Slavia v případě výhry získá v neděli třetí ligový titul za sebou

Praha - Fotbalisté Slavie mohou po nedělním duelu 29. kola první ligy ve vršovickém derby na hřišti Bohemians 1905 získat třetí titul za sebou. Bez ohledu na ostatní výsledky jim k tomu stačí vítězství. Červenobílí zároveň budou usilovat o prodloužení rekordní šňůry bez porážky v samostatné nejvyšší soutěži na 41 zápasů, čímž by se odpoutali i od nejlepší československé série v podání Sparty z let 1943 až 1946. Všech devět utkání kola se tentokrát hraje o víkendu.

"Mít v systému na 34 kol šest kol před koncem nadosah titul, to je skvělý počin týmu. Jsme šest kol před koncem a máme šest pokusů na to to proměnit. Jedná se o komfortní a příjemnou situaci, logicky bychom to chtěli proměnit co nejdříve, abychom měli klid do zbytku sezony," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Věří, že jeho svěřenci také překonají historické maximum v neporazitelnosti. Slavia sice prohrála s Bohemians jediný z posledních 12 ligových zápasů, v Ďolíčku se jí ale poslední duely nepovedly. "Klokanům" tam naposledy podlehla a v této sezoně tam ztratila body po remíze s Pardubicemi. Desátým Bohemians se navíc daří, v posledních osmi kolech bodovali.

"Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Jedeme na Bohemku, která v úterý vyhrála 4:1 venku v Příbrami, a hraje se v prostředí, které nám nevyhovuje. Máme ale jedinečnou šanci překonat jeden z nejhodnotnějších týmových rekordů, který může být," uvedl Trpišovský.

Sérii osmi kol bez porážky drží i druhý tým tabulky Jablonec, který se představí v Českých Budějovicích. Dvanácté Dynamo čeká na vítězství už 10 ligových zápasů. "Hráči mají motivaci, chtějí se poprat o příčky nahoře. V Budějovicích nás čeká nesmírně náročné utkání. Musíme se zmobilizovat, je to poslední z těch utkání v rychlém sledu," prohlásil kouč Severočechů Petr Rada.

Třetí Sparta za Jabloncem zaostává pouze o bod a navíc má duel k dobru. Pražané, kteří nevyhráli tři z posledních čtyř utkání v nejvyšší soutěži, přivítají na Letné poslední Opavu. Slezané prohráli pět kol po sobě a na záchranu ztrácejí už devět bodů.

"Nervózní nejsme, ale samozřejmě tlak cítíme. Chceme skončit na druhém místě a uděláme pro to všechno, co je v našich silách. Věřím, že se nám to povede," konstatoval asistent trenéra Sparty Zdeněk Bečka.

"Víme, že favorit je jasný, ale pokusíme se jim to co nejvíc ztížit. Pořád teoreticky žijeme. Musíme to odpracovat, hrát odvážně a zkusit něco urvat. První zápas se Spartou jsem chyběl kvůli covidu, samozřejmě se moc těším," řekl asistent opavského trenéra Radoslav Kováč, který v minulosti za Letenské hrál a poté tam dělal asistenta.

V souboji týmů hrajících o evropské poháry přivítá pátá Plzeň čtvrté Slovácko. Viktoria neprohrála devět kol za sebou a soupeři z Uherského Hradiště se pokusí oplatit podzimní debakl 0:4. Celky dělí pět bodů a Viktoria odehrála o duel méně. "Hraje se o hodně a je to cítit i v šatně. Slovácko je přímý konkurent, ale nesmíme do toho jít zase nějak přemotivovaní, aby nám to neublížilo," uvedl asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš.

Šestý Liberec nastoupí na hřišti čtrnácté Mladé Boleslavi, které od července 2016 v lize nepodlehl devětkrát po sobě. "Budeme se snažit hrát o vítězství, a pokud to bude tak zodpovědný výkon jako v Opavě, máme šanci," prohlásil kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Záchranářský souboj bude k vidění v Brně, kam přijedou Teplice. Zbrojovka je na 16. místě, které jako první znamená sestup, Severočeši mají na 15. příčce před soupeřem čtyřbodový náskok. "Situace je jasně daná a velí nám nedělní zápas zvládnout. To utkání bude hodně o hlavách, ani jeden ze soupeřů na tom není optimálně," řekl brněnský trenér Richard Dostálek.

