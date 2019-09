Slavia v přesilovce ztratila výhru v Opavě a jen remizovala 1:1

Opava - Fotbalisté pražské Slavie v 8. kole první fotbalové ligy jen remizovali v Opavě 1:1, přestože hráli od 13. minuty dlouhou přesilovku po vyloučení domácího Jaroslava Svozila. Obhájce trofeje poslal ve 24. minutě do vedení Peter Olayinka, ale oslabení Slezané v první minutě nastavení senzačně srovnali po gólu Jana Žídka. Slavia podruhé v ligové sezoně ztratila body a na čele tabulky má už jen tříbodový náskok na druhou Plzeň. Opava bodovala po pěti porážkách za sebou.

Slavia musela řešit chvíli před zápasem nepříjemné potíže. Brankáře Koláře do hry nepustily problémy se zády a místo něj chytal Kovář. Trenér Pražnů Trpišovský udělal po středeční výhře 1:0 nad Kluží a postupu do základní skupiny Ligy mistrů i další změny. Do základní sestavy se nově dostali Holeš, Frydrych, Zelený, Hušbauer a Hilál.

Hosté byli od začátku aktivní a brzy se dostali do velké výhody. Unikající Hilál upadl před vápnem po souboji se Svozilem, sudí Berka sice nejprve faul neodpískal, ale po zásahu od videorozhodčího a zhlédnutí záznamu původní výrok přehodnotil a domácího stopera vyloučil.

Slávisté přesilovku rychle využili. Nejprve sice po centru od Hušbauera chytil Součkovu hlavičku brankář Šrom, ale ve 24. minutě Holeš přízemním centrem našel Olayinku, který nadvakrát dorazil míč do opuštěné branky. Z dálky pak několikrát napřáhl Stanciu, ale ani jednou se neprosadil.

Rumunský záložník mohl přidat pojistku také hned na startu druhého poločasu, ale jeho prudkou střelu z ostrého úhlu vyrazil gólman Šrom na roh. Slavia proti deseti dlouho kontrolovala hru a nepouštěla Slezany do šancí. Po hodině hry Stanciu z přímého kopu mířil do levého horního rohu brány, ale Šrom povedeným zákrokem vytěsnil míč mimo.

Opava zahrozila po centru Hrabiny, Žídek ale poslal balon nad břevno. V první minutě nastavení už mohl domácí kapitán slavit. Nehlídaný Manzia z pravé strany nacentroval do vápna, gólman Kovář míč netrefil a Žídek na zadní tyči poslal balon do odkryté branky.

Slavia inkasovala poprvé po sedmi soutěžních zápasech a v ligové sezoně dostala teprve druhý gól. Červenobílí zároveň potvrdili, že se jim v přesilovkách moc nedaří. V minulém ročníku prohráli v Ostravě 1:2, přestože hráli podobně dlouho v převaze po vyloučení Milana Baroše. Pražané utrpěli druhou ztrátu v sezoně, ve čtvrtém kole remizovali na půdě jiného slezského celku Karviné.

Hlasy po utkání:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Do utkání jsme vstoupili slušně, i když první příležitost měla Slavia. Utkání ovlivnilo vyloučení Jardy Svozila a určilo ráz celého zápasu. Celý zbytek zápasu jsme bránili a čekali jsme na šance. O poločase jsme si řekli, že musíme ještě lépe bránit, co se týče taktiky. Kluci to zvládli takticky velmi dobře a naše šance přišla v nastavení. Všichni hráči zaslouží absolutorium, smekám před nimi klobouk. Není jednoduché hrát v deseti proti tak kvalitnímu soupeři, jako je Slavia."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Zápas byl hodně ovlivněný vyloučením a našim nekvalitním výkonem. Opava do toho vstoupila dobře, naopak my špatně. Vyloučení určilo ráz zápasu. Opava se logicky stáhla do bloku a my jsme museli dobývat. Vstřelili jsme vedoucí gól, ale když nepřidáte druhý, vždy může nastat to, co nastalo v nastavení. Upřímně musím říct, že Opava si za bojovnost a nezdolnost bod zasloužila. Zaslouží absolutorium, že i v deseti a v tomhle počasí to takhle vydřeli. Pro nás je to samozřejmě krutý trest, ale nepodali jsme týmový výkon."

SFC Opava - Slavia Praha 1:1 (0:1)

Branky: 90.+1 Žídek - 24. Olayinka. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vaňkát - Zelinka (video). ŽK: Simerský, Šulc, Zapalač - Souček. ČK: 12. Svozil (Opava). Diváci: 4795.

Sestavy:

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Schaffartzik - Jurečka (84. Manzia), Šulc (82. Juřena), Mondek (62. Zapalač) - Dedič. Trenér: Kopecký.

Slavia: Kovář - Holeš, Kúdela, Frydrych, Zelený - Souček - Masopust (60. Van Buren), Stanciu (78. Tecl), Hušbauer, Olayinka - Hilál (67. Škoda). Trenér: Trpišovský.