Slavia vstoupila do domácího poháru výhrou 4:1 nad Duklou

Praha - Fotbalisté Slavie vstoupili do domácího poháru MOL Cupu pohodlným vítězstvím 4:1 v pražském derby nad druholigovou Duklou. Úřadující mistr a lídr nejvyšší soutěže rozhodl jednu z dohrávek 3. kola už do poločasu, kdy poprvé v červenobílém dresu skórovali David Hovorka s Jakubem Hromadou a trefil se i Ondřej Lingr. Po pauze snížil Marek Fábry, ale poslední slovo měl střídající Peter Olayinka.

"V první půli měl výkon dobré parametry. Měli jsme chuť, hnali jsme se za brankami. Myslím, že tam to bylo v pořádku. Z druhé půle jsme ale rozpačití. Všichni viděli, že to nebylo ideální. Celou druhou půlí jsme se proztrátovali, za tu žádná pochvala nepřijde," řekl v nahrávce pro média asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Slavia na rozdíl od Dukly už o víkendu vstoupila do jarní části sezony a po obratu doma porazila Olomouc 3:1. Trenér červenobílých Trpišovský udělal v pohárovém duelu osm změn v základní sestavě, i tak postavil velmi silnou jedenáctku. Poprvé za Slavii nastoupili brankář Stejskal a obránce Kačaraba.

Domácí před prázdným hledištěm, kam kvůli opatřením proti koronaviru stále nemohou diváci, v první půli zcela dominovali. V 17. minutě hosté sice odvrátili rohový kop, ale na následný Lingrův centr si naběhl Hovorka a zblízka oslavil první gól za Slavii.

Ve 34. minutě ligový lídr zvýšil. Lingr z přímého kopu zakroutil míč přesně k tyči a k asistenci přidal i branku. Ve 42. minutě si Hromada narazil s Teclem, sám před Radou nezaváhal a stejně jako Hovorka vstřelil první gól ve slávistickém dresu.

"Jestli dnes měl někdo dát gól, tak bych to samozřejmě nejvíc přál těmto dvěma. Oběma velká gratulace. Čekali na to dlouho, i když střelba branek není jejich primárním cílem. Prošli si menším sportovním peklem. Oba dva mají nezdolnou vůli, jsou to vítězné typy a válečníci," řekl Köstl o Hovorkovi a Hromadovi, kteří za sebou mají vážná zranění.

Dukla se po změně stran zlepšila a brzy snížila. Po hezké kombinační akci a přihrávce od Buchvaldka se přízemní střelou na zadní tyč v 53. minutě prosadil Fábry. Osmý celek druhé ligy opticky srovnal krok, ale víc už zdramatizovat zápas nedokázal. Naopak v druhé minutě nastavení se na opačné straně uvolnil střídající Olayinka a přesnou střelou k tyči zpečetil postup favorita do osmifinále.

Slavia pod vedením současných trenérů vyhrála pohár v roce 2018 a 2019. "Pohár pro nás hodně znamená, získat trofej je pro nás největší motivace. Máme dobře našlápnuto v lize, kde ale určitě nemáme nic v kapse. Pořád za sebou cítíme vlčáky. Chceme si zopakovat předminulou sezonu, kdy jsme získali double. Jsme Slavia, musíme mít nejvyšší ambice," dodal Köstl.

Domácí pohár se hrál poprvé od začátku října, kdy ho přerušila zhoršená koronavirová situace v zemi. Z programu 3. kola zbývá ještě šest zápasů, čtyři z nich zatím nemají termín. Do osmifinále už na podzim postoupily Sparta Praha, Mladá Boleslav, Brno, Slovácko, Teplice, Bohemians 1905, druholigové týmy Hradce Králové a Vlašimi a České Budějovice, které po odstoupení Ústí nad Orlicí prošly dál bez boje.

Řada utkání se neodehrála ani v prvních dvou kolech. Některé kluby z nižších soutěží odstoupily kvůli povinnosti absolvovat před zápasy se soupeři z dvou nejvyšších lig test na covid-19 a hrozbě celotýmových karantén pro neprofesionální mužstva.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Slavia Praha - Dukla Praha 4:1 (3:0)

Branky: 17. Hovorka, 34. Lingr, 42. Hromada, 90.+2 Olayinka - 53. Fábry.

Sestava Slavie: Stejskal - Masopust, Hovorka, Kačaraba, Oscar - Hromada (76. Bah), Holeš (75. Traoré) - Van Buren, Beran, Lingr (55. Olayinka) - Tecl (56. Musa). Trenér: Trpišovský.