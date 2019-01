Praha - Fotbalisté pražské Slavie rozdrtili v prvním zápase zimní přípravy druholigové Ústí nad Labem 8:0. Lídr nejvyšší soutěže dal sedm gólů v druhém poločase, z toho pět mezi 49. a 70. minutou. Dvakrát se trefil útočník Milan Škoda, první branku v červenobílém dresu dal Petr Ševčík, jedna ze zimních posil.

"Splnilo to účel, který jsme chtěli. Zaprvé hrát na začátku přípravy s českým týmem, zadruhé mít možnost, aby nás fanoušci v Praze viděli, protože celou dobu jsme venku. A na to, co se teď děje, bylo i relativně dobré vyhřívané hřiště. Nikdo se nezranil, v některých parametrech to vypadalo velice dobře," řekl novinářům trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

"Řekl bych, že v druhé půli jsme měli lepší pohyb. Ústí mělo také náročný program a v druhé půli byli všude později než v první. Ale celkově jsme v druhé půli podali lepší výkon než v první, byla tam větší hladovost," dodal kouč.

Trpišovský po návratu z kondičního soustředění ve Španělsku nasadil do každého z poločasů rozdílnou jedenáctku. První start za Slavii si připsaly zimní posily Lukáš Masopust, Ševčík a brankář Martin Kuciak.

"Lukáš začal dobře prvních 15 minut, pak pokazil některé míče. Jako křídlo si musí zvyknout na náš styl hry, na náběhy, na ofenzivní hráče. Někdy to malinko skřípalo," řekl Trpišovský. "Ševa druhý poločas ukázal to, co ho zdobí, v čem by nám měl pomoci. Korunoval to hezkým gólem. Má tu výhodu, že zná nás trenéry, chceme po něm to samé co v Liberci. Má to jednodušší než Lukáš," dodal.

Naopak další z nováčků Alex Král chyběl ze zdravotních důvodů stejně jako Miroslav Stoch, Jan Matoušek, Simon Deli a rekonvalescenti Stanislav Tecl s Jakubem Hromadou.

"Od pondělí se připojí Stoch a Deli, kteří měli drobnější problémy. Onemocněl nám Alex Král, ale není to nic vážného. Až na Honzu Matouška, který má problém se zadním stehenním svalem, budeme od pondělí trénovat v kompletním složení," uvedl Trpišovský.

Slavii poslal přízemní střelou již ve čtvrté minutě do vedení Zmrhal. Ve zbytku první půle už branka nepadla, i když dvě dobré šance si vytvořilo i Ústí.

Po změně stran se Pražané na promrzlém Strahově rozstříleli. Ve 49. minutě se po centru trefil z první Škoda, za dvě minuty doklepl odražený míč do sítě Ibrahim Traoré a v 63. minutě se radoval po samostatném úniku uzdravený nizozemský útočník Mick van Buren.

Za další dvě minuty překonal ústeckého brankáře přízemní střelou z první k tyči Peter Olayinka a v 70. minutě podruhé v zápase skóroval Škoda. V závěru si ještě severočeský tým dal vlastní gól a pak se poprvé za Slavii trefil Ševčík. Červenobílí porazili Ústí podruhé během necelého půlroku, v září ho zdolali v domácím poháru 2:0.

Další zápasy už čekají Slavii na herním soustředění v Portugalsku, kam tým odcestuje v současném složení s třemi brankáři a 24 hráči do pole.

Brno může obhájit triumf v Tipsport lize, Boleslav neuspěla

Obhájci vítězství v Tipsport lize fotbalisté Brna zvládli souboj druholigových celků a po výhře 2:0 nad Táborskem postoupili do finále závěrečného turnaje hraného na Maltě. V semifinále naopak neuspěl předloňský šampion Mladá Boleslav, který prohrál 1:2 se Slovanem Bratislava.

O vítězství Brna rozhodli Lukáš Vraštil s Michalem Škodou a Zbrojovka bude usilovat o třetí triumf v tradiční zimní soutěži. Boleslav se Slovanem prohrávala po prvním poločase 0:2, ale neměla daleko k vyrovnání. V 67. minutě snížil Jakub Fulnek a sedm minut před koncem mohl srovnat Komličenko, jeho penaltu ale brankář Šulla chytil.

Úspěšnou premiéru pod novým trenérem Romanem Pivarníkem, který ve čtvrtek nahradil Michala Bílka mířícího k reprezentaci Kazachstánu, má za sebou Zlín. Moravané i díky dvěma zásahům Patrika Slaměny rozstříleli 5:0 Nitru a v přípravě zatím neinkasovali.

