Slavia v odvetě na půdě Rangers zaútočí na postup do čtvrtfinále

Glasgow - Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy na půdě Glasgow Rangers zaútočí na druhý postup do čtvrtfinále za poslední tři sezony. Po remíze 1:1 z Edenu je v lepší výchozí pozici čerstvý skotský šampion, český mistr ale věří, že zopakuje povedený venkovní výkon z minulého kola, v němž vyhrál 2:0 v Leicesteru. Červenobílí potřebují k postupu zvítězit nebo uhrát remízu 2:2 a vyšší, v případě výsledku 1:1 by se prodlužovalo.

Slavia si dosud v pohárech zahrála čtvrtfinále čtyřikrát. Předloni došla mezi nejlepší osmičku v Evropské lize, v sezoně 1997/98 v Poháru vítězů pohárů a v letech 1996 a 2000 v Poháru UEFA. Dál se Pražané dostali jen v ročníku 1995/96, kdy si účastí v semifinále vytvořili pohárové maximum.

Slávisté dosud v soutěžích UEFA po úvodní domácí remíze 1:1 vypadli ve všech třech dvojzápasech, navíc v odvetě pokaždé vyšli střelecky naprázdno. Naposledy neuspěli v roce 2018 s Dynamem Kyjev po venkovní prohře 0:2.

"Prostě musíme dát gól. Věříme si, že jsme v ofenzivě silní a gól dáme. Je to furt otevřené. Všichni si myslíme, že je to 50 na 50," řekl v nahrávce od klubu asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

"Je to pořád otevřené, i když inkasovaný gól nás mrzí, protože nás to dostává do lehce horší situace. Ale na druhou stranu když vyhrajeme, postupujeme. Případně i třeba po remíze 2:2. Základ bude prostě dát gól a věřím, že to zvládneme," dodal slávistický záložník Tomáš Holeš.

Oba soupeři suverénně vedou své domácí ligy a shodně neprohráli od prosince už 18 soutěžních zápasů za sebou. Zatímco poslední český zástupce v pohárech o víkendu zvítězil 3:0 v Mladé Boleslavi, Rangers po zisku skotského titulu z předminulé neděle tentokrát nehráli a odpočívali.

"Těžko říct, co je lepší. My jsme zvyklí hrát rychle za sebou, navíc nám pomohlo to, že jsme odehráli dobrý zápas. Myslím, že jsme se tím dobře naladili. Na druhou stranu i týden volna může pomoci, že hráči zregenerují. Uvidíme ve čtvrtek," přemítal Holeš.

Kvůli trvajícím omezením proti koronaviru nemohou do hlediště Ibrox Stadium pro 50 tisíc diváků fanoušci. Na slavném stadionu v Glasgowě v současnosti není příliš ideální trávník.

"Děláme sestřihy z jejich zápasů a když jsme viděli trávník tři neděle dozadu, nebyl v dobré kondici. V posledním zápase se St. Mirrenem už to vypadalo lepší. Doufejme, že nebude tak špatný, jak na pohled vypadá. Uvidíme až na místě. Přece jen se oteplilo," podotkl Houštecký, asistent hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.

Rangers, kteří v roce 1972 vyhráli Pohár vítězů poháru a v sezoně 2007/08 došli do finále Poháru UEFA, budou v odvetě hrát o nejlepší pohárový výsledek pod vedením trenéra Stevena Gerrarda. Vloni vypadli v Evropské lize v osmifinále.

"Je to jeden z největších zápasů od chvíle, co jsem v klubu. Dvojzápas jsme si výborně rozehráli, ale musíme si uvědomit, že čelíme týmu, který poměrně pohodlně vyřadil celek z čela Premier League. Je to krásně vyrovnané. Absolutně se nedá hovořit o tom, že by byl někdo favoritem," uvedl Gerrard, bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu.

Utkání začne ve čtvrtek v 21:00. Slávistům bude kvůli žlutým kartám chybět obránce David Zima a v pohárech poprvé po zimním návratu do Edenu dostane šanci stoper Simon Deli.

