Karviná - Fotbalisté Slavie v dnešním utkání 16. kola první ligy vyhráli 3:1 na hřišti poslední Karviné a vedou tabulku o čtyři body před Plzní. O branky hostů se postarali Tomáš Souček, Miroslav Stoch z penalty a v závěru Peter Olayinka. Domácí, které poprvé vedl nový trenér Norbert Hrnčár, v prvním poločase srovnali po vlastním gólu Jana Bořila.

Hrnčár se při náročné premiéře s favoritem musel obejít bez čtveřice klíčových hráčů. Kvůli zranění nemohli nastoupit Panák s Wágnerem, zatímco kvůli disciplinárnímu trestu byl mimo nejlepší střelec týmu Budínský, zatímco Ba Louovi skončilo vízum a zařizoval si v Pobřeží slonoviny nové.

Slavia do začátku plnila roli favorita a už v jedenácté minutě se z první vážnější akce po Zmrhalově přihrávce prosadil Souček. Rozhodčí Franěk původně branku neuznal kvůli ofsajdu, po konzultaci s videorozhodčím Příhodou ale rozhodnutí změnil a Slavia se ujala vedení.

Karvinští také srovnali z první vážnější akce. Po centru Dramého si po nedorozumění s brankářem Kolářem v 31. minutě dal vlastní gól Bořil. Nerozhodný stav však vydržel jen chvíli, protože Janečka fauloval ve vápně Sýkoru a rozhodčí po poradě se videorozhodčím odpískal pokutový kop. Penaltu proměnil Stoch a s deseti góly je druhý v tabulce střelců.

V nastavení domácí reklamovali hraní rukou hostujícího stopera Deliho ve vápně, ale i tentokrát video Slavii přálo a penalta se nepískala.

Po přestávce se dlouh hrálo opatrně, až v 66. minutě vystřelil Souček a trefil tyč. V 75. minutě už se ale Slavia dočkala, když se po pouhých dvou minutách na hřišti prosadil střídající Olayinka. Hosté si pak už v pohodě došli pro tři body a využili páteční ztráty Plzně, která remizovala 1:1 v Liberci.

Karviná naopak prohrála čtvrté utkání za sebou a na šestnácté příčce ztrácí jeden bod na předposlední Slovácko, které má k dobru dnešní utkání proti Ostravě.

Hlasy po utkání:

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Pokud chceme být úspěšní a něco vytěžit z utkání proti takovému týmu, jako je Slavia, je potřeba předvést kompaktní organizovaný výkon a být po zisku míče nebezpeční. To jsme nebyli a první zápas, navíc hned s videorozhodčím, nám štěstí nepřinesl. Rozhodující okamžik byl gól Slavie na 2:1 brzy po našem vyrovnání. Ten penaltový zákrok byl klíčový, Slavia se tím uklidnila, dostala do pohody a my už jsme se do nějakých akcí dostávali složitě. I navzdory prohře nesmíme klesat na duchu a musíme zůstat pozitivní, jsem přesvědčený, že sezonu zakončíme s úsměvem. Ofsajd u první branky neumím posoudit, to bych musel mít ostříží zrak. U penalty jsem ale viděl kontakt, ale ne detailně, takže jsem to nechával na videu."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ovládali jsme hru. Domácí vycházeli hodně z bloku, ale nám pomohl rychlý gól. Pak měl i Hušbauer solidní šanci, kdy šel sám na bránu, jenže najednou bylo po našem vlastňáku vyrovnáno a my znervózněli. Vzápětí nás vrátila do hry penalta, ale náš výkon od té doby do konce prvního poločasu nebyl dobrý. Ve druhé půli jsme hráli níž z bloku a dávali si pozor na chybu v rozehrávce. Naštěstí z první šance jsme dali na 3:1 a pohlídali si to. Vítězství se ale nerodilo tak lehce, jako by se mohlo zdát, domácí hráli důrazně, dostupovali nás, hráli aktivně. My si to sami komplikovali některými nedotaženými útočnými akcemi. I když domácí jsme do šancí nepouštěli, zase tak klidný jsem nebyl. Karviná si po nákopech na Gubu a Dramého vytvářela nebezpečné situace, které sice nedotahovala do konce, ale byly tam propadlé balony a centry, se kterými jsme se museli prát. Video jsme neřešili, nechávali jsme to na rozhodčích. Věděli jsme akorát to, že penalta byla jasná."

MFK Karviná - Slavia Praha 1:3 (1:2)

Branky: 31. vlastní Bořil - 11. Souček, 33. Stoch z pen., 75. Olayinka. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Kříž - Příhoda (video). ŽK: Piroch - Kúdela. Diváci: 3612.

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Letič (86. Tusjak) - Lingr, Smrž, Moravec, Dramé, Galuška (82. Piroch) - Guba (69. Ramírez). Trenér: Hrnčár.

Slavia: Kolář - Frydrych, Kúdela, Deli, Bořil - Stoch (90.+1 Matoušek), Hušbauer, Souček, Sýkora (78. Traoré), Zmrhal - Škoda (72. Olayinka). Trenér: Trpišovský.