Slavia v osmifinále domácího poháru po obratu porazila Zlín 3:1

Praha - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v dohrávce osmifinále domácího poháru MOL Cupu nad Zlínem po obratu 3:1 a stali se posledním čtvrtfinalistou soutěže. "Ševce" poslal hned v druhé minutě do vedení David Tkáč, ale za sedm minut vyrovnal mladík Filip Horský a v 53. minutě rozhodl o výhře obhájce trofeje a ligového mistra Mads Emil Madsen. V nastavení přidal z penalty pojistku střídající Peter Olayinka.

"Postupujeme, což jsme chtěli a jsme za to rádi. Ale s výkonem spokojeni nejsme. Poslali jsme tam některé hráče, kteří nedostávali tolik příležitostí. Někteří na nás zapůsobili v dobrém světle, jako Filip Horský nebo Dan Samek, někteří bohužel ne," uvedl v nahrávce pro média asistent trenéra Pražanů Jaroslav Köstl.

Slavia doplnila sedmičku již dříve známých účastníků jarního čtvrtfinále a nadále může pomýšlet na obhajobu zisku "double". Už v minulých týdnech postoupily mezi nejlepší osmičku MOL Cupu Olomouc, Bohemians 1905, Sparta Praha, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Jablonec a Slovácko.

"Obhajoba double je samozřejmě obrovskou motivací. Přistupujeme k tomu se vší zodpovědností, i když výkon nebyl stejně jako minule ve Velvarech (výhra 4:2) optimální a pohárem se tak trochu protloukáme. Věřím, že postupem času budou výkony lepší a budou srovnatelné s ligovými zápasy," uvedl Köstl.

Zatímco Zlínští nasadili prakticky nejsilnější sestavu, trenér Pražanů Trpišovský postavil až na defenzivu hráče, kteří nepatří do základní sestavy. Poprvé od začátku hrál za slávistické "áčko" osmnáctiletý křídelník Horský.

Souboj vršovického lídra nejvyšší soutěže s jedenáctým týmem tabulky začal nečekaně. Po chybě Ousoua se dostal do brejku Poznar, vysunul Tkáče a ten po minutě střelou k tyči s přehledem poslal Zlín do překvapivého vedení. Slavia s výjimkou Evropské konferenční ligy inkasovala na domácí scéně po sedmi zápasech s čistým kontem.

Hned za sedm minut domácí po spolupráci mladíků vyrovnali. Samek přihrál Horskému, kterému stačilo nastavit nohu, aby poslal míč do odkryté branky. Talentovaný mladík se dočkal premiérové trefy ve slávistickém A-týmu.

Ve 20. minutě postupoval zlínský Reiter sám na Mandouse a těsně před vápnem ho podrazil Ekpai. Sudí Petřík ale k velké nevoli "Ševců" domácího beka nevyloučil a naopak udělil hostujícímu křídelníkovi žlutou kartu za protesty. V MOL Cupu až na závěrečná kola není k dispozici videorozhodčí.

"Nemyslím si, že to byla těžká situace na posouzení. A my ještě dostaneme žlutou kartu za to, že máme pravdu. Kdybychom hráli proti deseti, mohlo to být jiné," řekl zlínský Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent trenéra.

Pražané poté do poločasu neproměnili několik šancí a obratu se dočkali až v 53. minutě. Po několik odrazech usměrnil míč do sítě Madsen a stejně jako Horský si připsal první gól ve slávistickém "áčku". Zlínští marně reklamovali, že brance zřejmě předcházel ofsajd.

V závěru po kličce brankáři Šiškovi upadl ve vápně Olayinka a sudí Petřík nařídil penaltu, z níž nigerijský křídelník zvýšil. Hostující gólman se marně snažil rozhodčího přesvědčit, že se soupeře nedotkl. Zlín nenavázal na předchozí vzájemný duel v poháru, který v dubnu 2017 v Edenu nečekaně vyhrál 1:0.

"Kluci bojovali do poslední minuty. Ve druhém poločase už to pro nás bylo strašně těžké a Slavia pak asi zaslouženě vyhrála. Škoda, že výsledek je tak ovlivněný rozhodčími a ne hrou Slavie. Góly Slavie měly padnout jejich kvalitou a ne takhle. Vůči klukům mě mrzí, že byl zápas ovlivněný," litoval Jelínek.

Slavia Praha - Fastav Zlín 3:1 (1:1)

Branky: 9. Horský, 53. Madsen, 90.+1 Olayinka z pen. - 2. Tkáč. Rozhodčí: Petřík - Vodrážka, Novák.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Ekpai, Ousou, Kačaraba, Oscar - Horský, Traoré (64. Holeš), Madsen (88. Olayinka), Samek (69. Stanciu), Plavšič (63. Kuchta) - Lingr (69. Masopust). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Šiška - Fantiš (83. J. Kolář), Simerský, Vraštil, Procházka - Conde - Fillo (64. Nečas), Hlinka, Tkáč (75. Hellebrand), Reiter (64. Hrdlička) - Poznar (75. Bobčík). Trenér: Jelínek.