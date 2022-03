Slavia v odvetě s Lincem v oslabení prohrála, přesto prošla do čtvrtfinále EKL

St. Pölten (Rakousko) - Fotbalisté Slavie v odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy na půdě Lince v dlouhém oslabení ztratili dvoubrankový náskok a po divokém závěru prohráli 3:4, přesto postoupili do čtvrtfinále. V úvodním domácím duelu před týdnem český mistr zvítězil jasně 4:1.

Pražany poslal v soupeřově domácím azylu v St. Pöltenu do vedení ve 24. minutě Peter Olayinka, ve 36. minutě srovnal Philipp Wiesinger, ale z další akce se prosadil Alexander Bah. Tři minuty před pauzou byl vyloučen Aiham Ousou, červenobílí však i v oslabení navýšili vedení poté, co se v 62. minutě trefil Yira Sor. V 76. minutě snížil druhým gólem v utkání Wiesinger, v 85. minutě museli slávisté do devíti po vyloučení Srdjana Plavšiče a střídající Andreas Gruber s Alexanderem Schmidtem během minuty otočili stav. Český zadák Lince Filip Twardzik zůstal mezi náhradníky.

Slavia se v pohárech dostala do čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři sezony, vloni a v roce 2019 došla mezi nejlepších osm v Evropské lize. Dalšího soupeře se poslední český zástupce v pohárové sezoně dozví v pátek odpoledne při losu ve švýcarském Nyonu.

LASK Linec - Slavia Praha 4:3 (1:2)

Branky: 36. a 76. Wiesinger, 88. Gruber, 89. Schmidt - 24. Olayinka, 37. Bah, 62. Sor. Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Nijssen (všichni Belg.). ŽK: Wiesinger, Horvath, Schmidt - Lingr, Ousou, Sor. ČK: 42. Ousou, 85. Plavšič (Slavia). První zápas: 1:4, postoupila Slavia.

Linec: Schlager - Potzmann, Letard (57. Sako), Wiesinger, Renner - Holland - Flecker (46. Schmidt), Michorl (80. Hong Hjon-sok), Horvath, Goiginger (46. Nakamura) - Balič (72. Gruber). Trenér: Wieland.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Plavšič - Traoré, Talovjerov - Schranz (80. Tecl), Lingr (76. Masopust), Olayinka (84. Kúdela) - Sor. Trenér: Trpišovský.