Bez ztráty jsou také fotbalisté Teplic, kteří i třetí zápas vyhráli rozdílem třídy. Tým trenéra Stanislava Hejkala si dnes i díky dvěma gólům Pavla Moulise poradil 5:1 s Varnsdorfem a navázal na vítězství 6:1 nad Táborskem a 5:1 nad Neugersdorfem.

Třetí vysokou výhru za sebou zaznamenal také poslední celek prvoligové tabulky Dukla, která porazila 4:1 Chrudim. Stejným výsledkem zvítězilo Slovácko nad Kroměříží a díky hattricku Ibrahima Keity i Příbram nad Sokolovem.

Přípravné fotbalové zápasy:

--------

Teplice - Varnsdorf 5:1 (2:0)

Branky: 33. a 86. Moulis, 20. Kuchta, 48. Kučera, 66. Vošahlík - 76. Dordič z pen.

Sestava Teplic:

I. poločas: Diviš - Čmovš, Jeřábek, Krob - Ljevakovič - Vondrášek, Trubač, Radosta, Moulis - Luts, Kuchta.

II. poločas: Plachý - Čmovš, Knapík, Shejbal - Soungole - Radosta, Kučera, Žitný, Hyčka - Vošahlík, Moulis. Trenér: Hejkal.

Trenčín - Opava 1:0 (1:0)

Branka: 43. Julien.

Sestava Opavy:

I. poločas: Fendrich - Žídek, Simerský, Janso - Manzia, Janetzký, Zavadil, Řezníček, Zapalač - Jurečka, Smola.

II. poločas: Šrom - Helebrand, Svozil, Radič, Janso - Jurečka, Rychlý, Řezníček (70. Souček), Staňa - Juřena, Bernadina. Trenér: Kopecký.

Kroměříž - Slovácko 1:4 (1:1)

Branky Slovácka: 5. Harba, 70. Daníček z pen., 72. Hellebrand, 80. Petr.

Sestava Slovácka: Daněk (46. Nemrava) - Juroška (60. Olšanský), Šimko (60. Hofmann), Daníček, Kalabiška (78. Mikšíček) - Sadílek (46. Janošek), Machalík (46. Hellebrand), Harba (46. Petr) - Diviš (60. Rezek), Zajíc (60. Kubala), Rezek (46. Navrátil). Trenér: Svědík.

Příbram - Sokolov 4:1 (1:1)

Branky: 36., 74. a 90. Keita, 50. vlastní - 26. Hlavatý

Sestava Příbrami: Kočí - Antwi, Tregler, Kodr, Nový - Fantiš, Průcha (56. Kilián), Jablonský, Květ, Nitrianský (46. Soldát) - Keita. Trenér: Csaplár.

Dukla Praha - Chrudim 4:1 (2:0)

Branky: 33. Podaný, 45. Tetour, 51. Douděra, 81. Miloševič - 86. Sixta.

Slavia Praha - Ústí nad Labem 8:0 (1:0)

Branky: 49. a 70. Škoda, 4. Zmrhal, 51. Traoré, 63. Van Buren, 65. Olayinka, 83. vlastní Dvořák, 89. Ševčík.

Sestava Slavie:

I. poločas: Kovář - Frydrych, Kúdela, Ngadeu, Zelený - Souček, Hušbauer - Zmrhal, Baluta, Masopust - Mešanovič.

II. poločas: Kuciak - Coufal, Jugas, Vlček, Bořil - Traoré, Ševčík - Van Buren, Sýkora, Olayinka - Škoda. Trenér: Trpišovský.

Karabach - Bohemians 1905 3:1 (1:1)

Branky: 36. Ozobič, 62. Gerrye, 93. Slavčev - 15. Ljovin.

Sestava Bohemians 1905:

I. poločas: Fryšták - Dostál, Hůlka, Pokorný, Vondra - Reiter, Jindřišek, Ljovin, Vodháněl - F. Hašek - Nečas.

II. poločas: Fryšták - Dostál, Hůlka (64. Bederka), Pokorný, Vondra - Reiter (64. Vaníček), Jindřišek (64. Švec), F. Hašek (77. Bartek), Vodháněl - Koubek, Nečas (64. Záviška). Trenér: M. Hašek.

Semifinále Tipsport ligy na Maltě:

--------

Zbrojovka Brno - Táborsko 2:0 (1:0)

Branky: 10. Vraštil, 89. Škoda.

Slovan Bratislava - Mladá Boleslav 2:1 (2:0)

Branky: 20. Šporar, 28. Čavrič - 68. Fulnek.

Sestava Mladé Boleslavi: Šeda - Klíma, Šušnjar (46. Hájek), Chaluš, Hašek (46. Novák) - Takács, Hubínek (46. Matějovský) - Ladra (80. Tatajev), Mašek (46. Fulnek), Přikryl (68. Ewerton) - Komličenko. Trenér: Weber.