Slavia vyhrála v derby na Spartě 3:0 a dál vede ligu o tři body

Praha - Fotbalisté Slavie vyhráli ve šlágru 10. ligového kola v pražském derby na Spartě 3:0. Hosty poslal v 19. minutě do vedení Tomáš Souček z penalty, v 55. minutě si dal vlastní gól Michal Sáček a skóre uzavřel v 89. minutě Lukáš Masopust. Červenobílí dohrávali od 66. minuty bez vyloučeného Josefa Hušbauera, devět minut před koncem dostal červenou kartu i domácí Benjamin Tetteh.

Slavia vyrovnala nejvyšší výhru na Spartě v samostatné historii, o tři góly (4:1) zvítězila na Letné ještě v roce 2008. Obhájce titulu z Edenu neprohrál v devátém soutěžním derby po sobě a dál vede tabulku o tři body před druhou Plzní. Na sedmou Spartou mají červenobílí k dobru už 12 bodů. Slávisté protáhli soutěžní neporazitelnost na 22 soutěžních zápasů, naopak Letenští ztratili body ve třetím z posledních čtyř kol.

"Výsledek skvělý. Jsme rádi, že máme další tři body do tabulky, že jsme zvládli venkovní derby, nedostali gól. Takže veskrze pozitiva. Tři body z derby jsou cenné, ale my hlavně navázali na naše předchozí výkony. To, že máme na Spartu 12 bodů je hezké, ale máme jen tři body na druhého a to je rozhodující," řekl na tiskové konferenci kouč hostí Jindřich Trpišovský.

Slavia nastoupila s jedinou změnou oproti úternímu úvodnímu zápasu skupiny Ligy mistrů, v němž remizovala 1:1 v Miláně s Interem: v útoku dostal šanci Tecl. Sparta překvapivě nasadila Hanouska, který měl původně kvůli zranění chybět několik týdnů.

Při příchodu hráčů na trávník fanoušci naházeli na trávník stovky plyšáků. Z původního protestu domácích příznivců proti bývalým sparťanům v dresu úřadujících mistrů se nakonec stala zčásti i charitativní akce, neboť plyšová zvířata poslali na hřiště ze svého sektoru i slávisté.

Sparta začala aktivněji, ale jako první zahrozili červenobílí po Coufalově střele těsně vedle v 15. minutě. Za čtyři minuty už slávisté vedli. Rozhodčí Zelinka po zákroku Frýdka na Součka odpískal penaltu a sám faulovaný pokutový kop s přehledem proměnil. Reprezentační záložník skóroval už pošesté za posledních pět derby.

"To byla moje dětinská chyba, jak jsem tam šel. To jde jasně za mnou a myslím, že to rozhodlo i ten zápas. Nedokážu si vysvětlit, proč jsem tam takhle šel," uvedl Frýdek.

"Byly situace, kdy bych jako faulovaný nešel. Ale věřil jsem si, proti Spartě jsem strašně chtěl dát gól. Je to krásné, už odmalička jsem za góly proti Spartě strašně rád. Kdyby to takhle pokračovalo, se Spartou bych chtěl hrát klidně třikrát za půl roku," řekl Souček.

Vzápětí mohl přidat pojistku Olayinka, který ale zblízka minul. Sparta zahrozila až v závěru poločasu, kdy hosty dvakrát podržel gólman Kolář. Ve 39. minutě vyrazil Frýdkovu ránu a v nastavení vyškrábl Haškovu hlavičku.

"Střelu Martina Frýdka jsem vůbec neviděl, to pro mě bylo asi nejtěžší. Ta hlavička pak byla asi zlomový moment. Kdyby dali gól do šatny, asi by nás to semlelo," mínil Kolář.

Tři minuty po pauze vypálil Kanga a těsně minul. V 55. minutě udeřili znovu slávisté a ke gólu jim pomohlo štěstí. Heča nedůrazně vyboxoval tečovaný centr před sebe a míč se po skrumáži dostal k Olayinkovi, jehož střelu mířící mimo branku tečoval pozadím do vlastní sítě ležící Sáček.

V 66. minutě svitla domácím naděje na obrat. Slávista Hušbauer trefil vysokou nohou Tetteha a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Domácí útočník se zároveň nacházel v ofsajdu. Sparta si ovšem v přesile počínala zoufale a až v 77. minutě protáhl Koláře střídající Plavšič. "Pokud bych měl vypíchnout jednu věc, za kterou mužstvo nejvíc pochválit, tak je to za to, jak zareagovalo na vyloučení," řekl Trpišovský.

Letenský zmar podtrhl Tetteh, který za ostrý faul na Hovorku dostal rovnou červenou kartu. V 86. minutě mohl snížit Plavšič, ale v úniku napálil pouze Koláře. Naopak v předposlední minutě se dostal do brejku Masopust a přehodil gólmana Heču.

"Slavia potvrdila kvalitu, 0:3 vypadá jednoznačně, ale myslím, že pro nás je to hodně kruté. Slavia neměla víc gólových šancí než Sparta, nebyl to nějaký uragán. Vyhrál tým, který rozhodující momenty řešil líp, my je neřešili kvalitně," dodal sparťanský kouč Václav Jílek.

Sparta Praha - Slavia Praha 0:3 (0:1)

Branky: 19. Souček z pen., 55. vlastní Sáček, 89. Masopust. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Paták - Ardeleanu (video). ŽK: Kanga - Hušbauer, Masopust, Bořil, Hovorka, Škoda. ČK: 81. Tetteh - 66. Hušbauer. Diváci: 17.292 (vyprodáno).

Sestavy:

Sparta: Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Hanousek (56. Plavšič) - Frýdek, Mandjeck - Hložek (69. Kozák), Kanga, Hašek (78. Trávník) - Tetteh. Trenér: Jílek.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Stanciu (70. Zelený), Olayinka (90.+2 Hora) - Tecl (75. Škoda). Trenér: Trpišovský.