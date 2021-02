Slavia v Příbrami ztratila výhru v nastavení a remizovala 3:3

Příbram - Fotbalisté vedoucí Slavie v 18. kole první ligy překvapivě remizovali na hřišti předposlední Příbrami 3:3, když o vítězství přišli až v páté minutě nastavení. Pražský obhájce titulu ztratil body teprve potřetí v sezoně a po sérii osmi výher. V čele neúplné tabulky má náskok 13 bodů před Jabloncem a Spartou, ale oba rivalové mají zápas k dobru.

V úvodním poločase si dali vlastní gól oba stopeři vršovického týmu David Zima a Ondřej Kúdela, na průběžných 1:1 vyrovnával Peter Olayinka. Krátce po změně stran dotáhnul ztrátu Abdallah Sima a v 81. minutě otočil skóre Kúdela z penalty. Těsně před koncem ale zařídil outsiderovi bod Radek Voltr.

Slávisté se na kluzkém hřišti pokrytém jinovatkou hledali a příbramskou branku oranžovým míčem poprvé vážněji ohrozili až v 15. minutě, kdy Stanciu z halfvoleje těsně minul.

Domácí drželi s mistrem krok a ve 21. minutě překvapivě otevřeli skóre. Voltr dostal prostor na křídle, zpětnou přihrávkou našel v šestnáctce Nového, jehož střelu Zima tečoval do vlastní branky.

Příbramské vedení však trvalo pouhé tři minuty. Stanciu z rohu zatočil míč přímo do břevna, od něho se míč odrazil k Olayinkovi a ten ho kolenem zblízka dostal za čáru.

Středočechy těsně před pauzou vrátila do vedení hodně kuriózní branka. Kúdela poslal "malou domů" Kolářovi, ale vyběhnutý slávistický gólman uklouznul a míč se dokutálel do prázdné branky. Pražané poprvé od derby se Spartou v listopadu 2018 inkasovali v lize dvakrát v úvodním poločase.

Těsně po změně stran Sima křížnou střelou těsně minul. Senegalský útočník si spravil chuť v 55. minutě, kdy si v pokutovém území naběhl na přihrávku od Provoda a ranou o břevno nedal Melicharovi šanci.

Devatenáctiletý Sima zaznamenal jedenáctý ligový gól v ročníku a v tabulce střelců dotáhl vedoucího sparťana Juliše. Krátce po vyrovnání z lavičky naskočil i obránce Deli, který se do Slavie vrátil na hostování z Brugg.

Hosté měli převahu a obléhali pokutové území Příbrami. Sima po přidržení od Vilotiče upadnul v šestnáctce a sudí Hrubeš po dlouhé konzultaci s videorozhodčím odpískal pro Slavii penaltu, kterou v 81. minutě proměnil Kúdela. Příbram čelila jedenáctému pokutovému kopu v ligové sezoně a i v pátém utkání jarní části.

Náskok Pražanů mohl pojistit Sima, ale z brejku netrefil odkrytou branku. Příbram naopak z poslední akce vyrovnala. Zorvan poslal míč do šestnáctky a Voltr hlavičkou o břevno potřetí překonal Koláře. Tři góly v ligovém utkání vršovický celek naposledy obdržel v květnu 2018 s Jabloncem.

Slávisté s Příbramí zaváhali po šňůře devíti ligových výher, ale jako jediní v sezoně nejvyšší soutěže dál drží neporazitelnost a bodovali už 30 utkání v řadě.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Pro nás samozřejmě zlatý bod a velmi dobrý výsledek. Hráli jsme s týmem, který v posledních zápasech dával soupeřům nálože. Dvakrát jsme vedli. Slavia samozřejmě má kvalitu i na tomhle těžkém hřišti. Měli jsme nějaký plán, který nám vycházel. Slavii jsme ve spoustě případů nedovolili úplně jednoduchou kombinaci, přesto se soupeř po našich menších zaváháních dostával do zajímavých situací. Naštěstí pro nás v 90. minutě nevyužili brejk do prázdné brány a my jsme samozřejmě v 95. minutě šťastně vyrovnali."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Domácí se prvním poločase lépe vyrovnali s podmínkami a terénem a donutili nás k chybám. Lépe se pohybovali, měli větší úspěšnost v osobních soubojích. V druhé půli jsme do toho naopak dobře vstoupili nebo zvýšili úsilí a kvalitu ve složitých podmínkách. V závěru jsme v poslední vteřině inkasovali gól, který znamená remízu. Příbram si bod zaslouží za bojovnost a přístup k zápasu. Jsem rád, že se snad nikdo vážně nezranil, což dneska asi hrozilo ze všeho nejvíc. Je paradox, že v těchto náročných podmínkách padlo šest gólů."

1. FK Příbram - Slavia Praha 3:3 (2:1)

Branky: 21. vlastní Zima, 45.+2 vlastní Kúdela, 90.+5 Voltr - 24. Olayinka, 55. Sima, 81. Kúdela z pen. Rozhodčí: Hrubeš - Caletka, Kříž - Petřík (video). ŽK: Lalkovič, Vilotič, Nový, Kvída - Zima, Olayinka, Tecl. Bez diváků.

Příbram: Melichar - Laňka, Kvída, Tregler, Vilotič (84. Antwi), Cmiljanovič (90.+1 Svoboda) - Lalkovič (68. Vávra), Hájek (84. Dočekal), Nový (84. Pilík) - Zorvan - Voltr. Trenér: Horváth.

Slavia: Kolář - Bah (58. Masopust), Kúdela, Zima (58. Deli), Bořil - Holeš, Provod - Sima, Stanciu (85. Traoré), Olayinka (90. Lingr) - Kuchta (90. Tecl). Trenér: Trpišovský.