu venkovním zápasem ve Zlíně 24., nebo 25. července. Druhý tým uplynulé sezony Sparta vstoupí do nového ročníku domácím utkáním s Olomoucí. Nováček z Hradce Králové na úvod přivítá Bohemians 1905. Rozhodl o tom los v Praze. Na podzim se bude hrát 19 kol, a to do víkendu 18. a 19. prosince, jarní část odstartuje na začátku února.

Podzimní pražské derby mezi Spartou a Slavií se odehraje na Letné v 10. kole na začátku října. S druhým velkým rivalem Plzní budou hrát červenobílí, kteří v nové sezoně zaútočí na čtvrtý titul po sobě, nejdříve doma, a to na konci října ve 13. kole. V 7. kole v dalším šlágru Plzeň přivítá Spartu.

První liga se vrací k tradičnímu počtu 16 účastníků. V uplynulé sezoně ji hrálo netradičně 18 týmů kvůli tomu, že v předminulém ročníku zůstala kvůli koronaviru nedohrána nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil. Letos proto soutěž opustila trojice mužstev a mezi elitu prošel jen vítěz druhé ligy Hradec Králové.

V minulé sezoně se hrálo netradičně na 34 kol a byla zrušena nadstavba s baráží, které se od nadcházejícího ročníku vracejí. Vzhledem k tomu, že od ročníku 2022/23 bude mít Česko v pohárech už jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců, zrušila Ligová fotbalová asociace kvalifikační utkání o Evropu. To hrál vítěz prostřední nadstavbové skupiny s týmem ze skupiny o titul.

"To byla jediná debata, reagovali jsme na snížení počtu zástupců v pohárech. Jinak žádné další varianty nebyly na stole," řekl na tiskové konferenci Dušan Svoboda, předseda LFA, která řídí první a druhou ligu.

Odmítl, že by existovala varianta pokračovat s 18 účastníky, jak spekulovala některá média. "Ani na úrovni ligového výboru žádný takový podnět nebo návrh neobdrželi. Byla to taková virtuální spekulace. Co se týče dalšího vývoje, řekli jsme si, že nadstavbu odehrajeme ve třech kompletních sezonách. Zatím jsme odehráli jednu kompletní, druhou jsme nedohráli. Pak se můžeme bavit o nějakém vyhodnocení," uvedl Svoboda.

Prostřední skupina mezi 7. a 10. týmem po základní části bude pokračovat, její vítěz dostane prémii milion korun a získá lepší nasazení v dalším ročníku domácího poháru. Z nejvyšší soutěže přímo sestoupí nejhorší tým, další dva čeká baráž s druhým a třetím celkem druhé ligy.

Hradec Králové bude hrát po postupu do první ligy domácí zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu v Mladé Boleslavi. V azylu ve středočeském městě "Votroci" působili už v minulosti. Pardubice budou nadále hrát domácí duely v pražském Ďolíčku, kde sídlí Bohemians 1905.

Od nové sezony budou zrušeny páteční předehrávky a celé kolo se odehraje o víkendu. Nadále bude možné využívat pět střídání, jak bylo zavedeno během koronavirové pandemie.

Losování se znovu uskutečnilo podle takzvaných Frončekových tabulek. Ty dokážou zohlednit, aby si domácími zápasy nekonkurovala mužstva z jednotlivých regionů, ale třeba také nevhodné klimatické podmínky.

Program první fotbalové ligy 2021/22:

1. kolo (24. července)

Hr. Králové - Bohemians, Sparta - Olomouc, Plzeň - Ml. Boleslav, Č. Budějovice - Teplice, Pardubice - Karviná, Zlín - Slavia, Jablonec - Ostrava, Liberec - Slovácko.

2. kolo (31. července)

Karviná - Hr. Králové, Liberec - Sparta, Bohemians - Plzeň, Slovácko - Č. Budějovice, Olomouc - Pardubice, Ostrava - Zlín, Ml. Boleslav - Jablonec, Teplice - Slavia.

