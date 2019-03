Sevilla - Fotbalisté Slavie nečekaně remizovali v úvodním osmifinále Evropské ligy v Seville 2:2 a vytvořili si příznivou pozici do domácí odvety za týden. Všechny branky padly už v první půli. Skóre otevřel po 24 sekundách Wissam Ben Yedder, na jehož trefu v 25. minutě odpověděl hostující Miroslav Stoch. Za chvíli poslal domácí opět do vedení Munir El Haddadi, ale v 39. minutě podruhé srovnal Alex Král. Při inkasovaném gólu se zranil český gólman Sevilly Tomáš Vaclík a před pauzou musel střídat.

Slávisté, kteří usilují o premiérový postup v pohárech do čtvrtfinále od roku 2000, jako první v této sezoně Evropské ligy v Seville neprohráli. Pětinásobný vítěz a rekordman soutěže v předchozích sedmi zápasech na svém stadionu vyhrál při skóre 24:1. Porazil i Olomouc, kterou ve 4. předkole vyřadil po triumfech 1:0 venku a 3:0 doma.

"Samozřejmě výsledek je pro nás fantastický, dokázali jsme tu dát dva góly. Nemám rád prognózy, ale troufnu si říct, že to může být i 50 na 50, pokud zopakujeme výkon a ještě ho vylepšíme," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Slávia nastoupila bez klasického hrotového hráče. Kapitán Škoda začal na lavičce a na postech útočníků hráli záložníci Masopust se Zmrhalem. Stejně jako při výhře 4:1 v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze v Genku nasadil trenér Pražanů do středu pole Traorého místo Hušbauera.

Slávisté se chtěli vyvarovat ztrát při rozehrávce, ale hned v první minutě chybovali. Součkovu přihrávku na obsazeného Krále vystihl Banega, vysunul Ben Yeddera a ten po 24 sekundách sám před brankářem Kolářem poslal míč po zemi k tyči.

"Pro mě osobně to bylo nepříjemné. Fanoušci na vás třeba bučí, je to cítit. Ale kluci mi pomohli a pak jsem se taky dostal do zápasu. Bylo to nepříjemné pro nás pro všechny. Hned v první minutě jsme prohrávali, ale naštěstí jsme na to rychle zareagovali," řekl Souček.

Hosté se však brzy oklepali a v 25. minutě srovnali. Masopust vybojoval míč, před vápnem přiťukl Traoré balon Stochovi a slovenský záložník s pomocí Rogovy teče překonal Vaclíka.

"Ibra (Traoré) mi sklepl na šestnáctce míč a já jsem se snažil to trefit z první. Dá se říct, že jsem to trefil super. Sice to bylo trochu tečované, ale ta střela by šla i tak na bránu. Nevím, zda by to byl gól, nebo ne," uvedl Stoch.

Sevilla, která z posledních pěti kol španělské ligy získala jen bod, si ale rychle vzala vedení zpět. Po signálu z rohu našel Banega v 28. minutě El Haddadiho, jenž volejem s pomocí Kúdelovy teče nedal Kolářovi šanci.

V 36. minutě mohl šestý celek španělské ligy zvýšit, ale Rog sám před Kolářem neuspěl. O tři minuty později stihl domácí trest. Po Stochově rohovém kopu zasáhl míč Královo rameno, od kterého se šťastně obloučkem odrazil do sítě. Slávistický záložník o gólu zprvu nevěděl a otáčel se od branky.

"Myslím si, že vtipnější gól jsem snad nikdy nedal. Zmátlo mě to, jak tam skákal stoper. Počítal jsem s tím, že to odkopne, ale on to nějak promáchl. Přistálo mi to na rameni, byl jsem trochu dezorientovaný. Najednou jsem uviděl balon v bráně a jak se všichni radují. Ani jsem nevěděl, jestli mám běžet slavit," řekl s úsměvem Král.

Při zákroku se navíc nárazem do tyče zranil Vaclík. Lékaři se jej snažili dát do pořádku, ale český reprezentant si minutu před koncem poločasu sedl na trávník a musel ho vystřídat Soriano.

Vaclík odjel do nemocnice na vyšetření. "Teď jsem s ním mluvil, snad to bude v pořádku. Moc jsem tu situaci neviděl, spadl jako by na tyč. Pro nás to pak byla trochu výhoda, když pak jde gólman do zápasu, je to složité," řekl Trpišovský.

