Praha - Fotbalisty pražské Slavie podruhé za sebou čeká vystoupení ve skupině Evropské ligy. Úřadující ligový vicemistr ve čtvrtek večer začne hlavní fázi soutěže domácím zápasem s Bordeaux, v jehož dresu by na trávníku neměl chybět bývalý český reprezentant Jaroslav Plašil. Soubojem s šestým týmem minulé sezony francouzské ligy si Pražané oživí vzpomínky na slavné tažení Pohárem UEFA v roce 1996, kdy až v semifinále po dvou těsných prohrách 0:1 vypadli právě s nadcházejícím soupeřem.

Dalšími týmy v papírově vyrovnané skupině C jsou FC Kodaň a Petrohrad, kde Slavia na začátku října odehraje druhý zápas. Do jarní vyřazovací fáze postoupí první dva týmy.

"Cíle? Hrajeme poslední zápas skupiny doma a v tu dobu bychom byli rádi, abychom postupovali, nebo aby ten zápas rozhodoval o postupu. Abychom do poslední chvíle měli o co hrát," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. "Je to těžká skupina, vše jsou to vyspělé týmy, které mají něco za sebou," doplnil kouč.

Cítí, že hned první utkání může být pro další vývoj stěžejní. "Myslím, že první zápas s Bordeaux strašně moc napoví o šancích. V celkovém součtu bude hodně důležitý," prohlásil Trpišovský.

Slavia před rokem ve skupině Evropské ligy do posledního kola bojovala o postup, ale v závěrečném zápase doma podlehla Astaně 0:1 a skončila. Krátce po nečekané porážce došlo k trenérské změně a nynějšího kouče české reprezentace Jaroslava Šilhavého vystřídal Trpišovský.

Jeho svěřenci letos přešli do skupiny Evropské ligy po nedávném vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů od Dynama Kyjev. Bordeaux, které ve čtyřech soubojích s českými soupeři ještě neinkasovalo, muselo absolvovat tři předkola Evropské ligy, v nichž pětkrát zvítězilo a jednou remizovalo.

Ve francouzské lize se však týmu Girondins nedaří a po pěti kolech je předposlední. Hned na startu sezony byl odvolán trenér Gus Poyet a mužstvo nakonec převzal asistent Eric Bedouet. Na zápas do Prahy s ním přicestovalo 21 hráčů včetně českého záložníka Plašila, který už si proti Slavii zahrál v roce 2005 za Monako v Poháru UEFA a s knížecím klubem tehdy na Strahově zvítězil 2:0.

Červenobílé dál trápí početná marodka a není jasné, kdo ze zraněných hráčů by mohl ve čtvrtečním utkání nastoupit. Problémy má Slavia především v útoku, jediným zdravým hrotovým hráčem je nyní Stanislav Tecl.

Zápas v Edenu začne ve čtvrtek ve 21:00.

Statistické údaje před utkáním EL Slavia Praha - Girondins Bordeaux: -------- Výkop: čtvrtek 20. září, 21:00 (ČT sport). Rozhodčí: Bas Nijhuis - Rob van de Ven, Charles Schaap - Jeroen Manschot, Siemen Mulder (všichni Niz.). Bilance: ČR (Československo) - Francie 47 14-14-19 54:68. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2. Slavia v Evropě: LM/PMEZ 34 10-9-15 26:47 EL/UEFA 110 41-29-40 139:128 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 152 54-41-57 176:184 Bordeaux v Evropě: LM/PMEZ 50 21-16-13 55:52 EL/UEFA 134 68-26-40 193:144 PVP 10 6-1-3 14:10 Celkem 194 95-43-56 262:206 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Ngadeu, Zelený - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Tecl. Bordeaux: Costil - Palencia, Koundé, Pablo, Sabaly - Lerager, Plašil, Sankharé - Kalu, Briand, Kamano. Absence: Škoda, Olayinka, Hromada, Deli (všichni zranění), Sýkora, Coufal (oba nejistý start) - Poundjé, Pellenard, Vada (všichni zranění), Pablo (nejistý start).

Zajímavosti: - Slavia s Bordeaux vypadla v semifinále Poháru UEFA v roce 1996 po 2 prohrách 0:1 - Slavia v 9 zápasech s francouzskými soupeři jen jednou vyhrála - Bordeaux ve 4 zápasech s českými týmy nedostalo gól, v sezoně 1999/00 uhrálo 2 bezbrankové remízy v Lize mistrů se Spartou - Slavia si zahraje skupinu Evropské ligy podruhé za sebou, vloni po prohře 0:1 s Astanou v závěrečném utkání nepostoupila - Bordeaux naposledy hrálo skupinu Evropské ligy v sezoně 2015/16 a nepostoupilo, naposledy prošlo dál v sezoně 2012/13 - Slavia přešla do Evropské ligy po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev po remíze 1:1 doma a porážce 0:2 venku - Bordeaux přešlo přes 3 předkola Evropské ligy a v nich si připsalo 5 výher a remízu - Slavia v generálce vyhrála na Slovácku 3:1 a vede ligovou tabulku, Bordeaux remizovalo s Nimes 3:3 a je ve francouzské lize předposlední - Slavia v minulé sezoně české ligy skončila druhá, Bordeaux ve francouzské nejvyšší soutěži šesté - Slavia v pohárech doma 3x za sebou nevyhrála - Slavia vyhrála poslední 3 soutěžní utkání při celkovém skóre 10:1 - Bordeaux vyhrálo jediný z posledních 12 zápasů ve skupině pohárů - za Bordeaux hraje bývalý český reprezentant Plašil, proti Slavii nastoupil už v Poháru UEFA v roce 2005 za Monako, které tehdy na Strahově zvítězilo 2:0 - dres Bordeaux v minulosti oblékal někdejší slávistický záložník Šmicer - dalšími týmy ve skupině jsou FC Kodaň a Petrohrad