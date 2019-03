Příbram - Fotbalisté Slavie Praha v utkání 25. ligového kola vyhráli v Příbrami 2:0. Favorita poslal už ve třetí minutě do vedení Peter Olayinka a druhý gól přidal v 65. minutě Josef Hušbauer. Domácí mohli vzápětí snížit, ale Roman Květ neproměnil penaltu. Červenobílí vyhráli v lize počtvrté za sebou a pět kol před koncem základní části soutěže mají už devítibodový náskok na druhou Plzeň. Příbramský nováček je čtrnáctý s náskokem sedmi bodů na předposlední Duklu.

Výrazně obměněné sestavy poslali do utkání oba trenéři. Domácí postrádali z různých důvodů osm hráčů, Slavia nasadila do zahajovací jedenáctky šest čerstvých tváří oproti čtvrtečnímu duelu se Sevillou, v němž Pražané po výhře 4:3 po prodloužení oslavili postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

Na souhře červenobílých to však příliš znát nebylo, protože už ve třetí minutě našel Baluta uvnitř šestnáctky Olayinku a ten dostal hostující tým do vedení k radosti několika tisíc příznivců. Ti u Litavky vytvořili svým hráčům domácí prostředí a zápas měl o atmosféru postaráno. Hosté měli i další možnosti, jenže Baluta i Škoda ve slibných šancích skóre nenavýšili a dění na trávníku se stále více vyrovnávalo.

Příbramští brzy ztratili ostych a přes slepovanou sestavu dokázali účinně narušovat slávistickou souhru ve středu hřiště. V 18. minutě dokonce díky Keitově přízemnímu centru vystrašili i hostujícího gólmana Koláře. K vyrovnání měl nejblíže po narážečce s Fantišem na hranici vápna ve 37. minutě Voltr, ale jeho přízemní pokus se mezi tyče nevešel.

Ani v druhém poločase domácí nepůsobili poraženecky, pokoušeli se o střelbu a Slavii drželi v dostatečné vzdálenosti od své branky. V 58. se mohli dočkat i gólové radosti po přímém kopu, který hlavou poslal směrem ke své brance Ngadeu a nastřelil tyč.

V 65. minutě ale Slavia vykročila ke třem bodům. Zmrhal našel v náběhu Hušbauera a někdejší hráč Příbrami hlavou zvýšil. Vzápětí se sice mohli dostat do hry opět domácí, když po Králově ruce sudí Zelinka s využitím videa nařídil penaltu, ale Květ v 71. minutě branku vysoko přestřelil. V sílícím větru to byl rozhodující okamžik zápasu, hosté si pak už zkušeně vítězství pohlídali.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Jsem smutný a zklamán z toho, co nás dnes potkalo. Věřil jsem, že přes řadu chybějících hráčů uděláme lepší výsledek. Problém není s naší hrou mezi šestnáctkami, ale s kvalitou v pokutovém území. Hrajeme možná pěkné zápasy, ale pak je prohrajeme a to se stále opakuje. Ano, měli jsme na lepší výsledek, i když prvních 15 minut bylo špatných. Pak z nás spadl respekt, byl to i zajímavý fotbal, pomohl i přechod Fantiše na hrot. Jenže chyběla nám kvalita a to hráčům opakuji. Máme řadu podobných akcí jako u druhé branky Slavie, jenže zatímco Hušbauer zůstal zcela sám, my nedokážeme být takto nebezpeční. Rozhoduje se před brankami."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Pozitiva z tohoto zápasu jsou především rychlý první gól a tři body, ale přinesl také řadu negativ. Dnes to nebyl z naší strany ideální výkon, asi se na nás hodně podepsal čtvrtek. Chyběla nám dynamika, byli jsme pozdě v soubojích, neměli sílu v nábězích. Naopak Příbram dokud měla dost sil, tak nás hodně zlobila. Kvůli terénu i silnému větru to asi nebylo žádné velké podívání pro diváky, ale o to více bylo zajímavých situací před brankami. Přežili jsme i dva krizové momenty při tyčce a penaltě, kterou vrcholila sympatická snaha Příbrami. Po ní už domácím ubývaly síly a zápas byl proto klidnější, než pokud by se jim podařilo snížit."

1. FK Příbram - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 3. Olayinka, 65. Hušbauer. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Antoníček - Marek (video). ŽK: Hlúpik - Kúdela. Diváci: 7132.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Jablonský - Fantiš, Soldát, Květ, Průcha (79. Kilián), Voltr (81. Polidar)- Keita (56. Hlúpik). Trenér: Csaplár.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Zelený (84. Frydrych) - Král - Olayinka, Baluta (64. Traoré), Hušbauer, Zmrhal - Škoda (60. Van Buren). Trenér: Trpišovský.