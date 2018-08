Teplice - Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v Teplicích 3:0 a na Stínadlech zopakovali stejně vysoké vítězství z konce minulého ročníku. Pražané rozhodli o svém triumfu už v prvním poločase, kdy se trefili Stanislav Tecl a Ondřej Kúdela. Po pauze přidal pojistku Jan Sýkora.

Úřadující vicemistr napravil minulou porážku s Jabloncem, vyhrál pátý z šesti zápasů nejvyšší soutěže a minimálně do neděle se dostal do čela tabulky. Na první místo se může vrátit Plzeň, pokud bude bodovat s Mladou Boleslaví. Teplice prohrály potřetí za sebou, navíc bez vstřelené branky a jsou dvanácté.

Slavia v posledním kole minulé sezony v Teplicích jasně vyhrála a otěže zápasu měla pevně v rukou i od úvodu dnešního duelu. První šanci ještě Tecl v šesté minutě neproměnil, ale o osm minut později už otevřel skóre, když se prosadil hlavou po centru z levé strany od Bořila.

Pražané v první půli jasně dominovali a využívali nedůrazně hrající teplické obrany. Ve 22. minutě měl na noze druhý gól Tecl, ale jeho zakončení vykopl před brankovou čárou Jeřábek.

Ve 34. minutě Slavia opět udeřila po centru. Na Hušbauerův roh si naskočil Kúdela a hlavou zvýšil. Hostující stoper, který při zranění Deliho a nemoci Pokorného nastoupil poprvé v sezoně, dal svůj premiérový gól ve Slavii. V soutěžním utkání se trefil po dvou a půl letech.

Teplický brankář pak domácí ještě do přestávky zachránil do dalšího inkasovaného gólu, když vzápětí vyrazil Stochovu střelu a chvíli nato zasáhl i proti Coufalovi. Teplice bez nemocného útočníka Vaněčka za úvodní dějství brankáře Koláře, chytajícího 50. ligový duel, příliš neohrozily.

Severočeši se neprobrali ani po přestávce, kdy přišel na trávník čerstvý Moulis. Krátce poté, co teplický kouč Šmejkal v 59. minutě stáhl Ljevakoviče a posílil ofenzivu o Horu, skórovala Slavia potřetí. Po dalším Bořilově centru na zadní tyči sklepl Coufal míč pro nabíhajícího Sýkoru a ten v ideální pozici nezaváhal.

Vzápětí mohl snížit Červenka, ale jeho střelu zablokoval Ngadeu. Jinak červenobílí zbytek zápasu kontrolovali a kouč Trpišovský si mohl dovolit v závěru nasadit do premiéry v nejvyšší soutěži osmnáctiletého Valentu.

Slavia venku v lize posedmé za sebou neinkasovala a ideálně se naladila na příští kolo, v němž přivítá mistrovskou Plzeň. Teplice naopak nechtěně navázaly na minulou domácí porážku 0:4 se Spartou a na vlastním stadionu ve čtvrtém z posledních pěti utkání prohrály nejméně o tři góly.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Myslím, že Slavia vyhrála zcela zaslouženě. Od první vstřelené branky v utkání dominovala, byla dynamičtější, rychlejší. My jsme inkasovali branky po centrech ze strany, v pokutovém území jsme se chovali hrozně dětinsky. Při první brance byl Tecl jediný mezi našimi čtyřmi obránci a sám hlavičkoval do branky. Do první branky jsem viděl mužstvo odhodlané, pak jsem cítil, že nás gól zlomil. Padla na nás deka a už jsme se z toho ani o poločase nedostali. Náš výkon nebyl dobrý a už jsme nedokázali reagovat. Doma jsme dvakrát vysoko prohráli se Spartou a Slavií, ve Zlíně jsme neodehráli až tak špatné utkání. V týdnu nás čeká pohár, musíme zvednout hlavy. Tohle sport někdy přináší, nemůžeme být skeptičtí a házet flintu do žita. To neexistuje. Nikdo nám nepomůže, musíme být k sobě tvrdí. Bezprostředně po utkání to teď samozřejmě není příjemné."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Až na první minutu, kdy Teplice měly první možnost, se utkání pro nás vyvíjelo dobře. I přesto, že hřiště bylo suché, jsme dobře kombinovali a postupem času jsme se do utkání dostali. Nejen že jsme vstřelili nějaké branky, ale měli jsme i spoustu dalších možností. Vedli jsme o poločase 2:0, myslím, že jsme se kvalitním kombinačním výkonem v zápase udrželi a přidali třetí branku. Takže spokojenost s výsledkem i se způsobem hry. Až na to, že v prvním poločase mohlo být vedení z naší strany ještě výraznější, Grigar chytil tři góly. Po výsledcích, které jsme minulý týden měli, nám tahle výhra může hodně pomoci. Vrátili jsme se zpět k tomu, co jsme produkovali na začátku ligy, to je před takhle těžkým zápasem (s Plzní) důležité. Situace byla extrémní, chybělo nám osm devět hráčů. Přivezli jsme si nějaké nachlazení z Kyjeva. Po dlouhé době jsem nemusel vybírat nominaci, kdo byl zdravý, jel. Klobouk dolů před Ondrou Kúdelou. Dlouhou dobu nehrál a zahrál skvěle, bez chyby."

FK Teplice - Slavia Praha 0:3 (0:2)

Branky: 14. Tecl, 34. Kúdela, 59. Sýkora. Rozhodčí: Proske - Kotík, Vlasjuk. ŽK: Shejbal - Tecl. Diváci: 7486.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Krob - Ljevakovič (59. Hora), Kučera - Hyčka (46. Moulis), Žitný, Luts (73. Shejbal) - Červenka. Trenér: Šmejkal.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora (90. Zelený), Baluta (84. Valenta) - Tecl (75. Škoda). Trenér: Trpišovský.