"Chceme tenhle zápas zvládnout, je to pro nás klíčový boj v rámci spodku tabulky. Máme určitý náskok, a pokud to zvládneme, měli bychom být relativně v klidu. Nemyslím si, že se už v Brně rozhodne, ale mohli bychom mít určitý komfort po tomto zápase," uvedl teplický kouč Radim Kučera.

Předposlední Příbram je na tom oproti Brnu o tři body hůře. Středočeši se představí na hřišti jedenácté Karviné, která poslední tři vzájemné ligové zápasy vyhrála a navíc v nich neinkasovala.

V souboji sousedů v tabulce devátá Olomouc přivítá osmou Ostravu. Nováček z Pardubic, který ve středu navzdory dvoubrankovému manku remizoval se Spartou 2:2, nastoupí ve Zlíně. "Ševci" v lize prohráli pětkrát po sobě.

Statistické údaje před zápasy 29. ligového kola: -------- Dynamo České Budějovice (v tabulce 12.) - FK Jablonec (2.) Výkop: sobota 24. dubna, 14:00. Rozhodčí: Orel - Šimáček, Melichar - Adam (video). Bilance: 37 12-8-17 36:53. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Havel, Novák - Mészáros, Javorek, Čavoš, Valenta, Mršič - Brandner. Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil, Považanec, Kratochvíl, Jovovič - Schranz - Doležal. Absence: Ledecký, Skovajsa (oba zranění) - Haitl (zranění), Holík (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Havelka, Králik, Mészáros, Vais - R. Hrubý, Kubista, Podaný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Brandner, Čolič (oba 6) - Schranz (11). Zajímavosti: - Jablonec prohrál jediný z posledních 5 vzájemných ligových duelů - Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 4 domácích ligových duelů s Jabloncem - Č. Budějovice 10 kol po sobě nezvítězily - Č. Budějovice doma v lize 5x za sebou nevyhrály - Jablonec 8 kol po sobě neprohrál (z toho 6 vítězství) - Jablonec venku v lize 4x po sobě neprohrál a v posledních 2 zápasech tam remizoval - Havel (Č. Budějovice) si může připsat 50. ligový start Sigma Olomouc (9.) - Baník Ostrava (8.) Výkop: sobota 24. dubna, 14:00. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Kříž - Julínek (video). Bilance: 51 18-19-14 62:61. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Radek Látal, Poulolo, Beneš, Zmrzlý - Sladký - González, Breite, Chytil, Houska - Zifčák. Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo, Jánoš, Kuzmanovič, Kaloč, Ndefe - Zajíc. Absence: Greššák, Nešpor, Vepřek, Yunis, Hála (všichni zranění), Zahradníček, Mandous (oba nemoc), Hubník (nejistý start) - Juroška (zranění). Disciplinární ohrožení: Zmrzlý (3 ŽK) - Jánoš (7 ŽK), Kuzmanovič, Laštůvka, Ndefe (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: González (7) - De Azevedo (10). Zajímavosti: - Ostrava posledních 5 vzájemných ligových duelů neprohrála, 3 z posledních 4 skončily remízou - Ostrava vyhrála poslední 2 venkovní ligové zápasy v Olomouci - Olomouc 4 kola po sobě neprohrála (z toho 3 remízy) - Olomouc doma v lize 4x za sebou nezvítězila a dala jediný gól - Olomouc je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Ostrava poslední 4 kola neprohrála - Ostrava venku v lize 7x za sebou nevyhrála - trenér Olomouce Látal v minulosti působil v Ostravě FK Mladá Boleslav (14.) - Slovan Liberec (6.) Výkop: sobota 24. dubna, 16:00. Rozhodčí: Berka - Leška, Poživil - Lerch (video). Bilance: 34 8-7-19 48:69. