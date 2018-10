Petrohrad - Fotbalisté pražské Slavie prohráli v druhém utkání základní skupiny Evropské ligy v Petrohradu 0:1. Český vicemistr vítěze Poháru UEFA a Superpoháru z roku 2008 prakticky celý zápas přehrával, v 80. minutě však z první střely domácích na branku rozhodl střídající Alexandr Kokorin. Červenobílým nebylo nic platné, že soupeře přestříleli 23:7. Miroslav Stoch trefil v první půli břevno.

Slavia má po dvou zápasech na kontě tři body za úvodní domácí výhru 1:0 nad Bordeaux, Zenit o bod více stejně jako vedoucí tým skupiny FC Kodaň. Právě na stadionu dánského klubu se červenobílí představí v dalším duelu 25. října. Do jarních vyřazovacích bojů postoupí první dva týmy.

Trenér Pražanů Trpišovský při absenci hrotového útočníka vsadil na Matouška, který si odbyl pohárovou premiéru v základní sestavě Slavie. Červenobílí v lednu v přípravě v Dubaji podlehli Petrohradu 1:5, tentokrát však od úvodu předváděli v souboji lídrů svých domácích lig úplně jiný výkon.

Jako první sice zahrozil Zenit po Nabiullinově nepřesné střele ze strany, ale ve zbytku poločasu byli mnohem nebezpečnější hosté. V 21. minutě po Matouškově presinku se míč přes Zmrhala dostal ke Stochovi a jeho technický pokus brankář Luňov vytáhl na roh.

Slovenský záložník v dresu Slavie byl viditelně povzbuzený gólem z posledního ligového utkání v Ostravě a patřil k nejlepším hráčům na trávníku. Ve 24. minutě potáhl balon středem pole a ranou ze 27 metrů orazítkoval břevno. Před pauzou ještě domácí brankář vyrazil Matouškovu štiplavou střelu a Zenit vyprovázel do kabin pískot 45 tisíc diváků.

Slávisté pokračovali v dobrém výkonu i po přestávce. Stochův pokus vytáhl v 50. minutě gólman Luňov, o dvě minuty později si Matoušek položil obránce, ale radost zkazil hostům opět domácí brankář.

V 62. minutě doklepl míč do sítě domácí Driussi, ale asistent rozhodčího odmával ofsajd. Vzápětí přišly další šance Pražanů. Hušbauerovu ránu z dálky vytáhl Luňov na roh, po něm hlavičkoval Souček a na brankové čáře odvrátil Paredes. Stejný hráč ani v následné možnosti nedotlačil míč do sítě a proti Hušbauerovi krátce nato opět zasáhl domácí gólman.

Až čtvrt hodiny před koncem znovu zahrozil Zenit, střídající Kokorin však sám před Kolářem selhal. V druhé velké šanci už domácí hráč nezaváhal. Po Paredesově přihrávce postupoval z úhlu na branku a střelou po zemi rozhodl. Za tři minuty mohl odpovědět Ngadeu, Luňov však jeho hlavičku opět zneškodnil. Petrohrad neprohrál v hlavní fázi Evropské ligy ani dvacátý domácí zápas a vyrovnal rekord Sportingu Lisabon.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Myslím, že tým může být celkově spokojený a hrdý na to, co předvedl na hřišti. Po všech stránkách to byl od nás vyspělý, komplexní výkon. Bohužel bez toho nejdůležitějšího - prosadit se v koncovce a dát nějaký gól. To jediné si můžeme vyčítat, to nás stálo body. Troufnu si říct, že první i druhý poločas jsme byli lepším týmem, vypracovali si hodně šancí. Měli jsme spoustu střel na bránu a hodně z nich volalo po gólu. U střely Stocha rozhodovaly možná dva tři centimetry, možná klíčový zákrok pak předvedl v druhé půli proti Hušbauerovi domácí brankář. Kluci hráli náročný fotbal, ale hraje se na góly a Zenit z první šance dal gól. Ukázal, že je zkušeným týmem, který dokáže dovést takový zápas k vítězství. Byla to situace, kdy jsme drželi míč a přišli o něj. Kokorin, který přišel do zápasu na pozici podhrotového hráče, se dostal mezi naši obranu a dokázal to vyřešit. Zbytečná ztráta míče, kdy jsme byli v ofenzivním postavení. Náběh jsme měli zachytit. Zenit potrestal možná jedinou chybu, kterou jsme v defenzivě udělali. Pocit je rozporuplný, divný, nemáme nic, možná jen dobrý pocit z výkonu. Samozřejmě v Kodani to bude důležitý zápas, ale to byl i dnes. Kdybychom získali tři body, které jsme si dnes zasloužili, byli bychom na tom jinak. I bod by se hodil."

Zápasy 2. kola skupiny C Evropské ligy:

--------

Zenit Petrohrad - Slavia Praha 1:0 (0:0)

Branka: 80. Kokorin. Rozhodčí: Göcek - Eyisoy, Yilmaz (všichni Tur.). ŽK: Neto - Souček, Baluta. Diváci: 45.408.

Petrohrad: Luňov - Aňukov, Ivanovič, Neto, Nabiullin (90. Zabolotnyj) - Jerochin, Paredes, Kranevitter - Mak (64. Kuzjajev), Dzjuba, Driussi (63. Kokorin). Trenér: Semak.

Slavia: Kolář - Coufal (83. Frydrych), Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré (89. Deli), Zmrhal - Matoušek (53. Baluta). Trenér: Trpišovský.

Bordeaux - FC Kodaň 1:2 (0:1)

Branky: 84. Sankharé - 42. Sotiriu, 90.+2 Skov. ČK: 90.+3 Zeca (Kodaň).

Bordeaux: Costil - Palencia, Koundé, Pablo, Poundjé - Lerager (78. Tchouaméni), Sankharé, Otávio - Kalu, Briand (62. Cornelius), Kamano (63. Karamoh). Trenér: Gomes.

Kodaň: Andersen - Ankersen, Papagiannopulos (86. Vavro), Bjelland, Boilesen - Zeca, Greguš, Kvist (58. Skov), Thomsen (70. Falk) - Sotiriu, N'Doye. Trenér: Solbakken.

Tabulka:

1. FC Kodaň 2 1 1 0 3:2 4 2. Zenit Petrohrad 2 1 1 0 2:1 4 3. Slavia Praha 2 1 0 1 1:1 3 4. Bordeaux 2 0 0 2 1:3 0