Sevilla po pauze přidala, ale gól El Haddadiho neplatil kvůli ofsajdu a Sarabiu vychytal Kolář. V 59. minutě El Haddadi z první mířil nad a prostor mezi tyčemi netrefil ani poté po brejku. Stejný hráč pak v 70. minutě z tutové šance na malém vápně hlavičkoval nad.

Neprosadil se ani Ben Yedder a poté rozhodčí obrali Sevillu o branku vinou chybně odmávaného ofsajdu. Domácí hráči potvrdili aktuální krizi a fanoušci je za špatný výkon vyprovodili ohlušujícím pískotem.

"Nechci říct, že jsme měli pořádnou porci štěstí, ale musíme si přiznat, že soupeř v druhé půli neproměnil některé vyložené šance. My jsme naopak byli produktivní. Sevilla je takový gigant, že se se do šancí dostane a vy potřebujete top výkon. Ten jednoznačně předvedl Ondra Kolář," uvedl Trpišovský.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Samozřejmě výsledek je pro nás fantastický, dokázali jsme tu dát dva góly. Nechci říct, že jsme měli pořádnou porci štěstí, ale musíme si přiznat, že soupeř v druhé půli neproměnil některé vyložené šance. My jsme naopak byli produktivní. Na druhou stranu hráči si ten výsledek zasloužili za to úsilí, které do toho dali. Sevilla je takový gigant, že se se do šancí dostane a vy potřebujete top výkon. Ten jednoznačně předvedl Ondra Kolář. Po tom výsledku, který jsme uhráli, si troufnu říct, že to teď může být 50 na 50."

Tomáš Souček (záložník Slavie): "Bylo to nepříjemné pro nás pro všechny. Hned v první minutě jsme prohrávali, ale naštěstí jsme na to rychle zareagovali. Pro mě osobně to bylo nepříjemné. Fanoušci na vás třeba bučí, je to cítit. Ale kluci mi pomohli a pak jsem se taky dostal do zápasu. Je vidět, že jsme už jsme taky vyspělejší tým. Zvládli jsme to v Genku, kde jsem také inkasovali jako první. Teď jsme inkasovali dvakrát a dvakrát jsme na to rychle dokázali zareagovat. To nám pomohlo."

Alex Král (záložník Slavie): "Myslím si, že vtipnější gól jsem snad nikdy nedal. Smáli jsme se tomu s klukama po zápase v kabině. V první chvíli jsem si myslel, že to přede mnou někdo tečoval. Zmátlo mě to, jak tam skákal stoper. Počítal jsem s tím, že to odkopne, ale on to nějak promáchl. Přistálo mi to na rameni, byl jsem trochu dezorientovaný a díky bohu, že to tam spadlo. Hlavu jsem tam dát nemohl. Myslel jsem, že to letí za mě. Najednou jsem uviděl balon v bráně a jak se všichni radují. Ani jsem nevěděl, jestli mám běžet slavit, jestli je to gól."

Miroslav Stoch (záložník Slavie): "Všichni víme, že ten výsledek je krásný, výborný, ale stále jsme v poločase. Takže za týden odveta bude extrémně náročná jako dnešní zápas. Ale momentálně máme tím výsledkem menší výhodu. Je to otevřené. S tím jsme sem jeli, abychom tu uhráli nějaký výsledek, který by nám dával nějakou naději do odvety. Myslím, že to jsme splnili. Čtvrtfinále jsme velmi blízko i velmi daleko. Ibra (Traoré) mi sklepl na šestnáctce míč a já jsem se snažil to trefit z první. Dá se říct, že jsem to trefil super. Sice to bylo trochu tečované, ale ta střela by šla i tak na bránu. Nevím, zda by to byl gól, nebo ne. Díkybohu, že ten obránce tomu ještě trochu přidal a skončilo to v síti."

Sevilla FC - Slavia Praha 2:2 (2:2)

Branky: 1. Ben Yedder, 28. El Haddadi - 25. Stoch, 39. Král. Rozhodčí: Buquet - Debart, Pacelli - Delerue, Letexier (všichni Fr.). ŽK: Banega - Coufal, Masopust, Souček. Diváci: 30.698.

Sestavy:

Sevilla: Vaclík (45. Soriano) - Mercado, Kjaer, Gómez - Navas, Sarabia, Banega (76. Promes), Rog, Wöber (46. Mesa) - Ben Yedder, El Haddadi. Trenér: Machín.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Deli, Bořil - Traoré, Souček, Král (79. Ngadeu) - Stoch - Masopust (60. Olayinka), Zmrhal (72. Škoda). Trenér: Trpišovský.