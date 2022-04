Slavia zachránila ve čtvrtfinále EKL v nastavení remízu 3:3

Rotterdam - Fotbalisté Slavie remizovali v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské konferenční ligy v Rotterdamu s Feyenoordem 3:3. V 10. minutě otevřel skóre domácí Luis Sinisterra, v 41. minutě srovnal Peter Olayinka. V polovině druhého dějství poslal Pražany do vedení Yira Sor, ale brzy odpověděl Marcos Senesi a v 86. minutě obrátil stav Orkun Kökcü. V páté minutě nastavení ale zařídil českému mistrovi příznivou výchozí pozici do odvety za týden v Edenu Ibrahim Traoré.

Pražané soupeři částečně oplatili zářijovou venkovní porážku 1:2 ze skupiny, v níž za aktuálně třetím celkem nizozemské ligy skončili druzí. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského usilují o vyrovnání českého maxima na evropské scéně v samostatné historii, v sezoně 1995/96 došla Slavia do semifinále Poháru UEFA. Vloni a v roce 2019 Pražané hráli čtvrtfinále Evropské ligy, postoupit ale ani v jednom případě nedokázali.

Trenér Slavie Trpišovský překvapivě nasadil od začátku stopera Kúdelu, jenž nastoupil v základní sestavě poprvé od konce srpna a po doléčení po dlouhém zranění. Do pořádku se stihli dát afričtí krajní hráči Oscar s Olayinkou, kteří ze zdravotních důvodů nedokončili nedělní ligové utkání v Plzni (1:1). Z nejrůznějších důvodů chybělo Slavii více než 10 hráčů a na lavičku se tak dostala řada mladíků.

V zářijovém utkání v Rotterdamu inkasovali červenobílí ve 14. minutě a ani dnes neudrželi čisté konto dlouho. V 10. minutě po slávistickém rohovém kopu vyrazili domácí do brejku, Nelson přihrál Sinisterrovi, který se uvolnil na levé straně a ranou na přední tyč překonal brankáře Koláře.

Vzápětí mohl odpovědět Sor, ale obstřelem těsně minul. Po necelých 20 minutách mohl zvýšit Kökcü, po jehož střele zachránil Pražany břevno. Malaciův pokus poté skončil těsně vedle a ve 30. minutě Kolář vyrazil střelu agilního Sinisterry ze strany.

V 41. minutě český šampion srovnal. Po akci středem hřiště přiťukl Traoré do pozice na hraně ofsajdu Olayinkovi, jenž neprotlačil na malé vápno zpětnou přihrávku, ale odražený míč už poté z úhlu procpal do sítě. Domácí marně reklamovali ofsajd, v Evropské konferenční lize není k dispozici videorozhodčí.

Dvě minuty po pauze měl velkou šanci Til, Kolář tečovanou střelu vyrazil jen s problémy. V 66. minutě postupoval ze strany na sám na branku Sor, ale minul. Svého šestého gólu v jarní části evropských pohárů se dočkal až o minutu později, kdy po Schranzově přihrávce na malé vápno snadno doklepl balon do sítě.

Z vedení se aktuálně druhý tým české ligy radoval jen necelých sedm minut. Střílený centr od střídajícího Desserse trefil Senesiho a od jeho hrudě zapadl k tyči. Vzápětí ve velké šanci hlavičkoval vedle Olayinka.

V 86. minutě vítěz Poháru UEFA z roku 2002 dokonal obrat. K přímému kopu z úhlu se postavil Kökcü a střelou na přední tyč "nachytal" Koláře. Slávisté ale ještě dokázali srovnat. Už po vypršení avizovaného čtyřminutového nastavení se po rohu a velkém závaru zblízka prosadil Traoré. Všechny tři góly Pražanů v zápase dali afričtí hráči.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V tuhle chvíli mě mrzí, že jsme zápas nevyhráli. Po horším vstupu do zápasu, respektive po prvním zbytečném gólu, se nám ho podařilo otočit na 2:1. Měli jsme spoustu dalších šancí na to, abychom dali rozdílový gól a vyhráli tady. Pak jsme prohrávali 2:3 a dali jsme v poslední vteřině gól. V tuhle chvíli musíme remízu brát. Byl to skvělý zápas, celkově úroveň zápasu skvělá. Šest gólů, spousta šancí, skvělé individuální výkony na obou stranách, skvělá kulisa. Dali jsme gól v nastavení. Svým způsobem můžeme být spokojení. Trochu mě ale mrzí inkasované góly."

Ibrahim Traoré (záložník a autor vyrovnávací branky Slavie): "Mám velkou radost. Na Feyenoordu se hraje hodně těžce. Remíza 3:3 je pro nás dobrý výsledek. Pokaždé dám důležitý gól, nechápu to. Jsem jako talisman. Dneska jsme hráli jako tým, dali jsme do toho všechno. Musíme se soustředit na domácí odvetu."

Tomáš Holeš (záložník Slavie): "Zápas začal v podobném tempu jako ten podzimní. Bylo to hodně náročné, ze začátku jsme trošku nevěděli, kde nám hlava stojí. Pomohl nám vyrovnávací gól, trochu je zaskočil a my se dostali do hry. Dá se říct, že byli lepší, ale šli jsme do vedení. Dostali jsme blbé góly. Nakonec remízu bereme všema deseti."

Ondřej Kúdela (obránce Slavie): "Přál jsem si, abychom vyrovnali. Při posledním rohu jsem si říkal, ať nám tam něco spadne. Shodou okolností to padlo. Nechtěl jsem prohrát první utkání, do něhož jsme nastoupil (v základní sestavě) po strašně dlouhé době. Vezeme si výborný výsledek do odvety. U nás doma se bude rozhodovat, pravidlo o venkovních gólech se zrušilo. Věřím, že doma nás poženou fanoušci a že to zvládneme, přehoupneme se (do semifinále) a zapíšeme se do historie."

Zdroj: ČT sport.

Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha 3:3 (1:1)

Branky: 10. Sinisterra, 74. Senesi, 86. Kökcü - 41. Olayinka, 67. Sor, 90.+5 Traoré. Rozhodčí: Meler - Eyisoy, Uyarcan (všichni Tur.). ŽK: Trauner, Pedersen, Marciano, Senesi, Sinisterra - Olayinka, Talovjerov, Schranz.

Feyenoord: Marciano - Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia - Til (64. Toornstra), Aursnes, Kökcü (89. Hendrix) - Nelson (77. Džahánbachš), Sinisterra - Linssen (64. Dessers). Trenér: Slot.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Kačaraba, Oscar - Talovjerov (66. Lingr), Holeš (90.+1 Madsen) - Schranz, Traoré, Olayinka (83. Tecl) - Sor. Trenér: Trpišovský.