3. kolo (7. srpna)

Pardubice - Ml. Boleslav, Zlín - Teplice, Č. Budějovice - Ostrava, Slavia - Olomouc, Jablonec - Bohemians, Plzeň - Slovácko, Sparta - Karviná, Hr. Králové - Liberec.

4. kolo (14. srpna)

Ml. Boleslav - Slavia, Teplice - Jablonec, Ostrava - Pardubice, Olomouc - Č. Budějovice, Bohemians - Sparta, Slovácko - Hr. Králové, Karviná - Zlín, Liberec - Plzeň.

5. kolo (21. srpna)

Sparta - Hr. Králové, Plzeň - Karviná, Č. Budějovice - Liberec, Pardubice - Bohemians, Zlín - Olomouc, Jablonec - Slovácko, Slavia - Ostrava, Ml. Boleslav - Teplice.

6. kolo (28. srpna)

Hr. Králové - Plzeň, Sparta - Č. Budějovice, Ostrava - Ml. Boleslav, Olomouc - Jablonec, Bohemians - Teplice, Slovácko - Pardubice, Karviná - Slavia, Liberec - Zlín.

7. kolo (11. září)

Plzeň - Sparta, Č. Budějovice - Hr. Králové, Pardubice - Liberec, Zlín - Bohemians, Jablonec - Karviná, Slavia - Slovácko, Ml. Boleslav - Olomouc, Teplice - Ostrava

8. kolo (18. září)

Hr. Králové - Pardubice, Sparta - Jablonec, Plzeň - Č. Budějovice, Olomouc - Ostrava, Bohemians - Slavia, Slovácko - Zlín, Karviná - Teplice, Liberec - Ml. Boleslav.

9. kolo (25. září)

Č. Budějovice - Karviná, Pardubice - Plzeň, Zlín - Sparta, Jablonec - Liberec, Slavia - Hr. Králové, Ml. Boleslav - Slovácko, Teplice - Olomouc, Ostrava - Bohemians.

10. kolo (2. října)

Hr. Králové - Jablonec, Sparta - Slavia, Plzeň - Zlín, Č. Budějovice - Pardubice, Bohemians - Olomouc, Slovácko - Teplice, Karviná - Ml. Boleslav, Liberec - Ostrava.

11. kolo (16. října)

Pardubice - Sparta, Zlín - Hr. Králové, Jablonec - Č. Budějovice, Slavia - Liberec, Ml. Boleslav - Bohemians, Teplice - Plzeň, Ostrava - Slovácko, Olomouc - Karviná.

12. kolo (23. října)

Hr. Králové - Teplice, Sparta - Ml. Boleslav, Plzeň - Jablonec, Č. Budějovice - Slavia, Pardubice - Zlín, Slovácko - Bohemians, Karviná - Ostrava, Liberec - Olomouc.

13. kolo (30. října)

Zlín - Č. Budějovice, Jablonec - Pardubice, Slavia - Plzeň, Ml. Boleslav - Hr. Králové, Teplice - Liberec, Ostrava - Sparta, Olomouc - Slovácko, Bohemians - Karviná.

14.kolo (6. listopadu)

Hr. Králové - Ostrava, Sparta - Teplice, Plzeň - Olomouc, Č. Budějovice - Ml. Boleslav, Pardubice - Slavia, Zlín - Jablonec, Karviná - Slovácko, Liberec - Bohemians.

15. kolo (20. listopadu)

Slavia - Jablonec, Ml. Boleslav - Zlín, Teplice - Pardubice, Ostrava - Plzeň, Olomouc - Hr. Králové, Bohemians - Č. Budějovice, Slovácko - Sparta, Karviná - Liberec.

16. kolo (27. listopadu)

Hr. Králové - Karviná, Sparta - Liberec, Plzeň - Bohemians, Č. Budějovice - Slovácko, Pardubice - Olomouc, Zlín - Ostrava, Jablonec - Ml. Boleslav, Slavia - Teplice.

