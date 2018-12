Jablonec - Fotbalisté Slavie zvítězili v posledním utkání ligového podzimu v Jablonci 2:0 a před zimní pauzou znovu odskočili mistrovské Plzni v čele tabulky na rozdíl čtyř bodů. Skóre šlágru 19. kola a souboje dvou účastníků Evropské ligy otevřel z penalty v 18. minutě Milan Škoda a v 70. minutě přidal pojistku Josef Hušbauer.

Slavia oplatila Jablonci srpnovou domácí prohru 0:2 a Severočechy v lize porazila poprvé po jedenácti zápasech. Jablonec po druhé porážce v nejvyšší soutěži po sobě zůstal čtvrtý se ztrátou 16 bodů na Pražany.

Jablonec byl v souboji týmů, které ve čtvrtek vyhrály poslední zápas skupinové fáze Evropské ligy, celou první půli aktivnější, ke gólu to ale nevedlo. Šance domácího týmu neproměňoval hlavně Chramosta, jenž nahradil v útoku potrestaného Doležala. Hned ve druhé minutě obešel Koláře, vrátil míč před branku, ale Jovovičova střela byla zblokována.

Jablonec pokračoval v náporu a Kratochvíl těsně minul horní roh. V šesté minutě měl další možnost Chramosta, ale zblízka z dorážky Koláře nepropálil. Slávistický gólman se překonával a ve 13. minutě vychytal domácího útočníka znovu, když vyškrábl na roh střelu na zadní tyč.

Severočeši tlak nezužitkovali a naopak udeřila Slavia. Škoda nejprve nastřelil spojnici, Olayinka následně při centru trefil do ruky domácího Holeše a rozhodčí Berka nařídil penaltu. Verdikt si ještě nechal potvrdit na videu a kapitán Škoda poté navázal na proměněný pokutový kop z minulého kola.

Jablonec mohl v 36. minutě vyrovnat, ale Trávníkovu ránu pod břevno vyškrábl Kolář. Následně se domácí hodně zlobili, že sudí neodpískal Součkovu ruku zřejmě těsně před vápnem. Před pauzou ještě vytáhl na druhé straně Hrubý Stochovu ránu k tyči.

Pět minut po přestávce doklepl míč do sítě domácí Kratochvíl a Berka nejprve branku uznal, po zhlédnutí videozáznamu ale gól odvolal, neboť posoudil Chramostův střet s Kolářem jako faul.

Na druhé straně technicky zakončil Škoda, ale míč těsně přeletěl břevno. V 70. minutě už Pražané slavili. Stoch v tísni poslal přízemní centr na malé vápno a Hušbauer dostal balon zblízka do sítě. Domácí se z druhého inkasovaného gólu už neoklepali a Slavia si závěr pohlídala.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Hodnotí se mi to blbě, protože jsme prohráli poslední utkání podzimu. Z toho jsem trochu zklamaný, ale nejsem zklamaný z výkonu. Myslím, že v prvním poločase jsme odvedli velice kvalitní výkon, byli jsme lepší, měli jsme spoustu šancí. Do 20. minuty jsme měli tři velké šance, bohužel jsme ani jednu neproměnili a pak jsme byli potrestaní z penalty. Do druhého poločasu jsem hráčům říkal, že se s tím zápasem dá něco udělat. Takových 20 minut to bylo vyrovnané, nebyly moc šance. Pak jsme dostali branku z ničeho, byli jsme zbytečně daleko od balonu a Slavia nás potrestala druhým gólem. Proti takhle silnému týmu už bylo 0:2 pro nás hodně těžké, už jsme to ani nezdramatizovali kontaktním gólem. Slavia to vyhrála zkušeností, v závěru už nás k ničemu nepustila. Celkově z naší strany ale dobré utkání. Za podzim jsem hráčům poděkoval."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "To utkání pro nás nezačalo dobře, Jablonec byl od první minuty takový pohyblivější. Přehrával nás ve středu pole, měl dobrý pohyb, hodně odražených míčů. Nás dnes výrazně podržel Ondra Kolář, který nás udržel v zápase. Potom se nám podařilo vstřelit branku a přežít poločas. V druhém poločase se naše hra trochu zlepšila, bylo to takové vyrovnanější. Celkově jsme ale v zápase tahali za kratší konec, Jablonec byl určitě lepší. Měl víc nebezpečných situací, ale my jsme ten zápas zvládli vítězně. Hráči potvrdili, že už jsou nebo mohou být velký tým, když dokážou zvládnout utkání, které se pro nás špatně začne vyvíjet, s takovýmhle soupeřem. Jablonec hraje výborně a pro nás to byl jeden z nejtěžších zápasů podzimu. Uhráli jsme to silou vůle a bojovností. S podzimem spokojenost. V lize máme z 19 zápasů 49 bodů, což je úžasné, navíc se nám podařilo postoupit v Evropské lize."

FK Jablonec - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 18. Škoda z pen., 70. Hušbauer. Rozhodčí: Berka - Blažej, Vlček - Královec (video). ŽK: Jovovič - Stoch, Ngadeu, Coufal. Diváci: 3115.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Kratochvíl (86. Sobol), Trávník, Považanec (82. Acosta), Jovovič (75. Ikaunieks) - Chramosta. Trenér: Rada.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal, Stoch (78. Sýkora), Hušbauer, Olayinka (89. Frydrych) - Škoda (82. Mešanovič). Trenér: Trpišovský.

1. Slavia 19 16 1 2 48:16 49 2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45 3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34 4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30 7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25 8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25 9. Opava 19 7 2 10 26:30 23 10. Mladá Boleslav 19 6 4 9 36:36 22 11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21 12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20 13. Bohemians Praha 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 19 5 4 10 17:32 19 15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15 16. Dukla 19 4 3 12 15:34 15