Praha - Fotbalisté pražské Slavie vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů domácí remízou 1:1 s Dynamem Kyjev v úvodním duelu 3. předkola. V 82. minutě poslal hosty do vedení Benjamin Verbič, v páté minutě nastavení srovnal z penalty Josef Hušbauer.

Odveta se hraje příští týden v Kyjevě. Postupující tým se v závěrečném 4. předkole utká s lepším z dvojice Lutych - Ajax Amsterodam. Slavia usiluje o druhý postup do základní skupiny Ligy mistrů, hlavní fázi soutěže si dosud zahrála jen v roce 2007.

Slavia po třech výhrách v úvodu ligy v nové sezoně poprvé nezvítězila. Také Kyjev po čtyřech triumfech 1:0 poprvé nevyhrál a v součtu s přípravou inkasoval gól po dlouhých sedmi zápasech.

"Pro mě trochu rozpačité pocity. S výkonem spokojenost, ale výsledek je vzhledem k průběhu zápasu a k tomu, že jsme hráli doma, příznivější pro Dynamo. Určila ho efektivita," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Samozřejmě 1:1 je jiné než 0:0. Pro nás to znamená tam dát gól, ale s tím bychom tam jeli tak jako tak. Takže se zase tolik nemění," dodal.

Trpišovský udělal jednu změnu v základní sestavě oproti poslednímu ligovému duelu s Opavou. Na hrotu útoku tentokrát dostal před Teclem přednost kapitán Škoda.

Dynamo začalo souboj dvou týmů, které vyhrály všechny předchozí zápasy sezony, lépe a hned ve třetí minutě mohlo zmrazit vyprodaný Eden. Po akci po pravé straně našel Cygankov Besedina a proti jeho střele zblízka zasáhl domácí gólman Kolář.

Pražané se oklepali a ve 13. minutě hlavičkoval po centru Škoda, trefil však jen střed branky. V 21. minutě pálil do boční sítě Zmrhal. Ve zbytku první půle se hrál bojovný a opatrný fotbal a Dynamo potvrzovalo, že má výbornou defenzivu.

Druhou půli začala Slavia náporem, ale obrana ukrajinského vicemistra zblokovala několik střel a v 57. minutě Stoch mířil jen na středu branky na gólmana.

Po hodině hry vystřídal v útoku Škodu Tecl a slávisté stupňovali tlak. V 64. minutě si na centr ve vyložené šanci naskočil Zmrhal, ale hlavičkoval vedle a nenavázal na gól z předloňského posledního vzájemného souboje, který Slavia v přípravě vyhrála 2:1.

Za chvíli po signálu z přímého kopu vypálil Hušbauer vedle. Hosté pak domácí tlak otupili a v 82. minutě udeřili. Sydorčuk oblouček za obranu vysunul Verbiče a ten ze strany procpal míč přes Koláře do sítě. Slovinský záložník dal gól i při předchozí výhře Dynama v lize nad Šachtarem Doněck.

"Byly tam dva míče na hřišti a někteří kluci přestali hrát. Ale nemůžeme se na to vymlouvat, rozhodčí to prostě nechal a oni najednou šli sami na bránu," řekl záložník Tomáš Souček.

"Trochu mě mrzí, že stejná situace předtím byla posouzená jinak a rozhodčí hru přerušil. Ale gól padá na náš vrub. Je to jednoznačně naše chyba, byl to aut. Měli jsme to ubránit a ne dostat z takto banální situace gól," uvedl Trpišovský.

Slavia ještě v závěru vyvinula tlak a dokázala srovnat. Součkovu střelu vytáhl brankář na roh, po němž Deli hlavičkoval ve vyložené pozici vedle. Ale v závěru nastavení fauloval Kedziora ve vápně Tecla a Hušbauer z penalty srovnal. Pražané jako první dali v nové sezoně Kyjevu gól.

"Nervozita určitě byla, ale já si na penaltu věřil. Je to vždy těžké a jelikož tu hrajeme o Ligu mistrů, tak tohle byla asi jedna z nejtěžších chvil mé kariéry," řekl Hušbauer.

