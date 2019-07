Slavia vstoupila do sezony vydřenou výhrou ve Zlíně

Zlín - Obhájci titulu fotbalisté Slavie vstoupili do nové ligové sezony vydřenou výhrou 1:0 ve Zlíně. Pražané rozhodli v dohrávce prvního kola o svém vítězství zlepšeným výkonem v druhé půli, který korunoval v 70. minutě jediným gólem Josef Hušbauer. V úvodním dějství byli lepší domácí, ale nedokázali využít dvě vyložené šance. Červenobílí oplatili soupeři jarní porážku 0:1 a nový zlínský trenér Josef Csaplár se v soutěžní premiéře bodů nedočkal.

Z letních posil se v základní sestavě Slavie objevil pouze Hovorka, rumunský záložník Stanciu podle očekávání ještě nebyl ani na lavičce. Ryze česká obranná čtveřice mistra bez afrického dua Deli a Ngadeu musela od prvních minut čelit náporu domácích.

Už ve třetí minutě Matejov pořádně protáhl gólmana Koláře a vzápětí se do ještě větší šance dostala zlínská posila Fantiš, který ale z 10 metrů nedokázal prostřelit slavistického brankáře.

Mistrovský tým se na zlínské Letné rozehrával pomalu. Musel čelit vysokému presinku "Ševců" a jen s obtížemi zvládal přechod do útoku. V první půli příliš mnoho šancí neměl. V 17. minutě pálil Hušbauer z 20 metrů těsně vedle, mezi tyče se nevešel ani tečovaný centr Olayinky.

Po půlhodině hry měl na kopačce vedoucí gól Džafič, ale Kolář se opět vyznamenal po jeho přízemní střele. V 37. minutě zavařil vlastnímu brankáři hostující kapitán Souček, když špatnou malou domů nabídl šanci Fantišovi, ten ale hokejový blafák nedotáhl do konce, neboť míč mu na poslední chvíli ukopl Kúdela. Na druhé straně Dostál zneškodnil Bořilův pokus.

Slavia klidně mohla v poločase prohrávat 0:2 a trenér Trpišovský tak sáhl ke střídání. Do druhé půle nahradil Ševčík nevýrazného Olayinku a hra Slavie dostala větší spád. Brzy přišly tlak i šance. V 56. minutě naskočil na centr Traoré, zamířil téměř přesně, ale Dostál konečky prstů tečoval míč na tyč.

Po hodině Zlín úplně vypadl z role, kterou hrál v první půli. Otěže převzal mistrovský tým a brzy se dočkal i vedoucího gólu. Domácí nedokázali v 70. minutě odkopnout míč, který po sérii odrazů šťastně propadl k Hušbauerovi a ten zblízka propálil Dostála.

Šanci na pojistku měl krátce po nástupu na hřiště v 82. minutě Král, ale nedotáhl své sólo do konce. Slavia pak taktickou hrou nepustila "Ševce" do závěrečného náporu a vítězství uhájila.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Zlína): "Jsem zklamán. Po předvedeném výkonu by nám slušela remíza. Pokud nehrajeme dobře v pokutovém území, nemůžeme myslet na výhru. V tom jsme dnes selhali a proto nemáme body. Hráčům nevyčítám neproměněné šance, ani Fantišovi neproměněné sólo. Rozebereme to, budeme na tom pracovat. Věřte, není na zeměkouli víc nešťastný člověk než Fantiš. To, co mi chybělo ve hře týmu, byla mezihra, neumím odpovědět, čím to bylo. Pokud to někdo okamžitě řekne, hned ho angažuju. Naštvaný jsem za inkasovaný gól, to je noční můra. Proti Slavii nejde mít osm šancí, a když dostaneme takový gól, tak jsme potrestáni."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Je to pro nás cenné vítězství a dobrý vstup do sezony na neoblíbené půdě. Zlín hrál v první půli velmi dobře, vstoupil do utkání s velkou energií. Měl spoustu šancí, zachránili nás Kolář a Kúdela. Po přestávce jsme se zlepšili, šance byly na obou stranách, ale my jsme jednu proměnili. Pro domácí to bylo kruté. Výborně zahrál Hušbauer, i když byl často pod tlakem soupeře, ale to je role přesně pro něj. První kolo je vždy ošidné a já jsem rád, že jsme to zvládli na perfektním hřišti. Lidi se museli bavit."

Fastav Zlín - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 70. Hušbauer. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Hájek - Marek (video). ŽK: Buchta (Zlín). Diváci: 5898 (vyprodáno).

Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Hlinka, Bartošák - Džafič (74. Hnaníček), Podio (82. Nečas), Jiráček, Čanturišvili (66. Mašek) - Fantiš, Poznar. Trenér: Csaplár.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Olayinka (46. Ševčík), Hušbauer, Traoré (82. Král), Zmrhal - Van Buren (57. Hilál). Trenér: Trpišovský.