17. kolo (4. prosince)

Ml. Boleslav - Pardubice, Teplice - Zlín, Ostrava - Č. Budějovice, Olomouc - Slavia, Bohemians - Jablonec, Slovácko - Plzeň, Karviná - Sparta, Liberec - Hr. Králové.

18. kolo (11. prosince)

Slavia - Ml. Boleslav, Jablonec - Teplice, Pardubice - Ostrava, Č. Budějovice - Olomouc, Sparta - Bohemians, Hr. Králové - Slovácko, Zlín - Karviná, Plzeň - Liberec.

19. kolo (18. prosince)

Hr. Králové - Sparta, Karviná - Plzeň, Liberec - Č. Budějovice, Bohemians - Pardubice, Olomouc - Zlín, Slovácko - Jablonec, Ostrava - Slavia, Teplice - Ml. Boleslav.

20. kolo (5. února)

Plzeň - Hr. Králové, Č. Budějovice - Sparta, Ml. Boleslav - Ostrava, Jablonec - Olomouc, Teplice - Bohemians, Pardubice - Slovácko, Slavia - Karviná, Zlín - Liberec.

21. kolo (12. února)

Sparta - Plzeň, Hr. Králové - Č. Budějovice, Liberec - Pardubice, Bohemians - Zlín, Karviná - Jablonec, Slovácko - Slavia, Olomouc - Ml. Boleslav, Ostrava - Teplice.

22. kolo (19. února)

Pardubice - Hr. Králové, Jablonec - Sparta, Č. Budějovice - Plzeň, Ostrava - Olomouc, Slavia - Bohemians, Zlín - Slovácko, Teplice - Karviná, Ml. Boleslav - Liberec.

23. kolo (26. února)

Karviná - Č. Budějovice, Plzeň - Pardubice, Sparta - Zlín, Liberec - Jablonec, Hr. Králové - Slavia, Slovácko - Ml. Boleslav, Olomouc - Teplice, Bohemians - Ostrava.

24. kolo (5. března)

Jablonec - Hr. Králové, Slavia - Sparta, Zlín - Plzeň, Pardubice - Č. Budějovice, Olomouc - Bohemians, Teplice - Slovácko, Ml. Boleslav - Karviná, Ostrava - Liberec.

25. kolo (12. března)

Sparta - Pardubice, Hr. Králové - Zlín, Č. Budějovice - Jablonec, Liberec - Slavia, Bohemians - Ml. Boleslav, Plzeň - Teplice, Slovácko - Ostrava, Karviná - Olomouc.

26. kolo (19. března)

Teplice - Hr. Králové, Ml. Boleslav - Sparta, Jablonec - Plzeň, Slavia - Č. Budějovice, Zlín - Pardubice, Bohemians - Slovácko, Ostrava - Karviná, Olomouc - Liberec.

27. kolo (2. dubna)

Č. Budějovice - Zlín, Pardubice - Jablonec, Plzeň - Slavia, Hr. Králové - Ml. Boleslav, Liberec - Teplice, Sparta - Ostrava, Slovácko - Olomouc, Karviná - Bohemians.

28. kolo (9. dubna)

Ostrava - Hr. Králové, Teplice - Sparta, Olomouc - Plzeň, Ml. Boleslav - Č. Budějovice, Slavia - Pardubice, Jablonec - Zlín, Slovácko - Karviná, Bohemians - Liberec.

29. kolo (16. dubna)

Jablonec - Slavia, Zlín - Ml. Boleslav, Pardubice - Teplice, Plzeň - Ostrava, Hr. Králové - Olomouc, Č. Budějovice - Bohemians, Sparta - Slovácko, Liberec - Karviná.

30. kolo (23. dubna)

Bohemians - Hr. Králové, Olomouc - Sparta, Ml. Boleslav - Plzeň, Teplice - Č. Budějovice, Karviná - Pardubice, Slavia - Zlín, Ostrava - Jablonec, Slovácko - Liberec.