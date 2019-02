Praha - Fotbalisté Slavie vyhráli až díky gólům v poslední desetiminutovce ve 20. ligovém kole nad Teplicemi 2:0. Pražané na úvod jara využili remízy druhé Plzně v Mladé Boleslavi a před šlágrem na západě Čech v příštím týdnu zvýšili náskok v čele tabulky před Viktorií na šest bodů. Červenobílé poslal v 83. minutě do vedení z penalty Tomáš Souček a za minutu přidal pojistku střídající Mick van Buren. Hosté dohrávali bez vyloučeného Michala Jeřábka.

Ze slávistických zimních posil nastoupil v základní sestavě podle očekávání jen středopolař Ševčík. V zahajovací jedenáctce chyběl záložník Stoch, který začal jen na střídačce.

Pražané byli většinu první půle aktivnější, do mnoha šancí je ale pozorná teplická obrana nepustila. Po čtvrthodině vyrazil Škodovu hlavičku brankář Grigar a o tři minuty později domácí kapitán trefil efektními "nůžkami" břevno.

Teplice, které v předposledním podzimním kole vyhrály 1:0 na Spartě, nepřijely ani do Edenu s ustrašenou hrou. Několikrát se dostaly do brejku, ale nezakončily. Těsně před přestávkou zachránilo hosty podruhé břevno, které tentokrát trefil technickým pokusem Zmrhal.

Po pauze začali Pražané velkým náporem, ale Grigar vážněji zasahovat nemusel. Na druhé straně se naopak teplický centr ze strany překvapivě snesl na břevno.

Na trávník po necelé hodině hry naskočil střídající Stoch a Slavia stupňovala tlak. Červenobílí měli několik závarů, ale hradbu těl před sebou nepropálil ani Bořil. V 67. minutě se Teplice na chvíli vymanily ze sevření a Eden málem zmrazil bývalý slávistický záložník Hora, jenž trefil tyč.

Na druhé straně v 81. minutě se neprosadil ani Škoda, přesto favorit nakonec tři body vydřel. Rozhodčí Pechanec po rohu nařídil po zákroku Jeřábka na Škodu penaltu a navíc hostujícího stopera po druhé žluté kartě vyloučil. Pokutový kop sebevědomě dloubákem ve stylu Antonína Panenky proměnil Souček. Slavia zahrávala už jedenáctou penaltu v ligové sezoně.

Hned nato oslabení hosté po rozehrávce ztratili míč, střídající Van Buren, který v lize nastoupil poprvé od března, se prosmýkl až před brankáře a dloubl balon do sítě. Pražané v lize vyhráli pošesté za sebou.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V předchozích prvních jarních zápasech jsme jako trenérský tým ještě nevyhráli, takže mě to trochu strašilo v týdnu. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli, i když se to nerodilo vůbec lehce. Musím vyzdvihnout výkon Teplic. Soupeř byl strašně nepříjemný, dobře fyzicky připravený a strašně nám to ztížil. Dnes se nám fotbalové úplně nedařilo a chtěl bych speciálně poděkovat divákům. Když jsme neproměnili nějaké šance, soupeř začal hrozit a zápas se lámal, tak fandili ještě víc. Zásadní podíl na tom, jak to dopadlo, měli také střídající hráči. Rozhodně jsem od Tomáše Součka nečekal tohle řešení, ale udělal to skvěle. Není to nic jednoduchého, když víte, že je to rozhodující chvíle. Ukázal, že už je mentálně vyspělý hráč. Nebyl to jeho top výkon, umí hrát líp. O to je důležitější, že i tak si to umí vzít. Jsem šťastný i za gól Micka, víme, čím si prošel. První jarní zápas je vždy důležitý, nikdo neví, jak do toho vstoupí. Nebudu zastírat, že pro nás je příjemné, že my jsme bodovali naplno a soupeř ne. Ale pro nás bylo hlavně důležité první zápas po zimě zvládnout a dobře se nastartovat."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Myslím, že jsme byli na utkání dobře připraveni. Utkání šlo tím směrem, jak jsme ho chtěli mít. To znamená neinkasovat brzo gól, pokud možno ho dát, to se nepovedlo. Říkali jsme si, že pokud se to bude vyvíjet tak, že Slavia nepůjde do vedení, že bychom mohli třeba v poslední třetině dát branku, která by to zlomila. Měli jsme k tomu šanci, dali jsme tyčku. Když nedáte na Slavii gól, nemůžete pomýšlet na dobrý výsledek. Hráči splnili, co jsem po nich chtěl. Chtěli jsme napadat rozehrávku stoperů, Součka, Hušbauera a až rizikovou rozehru brankáře Koláře. První půli se nám to dařilo, druhou půli nám došly síly. Slavia v době, kdy se utkání lámalo, vytasila takový kalibr, jako je Stoch či Van Buren. To už prostě převzali otěže. Mrzí mě, že jsme padli až v 83. minutě z penalty. Byla, ale byla hloupá. Uhlídat Škodu ve vápně je těžké, na Jeřábka se nezlobím. Jen mě mrzí, že dostal čtvrtou žlutou a ještě červenou kartu. Kdybychom prohráli 0:2 a dostali gól v první půli a zkraje druhé, mávnu nad tím rukou. Ale když jsme takhle drželi stav, mrzí to."

Slavia Praha - FK Teplice 2:0 (0:0)

Branky: 83. Souček z pen., 84. Van Buren. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Paták - Adam (video). ŽK: Bořil - Ljevakovič, Jeřábek. ČK: 82. Jeřábek. Diváci: 10.847.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Zmrhal (87. Král), Hušbauer, Ševčík (71. Van Buren), Olayinka (57. Stoch) - Škoda. Trenér: Trpišovský.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hora, Žitný (80. Hošek), Moulis (63. Hyčka) - Shejbal (72. Vošahlík). Trenér: Hejkal.