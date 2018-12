Opava - Fotbalisté Slavie vydřeli výhru 3:2 na hřišti opavského nováčka a po 17. kole udrželi v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhou Plzeň. Pražané vedli po gólu Jaromíra Zmrhala, jenže Slezané skóre otočili penaltou Pavla Zavadila a trefou Nemanji Kuzmanoviče. Pak se ale podruhé prosadil Zmrhal a po vyloučení domácího Tomáše Smoly zajistil výhru sešívaných Tomáš Souček. Opava prohrála poprvé od návratu na svůj stadion z brněnského azylu.

Pražané začali aktivně a po Hušbauerově centru na Škodu si málem balon srazil do vlastní brány Simerský. Ve 24. minutě se už slávisté dočkali. Po dlouhém autovém vhazování Coufala prodloužil Souček na Zmrhala a ten poslal míč Šromovi do protipohybu přesně na zadní tyč.

Autor úvodní branky vzápětí pálil těsně vedle a Škoda dělovkou zazvonil na pravou tyč. Pak poprvé vážněji zahrozili Slezané. Zapalač si v šestnáctce prostrčil míč mezi obránce, Bořil ho stáhl k zemi a sudí Pechanec ukázal na penaltu. Balon si vzal Zavadil a nekompromisní bombou pod břevno srovnal. Čtyřicetiletý záložník tak vylepšil vlastní rekord nejstaršího střelce, který kdy skóroval v samostatné lize.

V závěru první půle mohla Opava přidat druhý zásah. Hlavičku Kuzmanoviče ovšem Kolář vytáhl na břevno a krátce nato pálil srbský útočník těsně nad bránu. Co nadšeně bojujícím domácím nevyšlo na konci prvního poločasu, klaplo hned po změně stran. Zavadil parádně rozehral standardku a Smola skóroval, jenže radost opavským fotbalistům překazil zdvižený praporek pomezního rozhodčího.

Tribuny v Městských sadech ještě zlostně bouřily, když Zapalač poslal dlouhý balon na Smolu, ten přiťukl Kayambovi a po jeho chytré přihrávce skóroval Kuzmanovič. Radost ale Opavě vydržela jen pět minut. Hušbauer totiž posunul míč na Zmrhala, jenž se prohnal kolem Svozila a skóroval mezi nohy Šroma.

Pak během pěti minut nasbíral za řeči k sudímu a následné oplácení Smola dvě žluté karty a musel ze hřiště. Slávisté přesilovku využili okamžitě. Bořilův centr z levé strany propadl k Součkovi a ten vrátil Pražanům těsné vedení. Opavští v deseti vyrovnat nedokázali. Šrom na konci ještě zlikvidovat Stochovi penaltu po vlastním faulu na slovenského záložníka.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Do zápasu jsme vstoupili opatrným dojmem, inkasovali jsme zbytečnou a lacinou branku po dlouhém autu. Chyběla nám disciplína v obranné fázi. Pak to z hráčů spadlo a dokázali jsme pěknými brankami otočit vývoj utkání. Hráči dokázali, že fotbal hrát umí i přes to, že proti nám stála velká kvalita. Pak nás vyloučením oslabil Smola. Proti Slavii je složité hrát v deseti, přesto si myslím, že inkasované branky byly laciné a dalo se jim zabránit. Po tom, jak utkání vypadalo a probíhalo, jsme měli bodovat."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Do utkání jsme vstoupili dobře. Solidně jsme kombinovali, dali jsme gól a dařilo se nám velice dobře otáčet hru. Byli jsme silní na míči, ale místo toho, abychom dali gól na 2:0, přišla chyba a pokutový kop, který domácí proměnili. Pak se dostali do tlaku a dominovali. Na začátku druhé půle jsme nezachytili brejk a Opava šla do vedení. Poté nám pomohl gól Zmrhala. Šance byly na obou stranách a po krásné akci jsme dokázali rozhodnout. Byl to divoký zápas po všech stránkách. Navíc byla skvělá kulisa a na to, že je prosinec i fantasticky připravené hřiště. Opavě přeji, aby se udržela a liga se tady hrála dál."

Nemanja Kuzmanovič (útočník Opavy): "Jsem zklamaný, protože jsme si vlastními chybami pokazili zápas a Slavia vyhrála úplně jednoduše. Dva góly jsme dostali po dvou dlouhých nákopech, kdy hráči zůstali sami před kasou. Pak si necháme dát dvě žluté karty během pěti minut za kecy a strčení do protihráče. Pak už pro nás bylo těžké s tím něco udělat. Prohráli jsme si to sami. Doma dokážeme hrát s kýmkoliv, ale nic za to nemáme. Mohlo to pro nás dopadnout mnohem lépe."

Jaromír Zmrhal (záložník Slavie): "Na začátku jsme hráli docela dobře, ale po našich zbytečných chybách, kdy se nám nepovedlo odkopnout balon a někdo ho tam provedl přes tři hráče, vznikla zbytečná penalta. To se stane. Hlavní je, že i poté, co jsme prohrávali, jsme se dokázali zvednout a otočit skóre. Opava je totiž doma silná. Víme, jak tady odehrála předchozí zápasy. Rozhodně to není lehký soupeř."

SFC Opava - Slavia Praha 2:3 (1:1)

Branky: 38. Zavadil z pen., 53. Kuzmanovič - 24. a 59. Zmrhal, 74. Souček. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Myška. ŽK: Jursa, Žídek, Smola, Zavadil - Bořil, Ngadeu, Hušbauer. ČK: 70. Smola. Diváci: 5836.

Opava: Šrom - Hrabina (84. Janetzký), Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Zavadil, Jursa (71. Schaffartzik), Zapalač (90. Juřena) - Kuzmanovič, Smola. Trenér: Kopecký.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu (66. Deli), Bořil - Souček, Hušbauer - Stoch, Sýkora (57. Olayinka), Zmrhal (90. Frydrych) - Škoda. Trenér: Trpišovský.