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Douděra, Jakub Klíma, Takács, Preisler - Budínský, Matějovský - Malínský, Ladra, Zmrhal - Škoda. Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Jugas, Mikula - Koscelník, Mara, Sadílek, Karafiát, Mosquera - Rabušic. Absence: Dancák (4 ŽK), Jirásek, Šimek, Tatajev (všichni zranění), Diviš, Graiciar, D. Mašek (rekonvalescence), Fulnek, Pech (oba nejistý start) - Pešek, Rondič (oba 4 ŽK), Tijani (zranění). Disciplinární ohrožení: Malínský, Matějovský, Túlio (všichni 3 ŽK) - Karafiát, Sadílek (oba 7 ŽK). Nejlepší střelci: Jiří Klíma, Ladra, Škoda (všichni 6) - Rabušič (9). Zajímavosti: - Liberec od července 2016 v lize s M. Boleslaví 9x za sebou neprohrál (z toho 8 vítězství) - Liberec v M. Boleslavi poslední 3 ligové zápasy vyhrál a dal při tom 8 branek - M. Boleslav minule prohrála poprvé po 4 kolech - M. Boleslav doma v lize prohrála jediný z posledních 7 duelů a v této sezoně tam získala 17 z celkových 27 bodů - Liberec minule vyhrál po 4 kolech - Liberec minule venku v lize zvítězil po 2 prohrách - Zmrhal (M. Boleslav) si může připsat 200. ligový start - Ladra (M. Boleslav) oslaví v den utkání 24. narozeniny Viktoria Plzeň (5.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: sobota 24. dubna, 18:30. Rozhodčí: Hrubeš - Vlček, Nádvorník - Ginzel (video). Bilance: 31 16-8-7 48:35. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Káčer, Kalvach, Šulc - Ba Loua, Beauguel, Kopic. Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Daníček, Havlík - Petržela, Kohút, Sadílek - Kliment. Absence: Bucha, Čermák, Hejda (všichni zranění), Kayamba (rekonvalescence) - Divíšek, Jurečka (oba 4 ŽK), Cicilia (zranění), Kalabiška, Navrátil (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hejda, Kaša, Mihálik, Šulc - Daníček, Havlík, Kohút, Kubala, Petržela (všichni 3 ŽK) Nejlepší střelci: Beauguel (11) - Kliment (10). Zajímavosti: - Plzeň prohrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy včetně prosincového debaklu 0:4, ale předtím se Slováckem v nejvyšší soutěži 22x za sebou bodovala - Plzeň doma vyhrála jen 2 z posledních 5 ligových utkání se Slováckem - Plzeň 9 kol po sobě neprohrála (z toho 6 vítězství) - Plzeň doma neprohrála v posledních 8 soutěžních zápasech (z toho 7 vítězství) a získala tam 31 z celkových 48 bodů v ligové sezoně - Plzeň má k dobru odložený zápas na Spartě - Slovácko minule zvítězilo po 2 porážkách za sebou - Slovácko venku v lize 3x za sebou nezvítězilo a poslední 2 zápasy tam prohrálo - Falta (Plzeň) oslaví den před utkáním 28. narozeniny Fastav Zlín (13.) - FK Pardubice (7.) Výkop: neděle 25. dubna, 14:00. Rozhodčí: Matějček - Podaný, Matoušek - Marek (video). Bilance: 1 0-1-0 0:0. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš, Janošek, Hlinka, Čanturišvili - Dramé, Poznar, Potočný. Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Solil, Hlavatý, Ewerton - Černý. Absence: Conde (administrativní důvody) - Boháč, Petráň (oba zranění), Pfeifer, Surzyn (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Janetzký, Kolář, Vraštil - Čelůstka, Černý, Čihák, Prosek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (8) - Huf (7). Zajímavosti: - jediný vzájemný duel v lize skončil bez branek - Zlín prohrál 5 kol za sebou - Zlín doma v lize prohrál 2x po sobě a v této sezoně tam získal jen 14 z celkových 29 bodů - Pardubice neprohrály 3 kola po sobě a bodovaly v 5 z posledních 6 - Pardubice venku v lize v posledních 2 utkáních zvítězily, v této sezoně tam však získaly jen 16 z celkových 42 bodů - Potočný (Zlín) slaví v den utkání 30. narozeniny MFK Karviná (11.) - 1. FK Příbram (17.) Výkop: neděle 25. dubna, 14:00. Rozhodčí: Adámková - Dresler, Váňa - Denev (video). Bilance: 8 5-0-3 14:8. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Karviná: Ciupa - Mikuš, Šindelář, Dramé, Mazáň - Mangabeira - Čmelík, Qose, Ostrák, Bartošák - Papadopulos. Příbram: Šiman - Nový, Kvída, O. Kingue, Mezera - Tregler - Pilík, Zorvan, Obdržal, Antwi - Lubega. Absence: Santos (8 ŽK), Herc (4 ŽK), Neuman (nejistý start) - Soldát (4 ŽK), Cmiljanovič, Lalkovič, Laňka, Rezek, Voltr (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Tavares - Kvída, Lalkovič, Vilotič (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (8) - Voltr (4). Zajímavosti: - Karviná vyhrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy a neinkasovala v nich - ani jedno z 8 vzájemných ligových utkání neskončilo remízou - Karviná doma porazila Příbram ve všech 3 ligových duelech a dostala v nich jediný gól - Karviná minule prohrála v Jablonci a ve 4. ligovém duelu po návratu trenéra Webera poprvé nebodovala - Karviná doma v lize prohrála jediný z posledních 6 zápasů, ale v sezoně tam získala jen 15 z celkových 33 bodů - Příbram vyhrála jediné z posledních 17 kol - Příbram minulou výhrou 1:0 ve Zlíně přerušila venkovní sérii bez vítězství, která trvala 17 ligových zápasů - Příbram má s 58 inkasovanými góly spolu s Teplicemi nejhorší obranu ligy Zbrojovka Brno (16.) - FK Teplice (15.) Výkop: neděle 25. dubna, 14:00. Rozhodčí: Franěk - Hájek, Dohnálek - Hrubeš (video). Bilance: 43 15-13-15 50:55. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Moravec, Dreksa, Pernica, Záhumenský - Štepanovský, Texl, Čermák, Pachlopník, Reiter - Hladík. Teplice: Čtvrtečka - Hyčka, Gabriel, Knapík, Černý - Kodad, Jukl, Mareček, Žitný, Radosta - Vukadinovič. Absence: Šural, Vaněk, Kryštůfek (všichni rekonvalescence) - Moulis (4 ŽK), Heidenreich, Plachý, Řezníček, Macej, Němeček (všichni zranění), T. Kučera, Vondrášek, Shejbal, Mazuch, Mareš (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čermák, Dreksa, Hlavica, Pachlopník, Šural, Vintr, Záhumenský - Trubač, Žitný, Mareš (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Růsek (4) - Mareš (8). Zajímavosti: - Teplice v posledním vzájemném ligovém duelu zvítězily, ale předtím v nejvyšší soutěži Brno 5x za sebou neporazily - Teplice vyhrály oba vzájemné zápasy v této sezoně, vedle ligového vítězství Brno vyřadily v osmifinále domácího poháru - Brno v posledních 2 domácích ligových zápasech s Teplicemi neinkasovalo - Brno vyhrálo jediné z posledních 11 kol - Brno doma v lize 7x za sebou nevyhrálo a se 7 z celkových 20 bodů je tam nejhorší týmem soutěže - Teplice 6 kol po sobě nevyhrály a ve 3 z posledních 4 nebodovaly - Teplice venku v lize 6x za sebou nezvítězily - Teplice mají spolu s Příbramí s 58 inkasovanými brankami nejhorší obranu v lize - trenér Brna Dostálek oslaví den po zápase 47. narozeniny - Mareš (Teplice) čeká na 50. ligový gól Sparta Praha (3.) - SFC Opava (18.) Výkop: neděle 25. dubna, 16:00. Rozhodčí: Petřík - Vodrážka, Novák - Berka (video). Bilance: 21 17-2-2 52:15. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Hancko, Polidar - Wiesner, Pavelka, Trávník, Dočkal, Plavšič - Hložek. Opava: Digaňa - Večerka, Hnaníček, Didiba - Mondek, Nešický, Řezníček, Holík, Helešic - Smola, Kania. Absence: Ladislav Krejčí II, Juliš, Kozák, Plechatý, Vindheim (všichni zranění), Štetina (rekonvalescence), Čelůstka, Hanousek, Souček (všichni nejistý start) - Dedič, Hrabina (oba 4 ŽK), Kulhánek (dohoda klubů), Březina, Čvančara, Hellebrand, Pikul, Rychlý (všichni zranění), Tiéhi, Žídek (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Ladislav Krejčí II (7 ŽK) - Fendrich, Holík, Juřena, Nešický, Smola (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Juliš (11) - Nešický (3). Zajímavosti: - Sparta od března 1999 neprohrála v lize s Opavou 13x po sobě, 12x za sebou ji porazila a v posledních 6 utkáních neinkasovala - Sparta doma s Opavou v 10 ligových zápasech neprohrála (z toho 9 vítězství) - Sparta vyhrála jediné z posledních 4 ligových utkání - Sparta pod trenérem Vrbou vyhrála doma všech 6 soutěžních utkání (z toho 4 v lize) - Sparta má k dobru odložený duel s Plzní - Opava prohrála 5 kol po sobě a v posledních 3 neskórovala - Opava venku v lize 4x za sebou prohrála, 3x po sobě tam neskórovala a se ziskem 5 z celkových 15 bodů je tam nejhorším týmem soutěže - Opava má s 16 vstřelenými góly nejhorší útok ligy - asistent trenéra Opavy Kováč v minulosti hrál za Spartu a poté tam dělal asistenta Bohemians Praha 1905 (10.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 25. dubna, 18:30. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Flimmel - Hocek (video). Bilance: 37 6-10-21 30:58. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Le Giang - Dostál, Köstl, Krch, Vondra - Vaníček, Ljovin, Hronek, Novák - Necid, Puškáč. Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Holeš, Stanciu, Provod, Oscar - Kuchta. Absence: Květ (4 ŽK), Bartek, Hůlka, Pokorný, Ugwu, Valeš (všichni zranění), Vacek (rekonvalescence), Jindřišek, Pulkrab (oba nejistý start) - Kačaraba (4 ŽK), Bah, Hovorka, Olayinka, Sima (všichni zranění), Deli, Lingr (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bederka, Hronek, Vacek, Vaníček - Bah, Bořil, Lingr, Olayinka, Traoré (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Pulkrab (4) - Kuchta (13). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 12 vzájemných ligových duelů - Slavia naposledy v lize na půdě Bohemians nebodovala, předtím tam však 4x po sobě neprohrála - Bohemians neprohráli 8 kol po sobě - Bohemians v Ďolíčku v roli domácího týmu neprohráli v lize 7x po sobě a v této sezoně tam získali 24 z celkových 37 bodů - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, v nejvyšší soutěži bodovala 40x za sebou a drží rekord v počtu zápasů bez porážky v samostatné historii - Slavia venku v lize 19x za sebou neprohrála a s 34 body je tam nejlepším týmem sezony - Slavia má se 75 góly nejlepší útok ligy a s 16 obdrženými brankami i nejlepší obranu (v posledních 6 kolech jen jednou inkasovala) - Slavia v případě výhry bez ohledu na další výsledky získá 3. ligový titul po sobě - Vaníček (Bohemians) si může připsat 100. start v lize - trenér Klusáček i jeho asistent Brabec (oba Bohemians) v minulosti hráli za Slavii, kouč Slavie Trpišovský zase v začátcích trenérské kariéry působil u mládeže Bohemians