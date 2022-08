Slavia v případě postupu přes Panathinaikos narazí na Trnavu, nebo Čenstochovou

Nyon (Švýcarsko) - Pokud fotbalisté pražské Slavie ve 3. předkole Evropské konferenční ligy přejdou přes Panathinaikos Atény, utkají se v play off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Trnavou a polskou Čenstochovou, v jejímž kádru figuruje aktuálně zraněný reprezentační obránce Tomáš Petrášek. Český vicemistr by začal dvojzápas 18. srpna venku, odveta by byla na programu o týden později. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Slavia musí na cestě do skupiny vyřadit tři soupeře; přes jednoho již přišla, když ve 2. předkole jednoznačně postoupila přes gibraltarského outsidera St Joseph's po vítězství 4:0 venku a rekordním triumfu 7:0 doma. Úvodní utkání 3. předkola s Panathinaikosem odehrají Pražané ve čtvrtek doma v Edenu. Pokud by červenobílí v kvalifikaci zaváhali a s jedním ze soupeřů vypadli, poprvé od ročníku 2016/17 by nehráli v pohárech skupinu.

Druhý z českých zástupců v letošní kvalifikaci Konferenční ligy Sparta už ze soutěže vypadla, když hned na úvod ve 2. předkole nestačila na Viking Stavanger. Závěrečné play off si může zahrát vedle Slavie ještě Slovácko, pokud vypadne ve 3. předkole Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul.

Týmy byly před losem jako již tradičně rozděleny do několika skupin. Slavia figurovala jako nasazená a měla na výběr ze čtyř dvojic 3. předkola. Podle bookmakerů je jednoznačným favoritem na postup Čenstochová, na účast Trnavy v play off je aktuálně vypsán vysoký kurz 4:1.

S Čenstochovou se české kluby v soutěžích UEFA ještě neutkaly. Raków v sezoně 2018/19 vyhrál druhou polskou ligu a v posledních dvou ročnících obsadil v nejvyšší soutěži druhé místo. Čenstochová navíc dvakrát za sebou ovládla domácí pohár.

Kapitánem týmu je třicetiletý český obránce Petrášek, který je ale zraněný a na soupisce pro 2. předkolo nebyl. Raków na úvod Konferenční ligy vyřadil Astanu po vítězstvích 5:0 doma a 1:0 venku. Čenstochová vyhrála všech pět soutěžních zápasů v této sezoně včetně polského Superpoháru a dvou ligových kol.

Trnava ve 2. předkole přešla přes velšský Newtown. Nevyšel jí ale vstup do domácí soutěže, v níž zatím hrála třikrát doma a jen jednou zvítězila. V uplynulé sezoně slovenské ligy skončil Spartak třetí, v roce 2018 získal titul. Letos na jaře Trnava stejně jako Čenstochová vyhrála domácí pohár.

Na české kluby Spartak podobně jako Raków v soutěžích UEFA dosud nenarazil. V minulosti v Trnavě působili čeští trenéři Radoslav Látal a Pavel Hoftych, který tam zastával i manažerskou funkci. Na soupisce Spartaku figuruje český záložník Erik Daniel a do kádru patří i bývalý stoper Sparty Lukáš Štetina, nedávný ofenzivní hráč Baníku Ostrava Dyjan Carlos de Azevedo a někdejší plzeňský záložník Roman Procházka.

Slavia v uplynulé sezoně v premiérovém ročníku Konferenční ligy došla do čtvrtfinále, kde vypadla s pozdějším finalistou Feyenoordem Rotterdam. Finále začínajícího druhého vydání třetí pohárové soutěže bude v příštím roce na jaře hostit stadion v Edenu, kde Pražané sídlí.

Los 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy (první utkání 18. srpna, odvety 25. srpna): Hlavní část: Trnava/Čenstochová - Slavia Praha/Panathinaikos Atény, Fenerbahce Istanbul/Slovácko - AIK Stockholm/Škendija Tetovo, CSKA Sofia/Saint Patrick's - Bröndby Kodaň/Basilej, Vaduz/Konyaspor - Neftči Baku/Rapid Vídeň, APOEL Nikósie/Kyzylzhar Petropavlovsk - Sepsi/Djurgaarden, Maccabi Tel Aviv/Aris Soluň - Nice, Luhansk/Universitatea Craiova - Lugano/Beer Ševa, Breidablik/Istanbul Basaksehir - Lilleström/Antverpy, Dunajská Streda/FCSB - Viking Stavanger/Sligo Rovers, AEK Larnaka/Partizan Bělehrad - Levski Sofia/Hamrun Spartans, Fiorentina - Twente Enschede/Čukarički, Villarreal - Hajduk Split/Guimaraes, Kolín nad Rýnem - Fehérvár/Petrocub Hincesti, West Ham - Viborg/B36 Tórshavn, Kuopio/Young Boys Bern - Paide Linnameeskond/Anderlecht Brusel, Molde/Kisvarda - Wolfsberger/Gzira, Dundee United/Alkmaar - Riga FC/Gil Vicente. Mistrovská část: Maribor/HJK Helsinky - Soligorsk/Kluž, RFS Riga/Hibernians - Linfield/FC Curych, Víkingur Reykjavík/Poznaň - Malmö/Dudelange, Shamrock/Škupi - Ballkani/KÍ Klaksvík, Zrinjski Mostar/Tobol Kostanaj - Olympiakos Pireus/Slovan Bratislava.