"Tušil jsem, že koukali na moje penalty, proto jsem na tréninku cvičil penalty na druhou stranu, ale moc mi to nešlo. Takže jsem věděl, že to budu kopat na tuhle stranu, i když o tom brankář asi bude vědět. Jen jsem se soustředil na to, abych tomu dal větší razanci. Pak to má gólman vždy těžké," dodal reprezentační záložník.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Pro mě trochu rozpačité pocity. Jsem rád, že jsme se Dynamu postavili čelem. Celkově kdybychom nedostali gól, mohli bychom to hodnotit pozitivně. Výkon z naší strany až na takovou ustrašenost v prvních 20 minutách byl kvalitní. Byla skvělá atmosféra, náš výkon postupem času gradoval. Celý druhý poločas jsme byli lepší a posledních 20 minut jsme měli vytrvalý tlak. Dynamo toho mělo plné zuby. Jestli se nepletu, mělo dvě šance. Jednu ve třetí minutě, kdy nás podržel Kolář, a druhou z toho autu. Z ojedinělé situace Dynama v druhé půli jsme dostali takový divný gól. Trochu mě mrzí, že stejná situace předtím byla posouzená jinak a rozhodčí hru přerušil. Ale gól padá na náš vrub. Je to naše chyba, měli jsme to ubránit a neměli jsme hráče vystavovat do ofsajdu. Jestli si můžu na něco postěžovat, je to proměňování šancí. Takhle velké zápasy se hrají na proměnění šancí. My jsme měli dvě hlavičky v jasných pozicích, které jsme neproměnili, což určilo ráz utkání. Pro nás to znamená dát v Kyjevě gól, ale s tím bychom tam jeli tak jako tak, i kdybychom vyhráli nebo hráli 0:0. Takže se pro nás tolik nemění."

Alexandr Chackevič (trenér Dynama): "Tušili jsme, že zápas bude takhle nějak vypadat. Bylo to hodně o bojovnosti, hodně nahoru dolů. Začali jsme velmi dobře, pak jsme dali vedoucí gól, ale bohužel v závěru inkasovali. Ale výsledek je pro nás do odvety velmi dobrý. Brankář Bojko měl trochu problémy, píchla ho vosa."

Josef Hušbauer (záložník Slavie): "Nervozita určitě byla, ale já si na penaltu věřil. Už jsem v 90. minutě kopal dvě penalty, jednu jsem dal, jednu ne. Je to vždy těžké, a jelikož tu hrajeme o Ligu mistrů, tak tohle byla asi jedna z nejtěžších chvil mé kariéry. Tušil jsem, že koukali na moje penalty, proto jsem na tréninku cvičil penalty na druhou stranu, ale moc mi to nešlo. Takže jsem věděl, že to budu kopat na tuhle stranu, i když o tom brankář asi bude vědět. Jen jsem se soustředil na to, abych tomu dal větší razanci. Pak to má gólman vždy těžké. Před inkasovaným gólem byly na hřišti dva míče a čekali jsme, že se hra přeruší. Jenže se pokračovalo ve hře, soupeř nám to dal za beky a byl z toho gól. Nechci to házet na rozhodčího, byla to naše chyba a měli jsme dál hrát a hráče dorazit. Stále věřím, že můžeme postoupit. Náš tým je silný a máme na to přes Kyjev jít dál."

Tomáš Souček (záložník Slavie): "Samozřejmě jsme nechtěli dostat gól, ale když už se to stalo, tak je hrozně důležité, že jsme gól dali také. První půle nebyla taková, trochu jsme se jich zalekli, ale druhá půle už byla skvělá a měli jsme tam šance. Bohužel jsme dostali smolný gól. Byly tam dva míče na hřišti a někteří kluci přestali hrát. Ale nemůžeme se na to vymlouvat, rozhodčí to prostě nechal a oni najednou šli sami na bránu. Fanoušci nás ale hnali za vyrovnáním, jedna šance, druhá šance a pak penalta. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát a neinkasovat, ale teď ten výsledek bereme. Po inkasovaném gólu jsme do toho dali všechno a je z toho výsledek, který nám pořád dává šanci na postup. Kdybychom prohráli, tak by to nebylo dobré. Teď se tam pojedeme porvat o postup."

Slavia Praha - Dynamo Kyjev 1:1 (0:0)

Branky: 90.+5 Hušbauer z pen. - 82. Verbič. Rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin (všichni Angl.). ŽK: Hušbauer, Coufal - Bujalskij, Kedziora. Diváci: 19.370.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora (86. Olayinka), Zmrhal (80. Baluta) - Škoda (60. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Kyjev: Bojko - Kedziora, Burda, Kádár, Morozjuk - Bujalskij (68. Šepelijev), Sydorčuk - Cygankov (90. Andrijevskij), Garmaš, Verbič - Besedin. Trenér: Chackevič.