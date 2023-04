Slavia v semifinále poháru vyzve v derby Bohemians, Sparta nastoupí proti Dynamu

Praha - Ve středu se rozhodne o finalistech českého fotbalového poháru. Lídr ligové tabulky Slavia v semifinále MOL Cupu přivítá v pražském derby vršovického souseda Bohemians 1905 a bude chtít prodloužit úspěšnou bilanci na domácím hřišti. V druhém duelu se Sparta na Letné proti Českým Budějovicím pokusí potvrdit formu z nejvyšší soutěže, kde zůstává na jaře jediným neporaženým týmem.

Slavia si zahraje semifinále po roční odmlce. Červenobílí usilují o sedmý triumf v poháru v samostatné historii a čtvrtý pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Tým z Edenu vyhrál všech 13 domácích zápasů ligové sezony, v sobotu porazil 4:0 Olomouc. Bohemians, jimž patří v nejvyšší soutěži čtvrté místo, jsou zase třetím nejlepším celkem venku.

"Pro nás je samozřejmě velká výhoda, že hrajeme doma. Na druhou stranu hrajeme s jedním z nejlepších týmů venku. Venkovní zápasy mu svědčí, doslova se v tom vyžívá. Poslední dobou vyhráli v poháru na Slovácku, v lize v Plzni," řekl slávistický trenér Trpišovský.

"Jsme jeden zápas od finále, to je velké lákadlo. Třikrát jsme semifinále tady ve Slavii zvládli a doufám, že to zvládneme počtvrté. Určitě nic nepodceníme, musíme být maximálně ostražití a připravení," dodal.

Bohemians vyhráli jediný z posledních 16 vzájemných soutěžních zápasů a v Edenu v samostatné historii zvítězili jen v září 1993. Na konci října v Ďolíčku Slavia triumfovala 4:1 i díky kontroverzním verdiktům rozhodčího Tomáše Klímy. "Klokani" prošli do semifinále poháru teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé od sezony 2018/19. Do finále ještě v samostatné historii nepostoupili.

"Čeká nás Slavia, to je asi nejhorší možný los. Nemyslím si, že je úplně fér, abychom my před pohárem hráli v neděli a náš soupeř už v sobotu. Náskok 24 hodin na regeneraci je strašně moc. Jedeme na hřiště favorita, ale nedáme svou klokaní kůži lacino. Lidé mají rádi příběhy, když outsider překvapí toho silnějšího, tak se pokusíme napsat další," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý, jehož svěřenci v neděli v lize porazili Slovácko 1:0.

Také v druhém semifinále je jasným favoritem domácí tým. Sparta před rokem prohrála v poháru až ve finále na Slovácku a aktuálně má nejlepší formu ze všech ligových mužstev. Letenští v nejvyšší soutěži osmkrát za sebou zvítězili, jako jediní na jaře neprohráli a v tabulce figurují na druhém místě jen o skóre za Slavií. České Budějovice jsou jedenácté.

Sparta je v poháru se sedmi triumfy v samostatné historii nejúspěšnějším celkem, naposledy zvítězila před třemi lety. "Oba týmy jsou velmi blízko k tomu dostat se do finále. Takže tak k tomu přistoupí i Budějovice a podle mě to bude těsný zápas. Musíme do toho dát hodně intenzity. Nějaké změny v sestavě pravděpodobně také nastanou. Nejdůležitější bude postavit hráče, kteří budou stoprocentně připraveni. Chceme do finále," řekl dánský asistent trenéra Sparty Lars Friis.

Českobudějovičtí prošli do semifinále od rozdělení federace teprve potřetí a poprvé od sezony 2006/07, dál se dosud nedostali. Jihočeši v ročníku 2002/03 zvítězili v poháru na Letné vysoko 4:0, v dalších třech vzájemných soubojích v MOL Cupu ale neuspěli. V minulém ligovém měření sil sparťané v listopadu porazili Dynamo doma 1:0.

Jihočeši se potřebují oklepat z víkendové porážky 1:5 ve Zlíně, kde hráli po vyloučení celý zápas o deseti. "Nemám obavy, že by nás to nějak poznamenalo. Na Letnou se moc těším. Je to pro mě speciální, mám tam pořád nějaké kamarády, takže to bude i maličko osobní. Myslím, že šanci máme," uvedl jeden z dvojice českobudějovických trenérů Tomáš Zápotočný, který v minulosti za Letenské hrával.

Pokud Slavia i Sparta splní roli favorita, poprvé od ročníku 2001/02 a podruhé od rozdělení federace se ve finále utkají pražská "S". Tým z Edenu tehdy zvítězil 2:1.

Semifinále na Spartě začne ve středu v 18:00, v Edenu pak ve 20:15.

Hlasy před zápasy semifinále poháru MOL Cupu:

Sparta Praha - Dynamo České Budějovice

Lars Friis (asistent trenéra Sparty): "Pohárový zápas se samozřejmě od toho ligového liší. Musíte vyhrát, remízou zápas skončit nemůže. Takže psychické nastavení samozřejmě bude jiné. Oba týmy jsou velmi blízko k tomu dostat se do finále. Takže tak k tomu přistoupí i Budějovice a podle mě to bude těsný zápas. Musíme do toho dát hodně intenzity, jako to děláme vždy, je to náš styl hry. Věřím, že znovu přijde hodně lidí. Nějaké změny v sestavě pravděpodobně také nastanou. Nejdůležitější bude postavit hráče, kteří budou stoprocentně připraveni."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Klukům jsem hned říkal, že jsem si Spartu přál. Jsem šťastný jako blecha. Je to pro mě speciální, mám tam pořád nějaké kamarády, takže to bude i maličko osobní. Na Letnou se moc těším a myslím si, že šanci na postup máme. Nemám obavy, že by nás nějak poznamenala porážka (1:5) se Zlínem."

Slavia Praha - Bohemians Praha 1905

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Těžký soupeř. Pro nás je samozřejmě velká výhoda, že hrajeme doma. Na druhou stranu hrajeme s jedním z nejlepších týmů venku. Venkovní zápasy mu svědčí, doslova se v tom vyžívá. Poslední dobou vyhráli v poháru na Slovácku, v lize v Plzni. Bohemka je nepříjemná, ukazuje to výsledky, které má. Jejich styl je pro tvořivé týmy nepříjemný. Mají rychlé hráče nahoře, jsou velice týmoví, sehraní a silní při standardních situacích. Musíme být maximálně koncentrovaní. Jsme jeden zápas od finále, to je velké lákadlo. Třikrát jsme semifinále tady ve Slavii zvládli a doufám, že to zvládneme počtvrté. Určitě nic nepodceníme, protože víme, že soupeři tyhle zápasy sedí. Musíme být maximálně ostražití a připravení."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Čeká nás Slavia, to je asi nejhorší možný los. Nemyslím si, že je úplně fér, abychom my před pohárem hráli v neděli a náš soupeř už v sobotu. Náskok 24 hodin na regeneraci je strašně moc. Ale musíme se pokusit uspět, kvůli všem v klubu a fanouškům. Bude to derby, určitě to bude vyhecované. Jedeme na hřiště favorita, který je silný především v domácím prostředí, kde je zatím stoprocentní. Ale nedáme svou klokaní kůži lacino. Lidé mají rádi příběhy, když outsider překvapí toho silnějšího, tak se pokusíme napsat další."