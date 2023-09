Slavia vyhrála díky Jurečkovi v Pardubicích a vede neúplnou tabulku

Pardubice - Fotbalisté Slavie zvítězili v 8. kole první ligy v Pardubicích 1:0. Pražané v sezoně nejvyšší soutěže stále neprohráli a posedmé naplno bodovali. Zápas rozhodl v 28. minutě z penalty Václav Jurečka. Vršovičtí se posunuli do čela neúplné tabulky o tři body před městského rivala a obhájce titulu Spartu, která má ale zápas k dobru. Východočeši potřetí z posledních čtyř kol prohráli a jsou dvanáctí.

Slávisté bodovali i v sedmém vzájemném ligovém zápase a pošesté za sebou Pardubice porazili, navíc bez inkasované branky. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského se vítězně naladili na čtvrteční úvodní utkání skupiny Evropské ligy na hřišti Servette Ženeva a následné derby se Spartou, kterou přivítají tři dny nato v příštím kole nejvyšší soutěže.

V základní sestavě Pardubic poprvé nastoupili kolumbijský stoper Ortiz a záložník Daněk, kteří přišli na hostování. V brance hostů dostal podruhé za sebou přednost Mandous a na hrotu útoku Tijani.

Utkání v úvodu nenabídlo žádnou větší šanci. Slavia poprvé zahrozila až ve 22. minutě, Tijani ale po Douděrově centru hlavičkoval vedle. O chvíli později domácí gólman Budinský vyrazil Douděrovu střelu z hranice šestnáctky.

Ve 27. minutě pardubický bek Surzyn zastavil nedovoleně ve vápně Provoda a rozhodčí Pechanec nařídil pokutový kop pro Pražany. Odpovědnost na sebe opět vzal Jurečka. Nejlepší střelec minulé ligové sezony nezaváhal a prosadil se ve druhém kole po sobě. Vršovičtí zahrávali už pátou penaltu v ligovém ročníku, nejvíce ze všech týmů.

Poté Jurečka vypálil zpoza vápna a domácí brankář jeho přízemní pokus vytáhl mimo tři tyče. V nastavení úvodního dějství český reprezentant zamířil z hranice vápna pouze do Budinského náruče.

Zkraje druhé půle Kukučka přišel o míč, jenže zcela volný Wallem v jasné šanci pardubického brankáře neprostřelil. Jurečka pak v další šanci nevyzrál na Budinského z úhlu. Po hodině hry Provod hlavou prodloužil Wallemův centr a Jurečka před brankou zakončil nad.

Pardubičtí Mandouse pořádně prověřili až v 87. minutě. Střídající kamerunský útočník Mukwelle však debut v české lize brankou neoslavil, neboť jeho hlavičku po Hlavatého rohu hostující gólman vytáhl.

Východočeši mají nadále s pěti brankami spolu s Jabloncem a Zlínem nejhorší útok ligy. Zato Slavia potvrdila, že má se čtyřmi inkasovanými góly nejlepší obranu v soutěži.

Hlasy trenérů po utkání:

Radoslav Kováč (Pardubice): "Do 10. minuty jsme se docela dostávali za obranu Slavie, ale nevyřešili jsme to. Ve finální fázi jsme se dostali na dvě tři přihrávky, ale hned jsme šli do ztráty. Po 10. minutě jsme měli problém vylézt z naší poloviny. Do druhého poločasu jsme chtěli dát svěží vítr, proto jsme tam poslali Krobíka (Krobota), který to trochu oživil. Ve druhém poločase jsme měli nějaké náznaky, ale Slavia měla dost příležitostí. Podržel nás Buďa (Budinský), do konce zápasu nás nechal živit naději, že bychom mohli srovnat. Šance nakonec přišla, ale Mandy (Mandous) to dobře chytil. Slavia vyhrála zaslouženě."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Nejlepším hráčem zápasu byla hrací plocha, která byla fantastická. Skvělá tráva, asi nejrychlejší v Česku. Ze začátku jsme se trochu dostávali do tempa, pak jsme si vytvářeli nebezpečné situace ze stran, které jsme bohužel nedokázali přetavit v lepší přípravu gólové šance. Pak jsme se z penalty dostali do vedení. Je škoda, že po převaze a situacích, které volaly po gólu, jsme dali branku jen z penalty. Mrzí mě, že jsme nedali gól ze hry. Kvůli tomu nás čekal nervózní konec zápasu. Šlo o to, jestli se nám zápas podaří zklidnit druhým gólem, nebo ho dohrajeme nervózně, jak to tak bývá. Naštěstí nás Mandy (Mandous) podržel výborným zákrokem. Měli jsme dát více gólů než jen jeden z penalty. V některých parametrech jsme mohli určitě podat lepší výkon, jsou to ale tři body z venku po reprezentační pauze, toho si vážíme."

FK Pardubice - Slavia Praha 0:1 (0:1)

Branka: 28. Jurečka z pen. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Váňa - Zelinka (video). ŽK: Surzyn, Helešic, Krobot - Wallem. Diváci: 4620 (vyprodáno).

Sestavy:

Pardubice: Budinský - Surzyn, Kukučka, Ortiz, Tischler - Darmovzal (85. Sychra) - Matoušek (59. Mukwelle), Hlavatý, Daněk (59. Míšek), Helešic (68. Pikul) - Černý (46. Krobot). Trenér: Kováč.

Slavia: Mandous - Douděra (55. Masopust), Holeš, Ogbu, Provod - Ševčík (90.+4 Vlček), Oscar - Jurásek (55. Schranz), Jurečka, Wallem (68. Zafeiris) - Tijani (68. Chytil). Trenér: Trpišovský.