Slavia vyhrála v Leicesteru 2:0 a postoupila do osmifinále EL

Leicester (Británie) - Fotbalisté pražské Slavie si po dvou letech znovu zahrají osmifinále Evropské ligy. Český šampion v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze překvapivě zvítězil v Leicesteru 2:0 a po domácí bezbrankové remíze slaví nečekaný postup. Červenobílé poslal proti anglickému mistrovi z roku 2016 do vedení v 49. minutě Lukáš Provod a pojistku přidal v 79. minutě Abdallah Sima.

Slavia navázala na postup z úvodního kola jarní části Evropské ligy z před dvou let, kdy po domácí remíze 0:0 vyhrála 4:1 v Genku a nakonec dokráčela až do čtvrtfinále. V něm po porážkách 0:1 doma a 3:4 venku vypadla s londýnskou Chelsea. Tentokrát lídr české ligy soupeře z Premier League na pátý pokus ve dvojzápase poprvé vyřadil a v šestém duelu na anglické půdě premiérově zvítězil.

Pohárovým maximem červenobílých je účast v semifinále Poháru UEFA z roku 1996. Soupeře pro březnové osmifinále určí poslednímu českému zástupci v soutěži páteční los ve švýcarském Nyonu.

Slávistický trenér Trpišovský udělal oproti prvnímu utkání jednu změnu v základní sestavě. V záloze nastoupil Hromada místo Holeše, který musel před týdnem kvůli zranění střídat. Leicesteru ze zdravotních důvodů scházela jedna z opor záložník Maddison. Jen na lavičce překvapivě začal nejlepší hráč úvodního vzájemného zápasu Barnes, kterého na křídle nahradil Ünder. Turecký reprezentant se ve třetí minutě dostal do první šance, z úhlu ale Koláře nepropálil a dorážející Söyüncü zamířil mimo.

Stejně jako v prvním utkání v Edenu hrály oba týmy opatrně. Třetí celek anglické ligy zpočátku více držel míč, Slavia v úvodu působila zakřiknutě a ožila až v druhé části úvodního dějství. Po necelé půlhodině propadl s pomocí teče Stanciův dlouhý nákop až k Simovi, který se pokusil brankáře Schmeichela přehodit a těsně minul tyč.

Do druhé půle na rozdíl od té první vstoupili Pražané velmi aktivně. Ve 47. minutě ještě Hromada v dobré pozici kousek za malým vápnem špatně trefil míč, ale za dvě minuty už hosté překvapivě vedli. Na Stanciův centr z levé strany si naběhl Provod a z první poslal balon k tyči.

Domácí najednou potřebovali k postupu vstřelit dvě branky. Trenér "Lišek" Rodgers po hodině hry třikrát střídal, na trávník mimo jiné poslal i Barnese, ale hosté nepouštěli soupeře do šancí.

Naopak v 79. minutě napřáhl za vápnem Sima a přízemní střelou zaskočil Schmeichela. Devatenáctiletý senegalský talent, který se dělí o vedení ve střelecké tabulce české ligy, skóroval v pohárech počtvrté. Pražané připravili Leicesteru teprve druhou porážku z posledních 17 duelů.

Slavia si díky postupu do osmifinále zajistila prémii 1,1 milionu eur (asi 29 milionů korun). Pražané, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si už v předchozím průběhu této sezony evropských pohárů vydělali téměř 300 milionů korun. Navíc ještě dostanou prémii zhruba 30 milionů korun za desetiletý klubový koeficient.

Hlasy po utkání:

Brendan Rodgers (trenér Leicesteru): "Začali jsme poměrně dobře, ale hráli jsme až příliš opatrně. Jsem zklamaný hlavně z druhého poločasu, z obou inkasovaných gólů. Ten první jsme soupeři nabídli zadarmo. Chyběla nám dnes agresivita, neměli jsme dostatek energie. Byli jsme málo na míči, první zápas byl z naší strany lepší. Prostě Slavia dnes byla lepší. Musíme to akceptovat a poučit se z toho. Beru na sebe sestavu, kterou jsem dnes postavil. Je to moje chyba, mohlo to být lepší."

Lukáš Provod (záložník Slavie, autor gólu): "Pro nás je to obrovský úspěch a velká euforie, že jsme zvládli takhle těžké utkání. Dlouho jsme se na to připravovali, všichni jsme se na to těšili. Pro nás obrovský úspěch porazit takhle skvělý evropský tým. Pro mě určitě životní gól. Doufám ale, že těch životních gólů dám ještě víc. V takovéhle soutěži a tak daleko bude každý gól životní. Dostal jsem skvělou přihrávku od Nica Stanciua a mně už nezbývalo nic jiného než to proměnit. To bych si trhal vlasy, pokud bych to nedal. Všechna chvála by měla jít na něj."

Ondřej Kúdela (obránce Slavie): "Jsme rádi, že jsme uhlídali opravdu skvělý tým. Myslím, že do nějaké vyložené šance jsme je nepustili. Zvládli jsme dvojzápas skvěle, bylo to opravdu týmové. Ze začátku nám trvalo nějakých 10 minut, než jsme si zvykli na tempo, na terén, jak je to rychlé. Pak se to vyrovnalo. V druhém poločase jsme věděli, že určitě přijde nějaká šance, kterou musíme proměnit. Vyřadili jsme opravdu silný tým. Trenér bude mít určitě radost, hezký dárek k jeho (sobotním) narozeninám."

Jan Bořil (kapitán Slavie): "Je to něco mimořádného, strašně moc si to užíváme. Moc lidí nám před tím dvojzápasem nevěřilo. Jsem hrdý na to, že jsme postoupili. Hrozně hráčů se nám za poslední dobu vyměnilo. Je vidět, že se tady ve Slavii dělá práce dobře. Teď bych chtěl Manchester United, doufám, že se mi to splní."

Zdroj: ČT sport.