Statistické údaje před odvetným utkáním Glasgow Rangers - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 18. března, 21:00. První zápas: 1:1. Rozhodčí: Grinfeld - Hassan, Yarkoni - Reinshreiber (video, všichni Izr.). Bilance: Skotsko - ČR (Československo) 31 8-5-18 30:48. 1966/67 PMEZ: Celtic Glasgow - Dukla Praha 3:1, 0:0, 1981/82 PVP: Dukla Praha - Glasgow Rangers 3:0, 1:2, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Dundee United 1:0, 0:0, 1985/86 UEFA: Slavia Praha - St. Mirren 1:0, 0:3 po prodl., 1986/87 UEFA: Heart of Midlothian - Dukla Praha 3:2, 0:1, 1987/88 UEFA: Dundee United - Vítkovice 1:2, 1:1, 1991/92 LM: Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0, 1:2 po prodl., 1992/93 PVP: Airdrieonians - Sparta Praha 0:1, 1:2, 1992/93 UEFA: Slavia Praha - Hearts 1:0, 2:4, 1998/99 UEFA: Olomouc - Kilmarnock 2:0, 2:0, 2002/03 UEFA: Žižkov - Glasgow Rangers 2:0, 1:3 po prodl., 2003/04 UEFA: Celtic Glasgow - Teplice 3:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Heart of Midlothian - Sparta Praha 0:2, 0:0, 2009/10 EL: Aberdeen - Olomouc 1:5, 0:3, 2020/21 EL: Celtic Glasgow - Sparta Praha 1:4, 1:4, 2020/21 EL: Slavia Praha - Glasgow Rangers 1:1. Rangers v Evropě: LM/PMEZ 161 62-40-59 232:218 EL/UEFA 122 56-38-28 184:119 PVP 54 27-11-16 100:62 Superpohár UEFA 2 0-0-2 3:6 Celkem 339 145-89-105 519:405 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 44 12-12-20 33:61 EL/UEFA 131 51-34-46 170:153 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 183 66-49-68 214:223 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Rangers: McGregor - Balogun, Goldson, Helander, Barišič - Kamara, Davis, Aribo - Hagi, Morelos, Kent. Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Deli, Bořil - Holeš - Masopust, Stanciu, Provod, Sima - Kuchta. Absence: Tavernier (zranění), Jack (rekonvalescence) - Zima (3 ŽK), Hovorka, Ševčík, Traoré (všichni zranění), Kovář, Olayinka, Oscar, Stejskal (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Barišič, Kamara, Roofe - Bořil, Kolář, Provod, Ševčík (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Rangers vyhráli všechna 3 předchozí domácí utkání s českými soupeři, ve všech případech ale ve dvojzápase vypadli, naposledy v roce 2002 s Žižkovem - Slavia v soutěžích UEFA hraje se skotským soupeřem potřetí, v sezoně 1985/86 vypadla se St. Mirrenem stejně jako v ročníku 1992/93 s Heart of Midlothian - Slavia v obou venkovních zápasech se skotskými soupeři v soutěžích UEFA prohrála - Slavia v létě 2017 remizovala v Edenu v přípravě se Celticem Glasgow 0:0 - české týmy v pohárech se skotskými soupeři 8x za sebou neprohrály (Sparta na podzim ve skupině Evropské ligy zvítězila 2x 4:1 nad Celticem Glasgow) - Rangers v roce 1972 vyhráli Pohár vítězů pohárů, finále si zahráli v letech 1961 a 1967 v Poháru vítězů pohárů a v roce 2008 v Poháru UEFA - Slavia hraje jarní část pohárů podruhé za poslední 3 sezony, ale zároveň teprve podruhé od ročníku 2007/08 - Slavia si dosud zahrála v soutěžích UEFA čtvrtfinále 4x (předloni v Evropské lize, v sezoně 1997/98 v Poháru vítězů pohárů a v letech 1996 a 2000 v Poháru UEFA), jejím maximem je semifinále Poháru UEFA v roce 1996 - Rangers v předchozím kole postoupili přes Antverpy po vítězstvích 4:3 a 5:2, Slavia vyřadila Leicester po remíze 0:0 doma a výhře 2:0 venku - Rangers v této sezoně Evropské ligy začínali už ve 2. předkole a v 12 zápasech neprohráli (z toho 9 vítězství) - Rangers 18 soutěžních zápasů za sebou neprohráli, jedinou porážku v sezoně utrpěli v prosinci v Ligovém poháru - Rangers doma zvítězili 10x za sebou a v soutěžích UEFA tam prohráli jediný z posledních 23 zápasů - Rangers postoupili v 5 z 6 dvojutkání, v nichž uhráli v úvodním venkovním duelu remízu 1:1 - Slavia 18 soutěžních zápasů po sobě neprohrála - Slavia vyhrála jen 3 z posledních 11 venkovních zápasů v pohárech (včetně minulého vítězství 2:0 v Leicesteru) - Slavia vypadla ve všech 3 pohárových dvojzápasech, v nichž na úvod doma remizovala 1:1, naposledy v roce 2018 s Dynamem Kyjev - Rangers o víkendu nehráli, na konci předminulého týdne získali rekordní 55. skotský titul - Slavia v generálce vyhrála v Mladé Boleslavi 3:0 a bez porážky vede českou ligu - Rangers vede jako trenér bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu Gerrard - za Rangers v sezoně 2006/07 hrál Čech Sionko - Stewart (Rangers) dnes slaví 31. narozeniny - Hagi (Rangers) a Stanciu (Slavia) jsou spoluhráči v rumunské reprezentaci - Stanciu dal v posledních 4 zápasech, do kterých nastoupil, 6 gólů - kvůli opatřením proti koronaviru se zápas odehraje bez fanoušků