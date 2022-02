Slavia v poháru v pražském derby přivítá Spartu, Olomouc nastoupí proti Slovácku

Praha - Ve středu se odehrají dva ze čtyř zápasů čtvrtfinále domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Ve šlágru přivítá obhájce trofeje a úřadující český mistr Slavia v pražském derby Spartu a pokusí se odčinit senzační sobotní porážku s Karvinou v úvodním kole jarní části první ligy. V druhém středečním utkání nastoupí Olomouc proti Slovácku.

Slavia po domácí porážce 0:1 s Karvinou opustila první místo v lize, kam se posunula Plzeň. Úvod jarní části sezony nevyšel ani předloňskému vítězi poháru Spartě, která jen remizovala v Českých Budějovicích bez branek a z třetí příčky v tabulce ztrácí na vedoucí pozici čtyři body.

Pražští rivalové nastoupí už ke 301. soutěžnímu derby. V posledním vzájemném duelu na začátku října zvítězila v lize Sparta doma 1:0 a Slavii porazila po 14 soutěžních zápasech. Červenobílí tehdy v nejvyšší soutěži prohráli po dlouhých 54 duelech.

"Výkon s Karvinou nás mrzí, je dobře, že hrajeme hned ve středu. Je to derby a nikdo moc nerozlišuje, co to je za soutěž. Obě strany ten zápas budou brát stejně prestižně a se stejným nábojem," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Motivace bude vždy stejná. Ale je to i jako v jiných případech, když neuspějete v předchozím zápase a máte možnost odplaty, tak máte ještě větší motivaci než v předcházejících duelech. Máte touhu napravit ten poslední nezdar a o to víc na ten zápas myslíte," dodal Trpišovský, který v minulosti trénoval mládež na Spartě.

Letenští se pokusí Slavii oplatit porážku z posledního vzájemného pohárového duelu z loňského května, kdy v semifinále doma podlehli jasně 0:3. Stejným výsledkem Slavia v MOL Cupu zdolala odvěkého rivala také v semifinále v roce 2019 v Edenu. Červenobílí v poháru se Spartou šestkrát za sebou neprohráli, jedinou porážku v MOL Cupu od rozdělení federace s ní utrpěli ve čtvrtfinále sezony 1995/96.

"Je to už čtvrtfinále, takže všichni možní soupeři jsou kvalitní. Přál jsem si hrát doma před našimi fanoušky, ale los rozhodl jinak. Čeká nás derby, těžký zápas. Těším se na to. Věřím, že navážeme na podzimní derby," řekl sparťanský křídelník Jakub Pešek.

Slovácko v Olomouci čeká první soutěžní zápas jarní sezony. Celek z Uherského Hradiště o víkendu nehrál ligový duel v azylu Pardubic v Ďolíčku kvůli střevní viróze v týmu Východočechů a v tabulce klesl na páté místo. Hanáci na úvod jarní části podlehli v Jablonci 0:1 a jsou desátí. Slovácko na konci října zvítězilo v Olomouci jasně 3:0 a se Sigmou pětkrát za sebou neprohrálo. V posledních čtyřech vzájemných soubojích navíc neinkasovalo. V poháru se soupeři ještě nepotkali.

"V Jablonci to byl remízový zápas, dojeli jsme na neproměňování šancí. Do zápasu se Slováckem jdeme odhodlaní uspět, chceme postoupit mezi čtyři nejlepší. Slovácko je výborný soupeř, ale my jsme schopni porazit kohokoliv. I s předními týmy jsme sehráli dobré zápasy. Je to v našich silách," řekl asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

"Olomouc u ní doma bude těžkým soupeřem. Smolně prohrála v Jablonci, má za sebou vydařenou přípravu a určitě i postupové ambice," řekl ČTK asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Utkání v Olomouci začne ve 14:30, duel na Slavii pak v 17:00. Zbylé dva čtvrtfinálové zápasy se odehrají až v příštím týdnu. V úterý Hradec Králové v domácí azylu v Mladé Boleslavi přivítá Bohemians 1905 a o den později nastoupí Jablonec s Mladou Boleslaví. Duel na severu Čech byl o týden odložen kvůli sněžení a nezpůsobilému terénu.