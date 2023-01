Slavia začala soustředění výhrou nad Ženevou, Plzeň remizovala s Heidenheimem

Praha - Fotbalisté Slavie odstartovali soustředění v Portugalsku výhrami 3:0 a 1:0 nad Servette Ženeva. Pražané v zimní přípravě zůstávají stoprocentní. Mistrovská Plzeň zahájila kemp ve Španělsku remízou 1:1 s druholigovým německým Heidenheimem.

Olomouc porazila Rapid Bukurešť 2:0, Teplice rovněž v Turecku podlehly maďarskému Kecskemétu 2:3. Jablonec ve Španělsku začal porážkou 0:1 se švýcarským Sionem.

V základní sestavě Slavie v prvním utkání byl i nigerijský stoper Ogbu, který do vršovického klubu přestoupil z norského Lilleströmu. Na pravé straně obrany nastoupil uzdravený slovenský univerzál Schranz. V úvodním poločase se trefili Provod a Tecl po přihrávce zimní posily Hronka.

Skóre v Algarve uzavřel v 76. minutě vlastní brankou Diallo. Na závěrečnou desetiminutovku naskočil krajní bek Bořil a těsně před koncem zblízka trefil tyčku. Dvaatřicetiletý reprezentant se po vleklém zranění kolena vrátil na hřiště poprvé od října 2021.

Druhý zápas proti Servette rozhodl v 56. minutě Van Buren. Nizozemský útočník, jenž na podzim hostoval v Liberci, krátce předtím neproměnil pokutový kop a v úvodu hlavičkoval do břevna. Slávisté vyhráli všechny tři dosavadní přípravné duely, v neděli zdolali Hradec Králové rovněž 1:0.

Plzeň v silné zahajovací jedenáctce začala proti Heidenheimu dobře a ve 28. minutě se prosadil Havel. Třetí tým druhé bundesligy ale po změně stran vyrovnal. "Zajímavý soupeř, takový klasicky německý. V první půli jsme si vytvořili šance. Škoda, že jsme jich neproměnili víc, abychom byli ve vyšším vedení," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth v nahrávce pro média.

Závěrečnou půlhodinu za obhájce českého titulu absolvoval i nigerijský útočník Durosinmi, čerstvá posila z druholigové Karviné. "Je to určitě velký příslib. Viděli jsme ho poprvé takhle zblízka v zápase. Troufnu si říct, že by to mohla být naše velká posila," uvedl Horváth. Západočeši v Benidormu ještě vyzvou Ferencváros Budapešť a norské Molde.

Olomouc po půlhodině hry poslal do vedení Chytil, který je spojován s přestupem do Slavie. V 66. minutě přidal druhý gól Beneš. Za Teplice se v utkání hraném na dvakrát 60 minut trefili Hušek a Žák. Jejich spoluhráč Gning neproměnil penaltu.

Přípravná fotbalová utkání: Slavia Praha - Servette Ženeva 3:0 (2:0) Branky: 22. Provod, 32. Tecl, 73. vlastní Diallo. Sestava Slavie: Mandous - Schranz (60. Halinský), Ogbu, Kričfaluši, Oscar - Traoré (60. Talovjerov) - Usor (66. Šmiga), Hronek (80. Bořil), Provod, Ewerton (60. Olayinka) - Tecl. Trenér: Trpišovský. Slavia - Servette 1:0 (0:0) Branka: 56. Van Buren. Sestava Slavie: Kolář - Douděra (76. Halinský), Ousou, Santos, D. Jurásek - Hromada (57. Talovjerov), Ševčík, Jurečka, Lingr, M. Jurásek (67. Šmiga) - Van Buren (57. Olayinka). Trenér: Trpišovský. Viktoria Plzeň - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:0) Branka Plzně: 28. Havel. Sestava Plzně: Staněk - Holík, Hejda (61. Kaša), Pernica, Havel (61. Sýkora) - Bucha, Kalvach - Kopic (61. Kronus), Květ (61. Ndiaye), Jirka (61. Pilař) - Chorý (61. Durosinmi). Trenér: Bílek. Sigma Olomouc - Rapid Bukurešť 2:0 (1:0) Branky: 33. Chytil, 66. Beneš. Sestava Olomouce: Trefil - Pokorný, Beneš, Vraštil (46. Poulolo) - Zifčák (59. Sláma), Breite (59. Sedlák), Ventúra (46. Fortelný), Zmrzlý (59. Hadaš) - Navrátil (59. Vodháněl) - Růsek (59. Zorvan), Chytil (46. Zlatohlávek). Trenér: Jílek. FK Teplice - Kecskemét TE (Maď.) 2:3 (1:2), hráno 2x60 minut Branky: 55. Hušek, 97. Žák - 20. Horváth, 32. Tóth, 84. Katona. Sestava Teplic: I. poločas: Mucha - Knapík, Hušek, Vondrášek - Radosta, Jukl, Trubač, Urbanec - Sy - Vachoušek, Gning. II. poločas: Němeček - Kučera, Chaloupek, Hybš - Hyčka, Emmer (88. Procházka), Mareček, Kodad - Čičovský - Stankovski, Žák. Trenér: Jarošík. FK Jablonec - FC Sion 0:1 (0:0) Branka: 53. Chouaref. Sestava Jablonce: Surovčík - Akpudje (46. Surzyn), Heidenreich, Martinec - Šulc (46. Jovovič), Kratochvíl, Považanec (46. Hübschman), Houska (70. Patrák), Polidar - Sejk, Chramosta (46. Malínský). Trenér: Horejš.