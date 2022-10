Slavia vyhrála v Konferenční lize nad Ballkani 1:0, rozhodl Lingr

Priština - Fotbalisté Slavie zvítězili v předposledním z šesti utkání skupiny Evropské konferenční ligy na hřišti Ballkani 1:0 a udrželi naději na postup. Zápas na národním stadionu v Prištině rozhodl v 75. minutě hlavičkou Ondřej Lingr. Pražané porazili kosovského šampiona i v druhém vzájemném duelu o gól, v září doma vyhráli 3:2.

Český vicemistr si připsal druhé vítězství ve skupině a bodově se dotáhl na Kluž, která má ale lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Tabulku vede o tři body Sivasspor, s nímž se slávisté za týden utkají doma. Pokud Kluž v souběžně hraném duelu porazí doma Ballkani, nestačila by Pražanům k postupu ani výhra nad tureckým týmem. Do osmifinále přímo projdou jen celky z prvních míst ve skupinách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize.

Slavii hrozí, že teprve podruhé za posledních pět sezon nepostoupí v pohárech do jarní části. Ve třech z předchozích čtyř ročníků došla až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a letos na jaře v premiéře Konferenční ligy. Finále probíhající sezony bude hostit Eden.

Slávisté nastoupili s dvěma změnami v sestavě oproti nedělnímu vítěznému ligovému derby se Spartou (4:0). Místo střelců prvních dvou branek Jurečky s Hromadou, kteří nefigurují na soupisce pro Konferenční ligu, dostali šanci v záloze Tiéhi a v útoku Sor. Červenobílí nadále postrádali devět marodů.

Zatímco v úvodním vzájemném duelu padlo všech pět branek v první půli, tentokrát bylo do pauzy k vidění mnohem méně šancí. Ve třetí minutě zahrozil historicky první kosovský klub ve skupinové fázi pohárů, brankář Kolář si ale s Korenicovou střelou poradil.

V 17. minutě neproměnili velkou příležitost Pražané. Sor se netrefil z první do centru z pravé strany, míč se díky tomu dostal k Olayinkovi, ale historicky nejlepší střelec Slavie v pohárech z hranice malého vápna překopl břevno.

Ve 28. minutě postupoval v úniku na domácího gólmana Sor, ale zakončil vedle. Těsně před pauzou měli velkou šanci i domácí, kteří sídlí ve městě Suva Reka, ale kvůli vyhovujícímu zázemí hrají v pohárech v Prištině. Krasniqi po akci z levé strany do otevřené obrany přízemní střelou těsně minul zadní tyč.

Pražský favorit se dlouho nemohl prosadit ani po změně stran. V 56. minutě se hráči Ballkani marně dožadoval penalty. Trenér Slavie Trpišovský se postupně pokusil oživit ofenzivu o střídající Ewertona s Usorem a hosté přece jen zvyšovali tlak.

Červenobílí se nakonec dočkali gólu po sérii rohů. V 72. minutě Kačaraba hlavou minul, ale o tři minuty později už domácí defenziva kapitulovala. Usor po rohu vrátil míč do vápna, z levé strany nacentroval David Jurásek a Lingr hlavou v pádu přes obránce protlačil balon do sítě. Domácí marně reklamovali ofsajd.

V závěru Pražany podržel Kolář. Nejprve střídajícímu Berishovi vytáhl střelu o zem a pak po rohu vychytal bývalého záložníka Ústí nad Labem Kuče. Slávisté už tři body uhájili i v dlouhém nastavení, které se protáhlo na 11 minut, a připsali si teprve druhé venkovní vítězství v pohárech z posledních osmi zápasů. Červenobílí zaznamenali čtvrtou soutěžní výhru po sobě.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Zápas byl náročný, soupeř má kvalitu. Někteří jeho hráči do ofenzivy jsou nadprůměrní. Dobře jsme do toho vstoupili, ale neproměňovali jsme šance. Pomohli nám střídající hráči, vytvořili standardky a jednu jsme proměnili. V závěru nás fantasticky podržel Koli (Kolář). Do této situace ve skupině jsme se dostali v prvních čtyřech zápasech. Nezbývá nám než porazit Sivasspor a doufat. Doufali jsme v jiný výsledek (druhého utkání). Svoje jsme uhráli a uvidíme příští týden."

FC Ballkani - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 75. Lingr. Rozhodčí: Krogh - Rasmussen, Dahl (všichni Dán.). ŽK: Potoku, Korenica, Kuč, Emerllahu, Berisha, Dellova, Thaci, Daja (trenér) - Tiéhi, Usor.

Ballkani: Frasheri - Thaci, Jashanica, Emerllahu (75. Sinani), Potoku - Dellova, Kuč, Zyba (66. Bekteshi) - Korenica, Rrahmani, Krasniqi (61. Berisha). Trenér: Daja.

Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi (55. Ewerton), Oscar - Douděra, Lingr (80. Tecl), Olayinka - Sor (64. Usor). Trenér: Trpišovský.

Tabulka:

1. Sivasspor 5 3 1 1 10:6 10 2. Kluž 5 2 1 2 4:5 7 3. Slavia 5 2 1 2 5:6 7 4. Ballkani 5 1 1 3 8:10 4