Slavia v odvetě s Lincem v oslabení prohrála, přesto je ve čtvrtfinále EKL

St. Pölten (Rakousko) - Fotbalisté Slavie v odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy na půdě Lince v dlouhém oslabení ztratili dvoubrankový náskok a po divokém závěru prohráli 3:4, přesto postoupili do čtvrtfinále. V úvodním domácím duelu před týdnem český mistr zvítězil jasně 4:1.

Pražany poslal v soupeřově domácím azylu v St. Pöltenu do vedení ve 24. minutě Peter Olayinka, ve 36. minutě srovnal Philipp Wiesinger, ale z další akce se prosadil Alexander Bah. Tři minuty před pauzou byl vyloučen Aiham Ousou, červenobílí však i v oslabení navýšili vedení poté, co se v 62. minutě trefil Yira Sor. V 76. minutě snížil druhým gólem v utkání Wiesinger, v 85. minutě museli slávisté do devíti po vyloučení Srdjana Plavšiče a střídající Andreas Gruber s Alexanderem Schmidtem během minuty otočili stav. Český zadák Lince Filip Twardzik zůstal mezi náhradníky.

Slavia se v pohárech dostala do čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři sezony, vloni a v roce 2019 došla mezi nejlepších osm v Evropské lize. Maximem červenobílých je semifinále Poháru UEFA z ročníku 1995/96. Dalšího soupeře se poslední český zástupce v pohárové sezoně dozví v pátek odpoledne při losu ve švýcarském Nyonu.

Za postup do čtvrtfinále slávisté inkasují milion eur (necelých 25 milionů korun). Za předešlé účinkování v této pohárové sezoně si dosud výsledky vydělali asi 5,5 milionu eur (zhruba 136 milionů korun), další finance UEFA rozděluje za desetiletý koeficient a podíl z marketingových práv.

Do slávistické sestavy se oproti prvnímu utkání vrátili uzdravení Schranz s Lingrem. Na stoperu znovu hrál Holeš, na hrotu útoku opět nastoupil Sor a mezi tyčemi dostal stejně jako před týdnem přednost Mandous.

Slavii na osmitisícovém stadionu v St. Pöltenu hnaly dopředu necelé dvě tisícovky fanoušků. V páté minutě po Baličově střele z úhlu musel zasahovat Mandous, jinak ale měli zpočátku navrch hosté. Nabíhající Bah ještě hlavou zamířil těsně nad, ale ve 24. minutě už Pražané slavili. Povedenou kombinační akci zakončil po Lingrově přihrávce ve vápně přesnou ranou na zadní tyč dnešní kapitán červenobílých Olayinka.

Za pět minut mohl zvýšit Sor, po samostatném úniku obešel brankáře Schlagera, ale vracející se obránce na poslední chvíli ukopl míč. V 36. minutě LASK, který nečekaně hraje v rakouské lize jen nadstavbovou skupinu o udržení, srovnal. Michorl z přímého kopu z velké dálky napálil tyč a dorážející Wiesinger nadvakrát dotlačil míč do sítě.

Pražané si ale hned za minutu vzali vedení zpět. Sor unikl na levé straně obráncům a přihrávkou napříč vápnem připravil gól pro Baha, jenž trefil odkrytou branku. Tři minuty před pauzou si slávisté zápas zkomplikovali. Ousou zbytečně zatáhl unikajícího Baliče a belgický rozhodčí ho po druhé žluté kartě během sedmi minut vyloučil. Zatímco v neděli při ligové prohře 0:1 v Liberci hráli červenobílí od 19. minuty přesilovku, tentokrát si vyzkoušeli dlouhé oslabení.

Pražané po změně stran v početní nevýhodě zpočátku dobře bránili. V 62. minutě navíc sebral na půlce balon Sor, přesprintoval obránce a únik zakončil přesně. Nigerijský ofenzivní univerzál skóroval od svého zimního příchodu z Ostravy v jarní části Evropské konferenční ligy už popáté a proti Linci potřetí.

V 76. minutě si vybral slabší chvilku brankář Mandous, kterého překvapil nepříliš umístěnou ranou zpoza vápna Wiesinger. Domácí stoper si připsal druhý gól v utkání.

Závěr slávisté vůbec nezvládli. V 85. minutě belgický sudí poměrně přísně vyloučil Plavšiče, hosté museli do dvojnásobného oslabení a po následném zablokovaném přímém kopu z dorážky srovnal Gruber. Hned za minutu pak Mandouse pokusem mezi nohy překonal další střídající hráč Schmidt. Slavia v pohárech prohrála poprvé po šesti zápasech a po předchozích třech vítězstvích ve vyřazovací fázi.

Hlasy po odvetném utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Nevím, co říct, mám rozporuplné pocity. Do zápasu jsme dobře vstoupili a vedli jsme. Na konci zápasu jsme dohrávali s dvěma červenými kartami, udělali jsme některé hloupé chyby při gólech a prohráli jsme. Góly jsme dostali hlavně po střelách z dálky, vyložených šancí moc soupeř neměl. Zkomplikovali jsme si to hlavně zbytečným vyloučením v první půli. Samozřejmě jsme rádi, že jsme postoupili, ale měli jsme to dohrát lépe."

Andreas Wieland (trenér Lince): "Slavii gratuluji k zaslouženému postupu, v obou zápasech byla lepším týmem. Ale i my jsme ukázali dost nasazení, i když ani dnes to nebylo úplně stoprocentní. Dělali jsme chyby, které soupeř využil. Přesto jsem na naše hráče pyšný. Proti devíti jsme to dokázali otočit a zvítězit."

Aleš Mandous (brankář Slavie): "Ve Slavii jsem ještě čtyři góly nedostal. Ten druhý mě mrzí. Takovýhle gól bychom neměli dostat ani o sedmi lidech. Bylo to těžké, měli jsme i v hlavě to, že jsme měli nahráno. Ale takovýhle zápas musíme dotáhnout do vítězného konce. To se nepovedlo a bohužel jsme prohráli."

Tomáš Holeš (obránce Slavie): "Je to postup s takovou pachutí. Zápas jsme si dobře rozehráli, ale nějakými našimi blbostmi jsme si to prohráli. Dostali jsme červenou kartu a zbytečně jsme si to zkomplikovali. Vedli jsme 3:1 a nemohli se do nás dostat. Dostali jsme takové blbé góly z dálky, z trestňáků. Měli jsme i smůlu, druhá červená karta byla podle mě přísná. Dohrávali jsme v devíti a prohráli jsme, což, mě fakt štve. Ale postup tam je."

Zdroj: ČT sport.

LASK Linec - Slavia Praha 4:3 (1:2)

Branky: 36. a 76. Wiesinger, 88. Gruber, 89. Schmidt - 24. Olayinka, 37. Bah, 62. Sor. Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Nijssen (všichni Belg.). ŽK: Wiesinger, Horvath, Schmidt - Lingr, Ousou, Sor. ČK: 42. Ousou, 85. Plavšič (Slavia). Diváci: 5400. První zápas: 1:4, postoupila Slavia.

Linec: Schlager - Potzmann, Letard (57. Sako), Wiesinger, Renner - Holland - Flecker (46. Schmidt), Michorl (80. Hong Hjon-sok), Horvath, Goiginger (46. Nakamura) - Balič (72. Gruber). Trenér: Wieland.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Plavšič - Traoré, Talovjerov - Schranz (80. Tecl), Lingr (76. Masopust), Olayinka (84. Kúdela) - Sor. Trenér: Trpišovský.