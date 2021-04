Slavia vydřela výhru v Liberci, z penalty rozhodl Kúdela

Liberec - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili tři dny po vyřazení ve čtvrtfinále Evropské ligy od Arsenalu ve šlágru 27. ligového kola v Liberci 1:0. Zápas rozhodl v 84. minutě z penalty Ondřej Kúdela. Suverénní lídr tabulky jako jediný dál drží neporazitelnost v ligové sezoně, svou rekordní sérii bez prohry v nejvyšší soutěži protáhl už na 39 utkání a znovu se přiblížil k třetímu titulu po sobě. Liberec z posledních čtyř kol získal jediný bod a na šestém místě se mu vzdalují pohárové příčky.

Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti porážce 0:4 ve čtvrtečním utkání s Arsenalem hned sedm změn v základní sestavě a postavil netradičně tříčlenné obranu. V zahajovací jedenáctce Pražanů bylo hned sedm hráčů, kteří působili v Liberci. Mezi i nimi byl i stoper Kúdela, jenž nastoupil poprvé od zranění a disciplinárního trestu od UEFA za údajnou rasistickou urážku protihráče v odvetě osmifinále Evropské ligy proti Rangers.

U Nisy se hrál svižný a bojovný fotbal, do šancí se ovšem oba soupeři dostávali jen těžko. Ve třetí minutě technickou střelou těsně minul jeden z bývalých libereckých hráčů v hostujícím týmu Beran.

V 26. minutě měli Pražané největší šanci první půle. Stanciu vypálil z hranice šestnáctky a Slovan zachránil gólman Knobloch. Ve 33. minutě hlavičkoval na druhé straně kousek vedle Karafiát, který směl na rozdíl od spoluhráčů Jugase a Matouška nastoupit, přestože na severu Čech hostuje ze Slavie.

Po změně stran se neprosadil domácí Mosquera, na druhé straně proti Knoblochovi neuspěl Tecl, šanci však stejně předcházel ofsajd. Trenér Trpišovský, který přišel do Slavie z Liberce, oživil hru trojitým střídáním a jeho svěřenci dostali soupeře pod tlak. Rozhodnout mohl další z bývalých hráčů Slovanu Kuchta, ale v 79. minutě zblízka trefil jen Knoblocha.

"Červenobílí" otevřeli skóre až o pět minut později. Purzitidis ve vlastním vápně kopl Kuchtu a sudí Hrubeš po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu. Kúdela z jedenáctého pokutového kopu Slavie v této ligové sezoně nezaváhal a coby obránce si připsal už šestou trefu v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Liberec čelil penaltě ve třetím ligovém duelu po sobě, před týdnem obdrženým gólem z pokutového kopu prohrál 0:1 na Slovácku. Brankář Slovanu Knobloch v tomto ročníku čtyřikrát za sebou z penalty neinkasoval, nyní však proti exekutorům dvakrát po sobě neuspěl.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Bojovné utkání. Chtěli jsme, aby to mělo tempo, důraz, abychom ze Slavie vyždímali to, co z nich ještě zbylo. První poločas jsme měli velmi slušné pasáže, bohužel nás trápí koncovka. Nedokážeme ty situace vyřešit do ještě větší šance. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu. Myslím, že potom rozhodlo dostřídání Slavie a kvalita a šíře jejího kádru. Hráči jako Provod, Kuchta, Ševčík ještě podkouřili pod kotlem. Vyústilo to v penaltu na Kuchtu a bohužel jsme prohráli. Škoda, dala se uhrát remíza 0:0. Hráči se odevzdali a dali do toho absolutní maximum. Do moc příležitostí jsme soupeře nepustili. Inkasujeme málo branek, ale chybí nám větší kvalita v koncovce. Hráli jsme s týmy ze špičky tabulky, s každým jsme prohráli o gól nebo remizovali."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Složité utkání. Vzhledem k terénu to bylo mistrovství Evropy v soubojích, po fyzické stránce to bylo nesmírně náročné utkání. Myslím, že snad ani nebyla nějaká vyložená šance, moc zajímavých situací před brankou nebylo. Na obranu hráčů musím říct, že na tomhle terénu je to strašně složité. První půle nebyla moc koukatelná. Liberec měl v první půli lepší pohyb a přehrával nás ve středu hřiště. Nám hodně pomohli střídající hráči, kteří přišli na hřiště. Liberec hrál hodně národně, hodně běhal a napadal, což ho stálo strašně moc sil. Ke konci už nás nestíhal tolik dostupovat. Od 60. minuty bylo na hřišti trochu víc místa, byly tam nějaké kombinační akce. V takovémhle zápase většinou rozhodne nějaká standardka a nám se podařilo dát gól z penalty. Tři body z Liberce mají vždy obrovskou cenu."