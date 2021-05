Slavia vyhrála na Spartě 3:0 a postoupila do finále poháru

Praha - Fotbalisté Slavie vyhráli pražské derby v semifinále domácího poháru MOL Cupu na hřišti obhájce trofeje Sparty 3:0. Ve finále se ligoví šampioni utkají 20. května s Plzní, která bude mít výhodu domácího prostředí. Už 299. derby pražských "S" rozhodli v rozmezí 25. až 30. minuty Jan Kuchta a Tomáš Holeš, po změně stran se trefil opět Kuchta.

Slávisté neprohráli se Spartou od března 2016 ve 14. soutěžním duelu za sebou a v této sezoně ji po dvou výhrách v lize zdolali i potřetí a znovu bez inkasované branky. Pokud červenobílí, kteří v neděli vybojoval třetí ligový titul po sobě, ve finále uspějí, získají po dvou letech double.

Díky pilotnímu projektu ministerstva zdravotnictví mohli fanoušci na Letné využít 10 procent kapacity stadionu.

Kvůli svalovým potížím Spartě chyběl záložník Dočkal, jehož v roli kapitána zastoupil Pavelka. Domácí začali aktivně, Karlssonovu střelu v sedmé minutě vyrazil gólman Kolář.

Hosté ohrozili Heču poprvé ve 24. minutě. Bah nacentroval do vápna na Bořila, jehož zakončení sparťanský brankář vytáhl na roh.

Vzápětí Hečovu rozehrávku vystihl Oscar, domácí záložník Wiesner při snaze zastavit akci soupeře přihrál míč do běhu Kuchtovi a jeden ze dvou lídrů ligové tabulky střelců přízemní střelou otevřel skóre.

Za pět minut přidali slávisté druhou trefu. Oscar si nejprve narazil míč s Bahem, poté s Kuchtou a nahrál na hranici malého vápna zakončujícímu Holešovi.

Sparta se ocitla blízko kontaktní brance. Vitík našel v šestnáctce Juliše, který ale ve velké šanci netrefil branku. Náskok hostů mohl zvýraznit Stanciu, z přímého kopu však zamířil mimo tři tyče. Na opačné straně po stejné standardní situaci Hancko protáhl Koláře. V závěru úvodního dějství Karlssonovu střelu z vápna obrana červenobílých zblokovala.

Naděje Sparty na zdramatizování zápasu vzaly za své v 53. minutě. Stanciu předložil míč Masopustovi, ten si pohrál s domácí obranou a naservíroval ho Kuchtovi, jenž zakončil do prázdné branky.

Juliš po rohovém kopu hlavičkoval do Kolářovy náruče, na opačné straně Heča vychytal Baha. Kolář zase vytáhl Hložkovu dalekonosnou ránu. Ihned poté Slavia nevyužila přečíslení, které Van Buren vyřešil střelou do boční sítě. Vedení hostů nezvýraznil ani Masopust, který se neúspěšně pokusil přelobovat Heču. Červenobílí zopakovali na Letné stejný výsledek jako v prosincovém ligovém duelu.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Největší rozdíl byl v tom, že když jsme dostali branku, Slavia hrála velice dobře a nebyli jsme schopní ji v útočné fázi ohrozit. Slavia byla v kombinaci silnější. Bohužel jsme dělali v defenzivě hrubé chyby, za které jsme platili. Slavia byla kombinačně určitě lepší a v ofenzivě silnější a ještě jsme jí k tomu pomohli chybami. Když se podíváte na první dvě branky, jedna je po naší chybě a druhá poté, co hráč obejde čtyři protihráče a nahraje. To jsou věci, které by se takovému mužstvu, jako je Sparta, neměly stávat."

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): "Jsme spokojení s tím, jak to dopadlo. Cesta k tomu nebyla úplně jednoduchá, jak by konečný výsledek napovídal. I Sparta k tomu přispěla dobrým výkonem, byla na nás velmi dobře připravená. Měli jsme problémy v přechodové fázi, zvlášť v prvním poločase. Tam nám pomohl první vstřelený gól, pak už se to z naší strany celkem uklidnilo. Do druhé půli jsme provedli určitou korekci v napadání, kde jsme se nechali vytáhnout o pár metrů výš. Po třetím gólu jsme Spartě definitivně vzali vítr z plachet. Ocenil bych i výkon Sparty, měla hodně šancí. Trošku se zlobíme na naši defenzivu, protože šancí bylo relativně dost, i když jsme potom taky nějaké neproměnili. Určitě to od nás nebyl bezchybný výkon."

Sparta Praha - Slavia Praha 0:3 (0:2) Branky: 25. a 53. Kuchta, 30. Holeš. Rozhodčí: Proske - Nádvorník, Hájek - Ginzel (video). ŽK: Vitík, Pavelka, Trávník - Holeš, Houštecký (asistent trenéra). Diváci: 1420 (omezený počet). Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Čelůstka, Hancko - Karlsson (54. Karabec), Pavelka, Sáček (64. Trávník), Hložek, Plavšič (64. Minčev) - Juliš (77. Novotný). Trenér: Vrba. Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Deli, Bořil - Holeš, Ševčík (56. Provod) - Bah (86. Lingr), Stanciu (81. Traoré), Oscar (56. Olayinka) - Kuchta (56. Van Buren). Trenér: Trpišovský.