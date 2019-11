Slavia v Youth League zdolala Inter a dotáhla se na čelo skupiny

Praha - Fotbalisté Slavie do 19 let zvítězili v předposledním z šesti utkání skupiny Youth League nad Interem Milán vysoko 4:1 i díky hattricku, který dal Joao Felipe. V tréninkovém areálu v Horních Počernicích oplatili lídrovi tabulky zářijový úvodní debakl 0:4 a bodově se na něj dotáhli. V závěrečném kole skupiny za dva týdny budou mladí slávisté bojovat o postup v Dortmundu, který má stejně bodů.

Pražané si po výhře 3:2 v Barceloně připsali druhé nečekané vítězství po sobě. S Interem byli mimořádně produktivní, z pěti střel na branku dali čtyři góly, zatímco soupeř z osmi pokusů mezi tyče skóroval jen jednou.

Hvězdou utkání byl útočník Felipe. Osmnáctiletý Brazilec, který už v domácím poháru nastoupil i za slávistický A-tým, nejprve ve 32. minutě odpověděl na vedoucí gól Interu a v 41. minutě skóre otočil. Vzápětí pomohl Pražanům rozhodčí, jenž neuznal vyrovnávací branku hostů.

Čtyři minuty po přestávce Felipe z přímého kopu završil hattrick a za chvíli uzavřel skóre Lukáš Červ, který přízemní střelou z dálky zaskočil nejistě chytajícího gólmana Interu.

"Jsem nadšený. Musím říct, že jsem ani nečekal, že bychom ten zápas zvládli tímto výsledkem. Po Barceloně jsme samozřejmě věděli, že mužstvo má kvalitu a sebevědomí, aby dnešní zápas zvládlo. Myslím, že se to potvrdilo," řekl pro klubovou televizi slávistický trenér Martin Hyský.

"Kluci velmi dobře splnili taktický plán, hodně jim to pomohlo, aby Inter udrželi na uzdě. I když jsme prohrávali, kluky to nepoložilo. Ze začátku nás hodně podržel brankář Surovčík a pak se k velkému výkonu rozehrál Felipe. Byl to velmi dobrý týmový výkon, nebylo tam slabého místa," dodal Hyský.

Slávisté mají devět bodů stejně jako vedoucí Inter a druhý Dortmund. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky z každé skupiny, vítězové o kolo dál. Pražanům stačí k postupu remíza.

Youth League je na podzim rozdělená na dvě části. První, v níž startuje Slavia, kopíruje Ligu mistrů, druhá větev je určena pro dorostenecké mistry. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let - 5. kolo:

--------

Skupina F:

Slavia Praha - Inter Milán 4:1 (2:1)

Branky: 32., 41. a 49. Felipe, 53. Červ - 29. Foncesa.

Sestava Slavie: Surovčík - Hošek, Vincour, Štětka, Kosek - Křišťan, Červ, Zinhasovič (90.+2 Hájek) - Douděra (79. Jurásek), Toula, Felipe (70. Zeronik). Trenér: Hyský.

14:00 Barcelona - Dortmund.

Tabulka:

1. Inter 5 3 0 2 13:7 9 2. Slavia 5 3 0 2 8:11 9 2. Dortmund 4 2 0 2 5:7 6 4. Barcelona 4 1 0 3 7:8 3