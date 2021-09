Slavia v utkání EKL prohrála v Rotterdamu s Feyenoordem 1:2

Rotterdam - Fotbalisté pražské Slavie prohráli v druhém utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Rotterdamu se slavným Feyenoordem 1:2 a nenavázali na úvodní vítězství nad Unionem Berlín. Pátý tým minulé sezony nizozemské ligy rozhodl už v prvním poločase, kdy se trefili Orkun Kökcü a Brian Linssen. V 63. minutě snížil Tomáš Holeš.

Český šampion má po dvou zápasech skupiny na druhém místě tři body stejně jako Union, tabulku vede se čtyřmi body Feyenoord. Poslední je Maccabi Haifa, na jehož půdě se slávisté představí v dalším duelu 21. října. Do osmifinále nově vzniklé Evropské konferenční ligy přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

Slavia prohrála po sérii pěti soutěžních vítězství a nedokázala se úspěšně naladit na nedělní ligové derby na Spartě. Červenobílí, kteří v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské ligy, venku v pohárech počtvrté za sebou nevyhráli. Feyenoord v sedmém utkání v soutěžích UEFA s českým soupeřem poprvé zvítězil.

Trenér Slavie Trpišovský udělal před derby několik změn v sestavě. Do zahajovací jedenáctky se dostali Ekpai, Oscar či Tecl, naopak jen na lavičce začali střelec Schranz či kapitán Bořil, místo něhož nastoupil nalevo obrany netradičně Masopust.

Ve skvělé kulise zaplněného padesátitisícového stadionu De Kuip se od začátku hrálo ve velkém tempu. Feyenoord, který v minulosti získal čtyři mezinárodní pohárové trofeje, byl v úvodu důraznější a na konci 13. minuty otevřel skóre. Sinisterra přiťukl Kökcümu a ten z hranici vápna přízemní střelou k tyči překonal Mandouse.

Poté Linssen zblízka v obtížné pozici trefil jen slávistického gólmana, ale ve 24. minutě už zvýšil. Po dlouhém závaru nacentroval Malacia a Linssen se v hlavičkovém souboji protlačil před bránícího Masopusta. Do přestávky ještě dvakrát zahrozil Sinisterra, nejprve mířil do Mandouse a pak těsně mimo.

Kouč Trpišovský v poločase hned třikrát střídal a na trávník poslal čerstvé Plavšiče, Lingra a Kuchtu. Pražané ožili a v 63. minutě dokázali snížit. Na Ševčíkův centr z přímého kopu z pravé strany si naskočil Holeš a hlavou překonal Bijlowa. Slávistický defenzivní univerzál potvrdil, že se mu proti nizozemským týmům daří, v osmifinále letního mistrovství Evropy pomohl vítězným gólem k výhře české reprezentace nad "Oranjes" 2:0.

Feyenoord, vítěz Poháru mistrů evropských zemí z roku 1970 a Poháru UEFA z let 1974 a 2002, už po pauze tolik nehrozil. V 72. minutě naopak hostující Kuchta z úhlu trefil Bijlowa a chvíli nato pokus dalšího střídajícího hráče Schranze zblokoval obránce. Srovnat se ale Pražanům nepovedlo ani v pětiminutovém nastavení, během něhož vyrazil podpořit útok i brankář Mandous.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Soupeři jsme zápas v prvním poločase nabídli jak na podnose. Věděli jsme, že domácí tady mají ostrý start. Nevím, jestli na nás dolehla atmosféra, těžko říct. Domácí hráli v první půli velice dobře, ale my jsme jim to usnadnili. Po prvním inkasovaném gólu se nám sesypala hra, byli jsme všude pozdě. Přihlíželi jsme exhibici domácích na hřišti, v některých fázích jako bychom ani nebyli na hřišti. Chvílemi se nám musela točit hlava. Ztížili jsme si to a prohrávali jsme v poločase 0:2. Ve druhé půli se náš výkon zvednul, přidali jsme víc agresivity. Bohužel to stačilo jen na kontaktní gól, který jsme dali docela brzo. Věřili jsme, že s tím ještě něco můžeme udělat, ale bohužel jsme tu jednu šanci neproměnili. Škoda, že jsme ztratili body. Domácí mají svou kvalitu, ale myslím, že s Unionem to byl těžší zápas než dnes. Kdybychom v první půli hráli jako v druhé, tak jsme tu neprohráli."

Tomáš Holeš (obránce Slavie): "Byl to zápas dvou poločasů, jednoznačně jsme promrhali ten první. Byl to jeden z nejhorších poločasů, co jsem odehrál ve Slavii. Hnal je plný stadion, byla tu úžasná atmosféra. Ale my jsme jim takovou hru umožnili, neběhali jsme a byli jsme všude pozdě. Ve druhé půli jsme do toho šlápli a podařilo se nám snížit. Škoda, že jsme nevyrovnali. Bod odsud by byl dobrý. V závěru to Feyenoord chytře rozkouskoval, měli tam na nás nepříjemné fauly. Chybělo i štěstí, ale možná jsme si to za první půli nezasloužili."

Lukáš Masopust (obránce Slavie): "První půli jsme byli všude o krok pozadu. Hráli jsme hrozně hloupě, nedokázali jsme být přesnější. Tím naším stylem jsme jim nahrávali. Velké zklamání z první půle. Od té druhé se musíme odrazit. Hráli jsme dobře a škoda, že jsme z toho vytěžili jen jeden gól."

Jan Kuchta (útočník Slavie): "První půle byla od nás strašidelná. My, kteří jsme tam naskočili v druhé půli, jsme měli něco změnit. Zlepšit pohyb, dát do toho život, vyhrávat souboje. Druhá půle už byla úplně jiná než ta první. Akorát tomu chyběl ještě ten jeden gól, abychom aspoň remizovali. Něco jsme tam měli, něco jsme mohli vyřešit líp. Ale jeden gól ze standardky, to je od nás málo. Atmosféra byla super, ale ještě jsem neviděl, aby po nás házeli zapalovače, kelímky. Z toho jsem znechucený."

Utkání 2. kola skupiny E Evropské konferenční ligy: Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha 2:1 (2:0) Branky: 13. Kökcü, 24. Linssen - 63. Holeš. Rozhodčí: Petrescu - Grigoriu, Marica (všichni Rum.). ŽK: Malacia, Aursnes, Toornstra, Til - Traoré, Bah, Kuchta. Feyenoord: Bijlow - Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia - Toornstra, Kökcü (64. Aursnes), Til - Džahánbachš (78. Geertruida), Linssen, Sinisterra (64. Dessers). Trenér: Slot. Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Masopust (69. Schranz) - Ševčík (76. Krmenčík), Traoré - Ekpai (46. Plavšič), Stanciu (46. Lingr), Oscar - Tecl (46. Kuchta). Trenér: Trpišovský. Tabulka: 1. Feyenoord Rotterdam 2 1 1 0 2:1 4 2. Slavia Praha 2 1 0 1 4:3 3 3. Union Berlín 2 1 0 1 4:3 3 4. Maccabi Haifa 2 0 1 1 0:3 1