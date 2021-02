Slavia v poháru přivítá Karlovy Vary, Sparta může hrát s Baníkem

Praha - Obhájci trofeje fotbalisté Sparty se v osmifinále domácího poháru MOL Cupu utkají s vítězem dohrávky 3. kola mezi Ostravou a Třincem. Lídr prvoligové tabulky Slavia přivítá třetiligové Karlovy Vary a Plzeň se představí na půdě druholigového Hradce Králové. Rozhodl o tom dnešní los v sídle Fotbalové asociace ČR na pražském Strahově. Úředním hracím termínem osmifinále je středa 3. března.

Pokud Baník v dohrávce podle očekávání projde přes Třinec, nastoupí v osmifinále k prestižnímu souboji dvou tradičních rivalů se Spartou. Oba týmy se v poháru utkaly i před rokem a Letenští v březnu ve čtvrtfinále zvítězili doma vysoko 5:0. Poslední vzájemný zápas na úvod jarní části této ligové sezony skončil v lednu bez branek.

K lídrovi ligové tabulky a úřadujícími mistrovi Slavii byl los znovu přívětivý. Červenobílí v Edenu změří síly s jediným osmifinalistou z třetí ligy Karlovými Vary, které ve 3. kole vyřadily Opavu oslabenou o hráče A-týmu. Vedle Slezanů už pohár z prvoligových celků opustily také Příbram, Karviná, Zlín a nováček nejvyšší soutěže Pardubice.

Slávisté navíc budou hrát stejně jako v lednu proti druholigové Dukle doma. Na svém stadionu se v poháru s výjimkou vítězných finále na neutrální půdě v letech 2018 a 2019 představí poosmé z posledních 10 zápasů. Karlovarští mají ve svém názvu rovněž Slavia a používají červenobílé logo s hvězdou a sešívané dresy.

Papírově příznivý los má i Plzeň, která je v lize až osmá a případným vítězstvím v MOL Cupu si může zajistit účast v evropských pohárech. Západočeši se představí na hřišti lídra druhé ligy Hradce Králové.

V souboji týmů z nejvyšší soutěže se utkají Teplice s Brnem, Mladá Boleslav se Slováckem a stejně jako o víkendu v lize Liberec s Českými Budějovicemi a Bohemians 1905 s Olomoucí. Druholigová Vlašim vyzve vítěze dalšího odloženého duelu mezi Jabloncem a Líšní.

"Budějovice jsou velmi kvalitní mužstvo s dobrými fotbalisty. Bude to kdo s koho. Jsme rádi, že hrajeme doma a nemusíme cestovat třeba někam na Moravu, to je určitě pozitivní. Porveme se o postup," uvedl na twitteru liberecký trenér Pavel Hoftych, který v minulé sezoně došel se Slovanem do finále poháru.

MOL Cup byl v průběhu podzimu kvůli koronaviru zastaven a přerušen až do konce prosince. Program 3. kola se proto dohrával až v jarní části sezony. Kvůli terénům si řada klubů prohodila pořadatelství a domácím byl většinou prvoligový celek. Vzhledem k nepříznivému počasí a nezpůsobilým hracím plochám musely být v minulém týdnu odloženy dva zápasy. Utkání Ostravy s Třincem se dohraje 23. února, duel Jablonce s Líšní zatím náhradní termín nemá.

Los osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu

Vlašim - Jablonec/Líšeň, Teplice - Brno, Liberec - České Budějovice, Mladá Boleslav - Slovácko, Sparta Praha - Ostrava/Třinec, Bohemians Praha 1905 - Olomouc, Hradec Králové - Plzeň, Slavia Praha - Karlovy Vary.