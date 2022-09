Slavia v lize přivítá Budějovice, Plzeň nastoupí v Olomouci

Praha - Osmi zápasy 8. kola o víkendu pokračuje první fotbalová liga. Slavia bude hájit vedení v neúplné tabulce v domácím duelu s Českými Budějovicemi, v němž hodlá napravit dvě soutěžní remízy po sobě. Obhájce titulu z Plzně zavítá do Olomouce a chce zůstat jediným neporaženým týmem v sezoně nejvyšší soutěže. Zbylý celek z trojice pohárových účastníků Slovácko se představí v Mladé Boleslavi. Sparta po třech remízách za sebou nastoupí v Teplicích. Jablonec touží proti Hradci Králové ukončit čekání na první vítězství v ročníku.

Slavia v minulém kole remizovala na Slovácku, po pěti ligových výhrách po sobě klopýtla a tabulku vede už jen o skóre před Plzní, která má jedno utkání k dobru. Pražané ve čtvrtek v úvodním duelu skupiny Evropské konferenční ligy remizovali v Sivasu 1:1 a trenér Jindřich Trpišovský byl hodně nespokojený s výkonem.

Proti Českým Budějovicím jsou červenobílí jednoznačným favoritem i proto, že doma v lize Dynamo jedenáctkrát po sobě porazili. Jihočechům se ale v této sezoně daří více venku, kde získali sedm z dosavadních osmi bodů.

Plzeň ve středu na úvod skupiny Ligy mistrů utrpěla v Barceloně debakl 1:5 a prohrála po 34 soutěžních zápasech. V nejvyšší soutěži drží Viktoria sérii 28 utkání bez porážky. S Olomoucí Západočeši v lize šestnáctkrát po sobě bodovali, tři z posledních čtyř vzájemných duelů ale skončily remízou.

"Pro nás je to moc důležitý zápas. V Barceloně jsme dostali pět gólů, pro nás obrovská zkušenost. Ale musíme to hodit za hlavu a připravit se na Olomouc. Budeme pracovat na tom, aby to přepnutí (z Ligy mistrů) bylo co nejlepší a v Olomouci jsme vyhráli," řekl asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth.

Sparta v lize třikrát za sebou remizovala a v neúplné tabulce je až čtvrtá. Letenští si další ztrátu nemohou dovolit a v Teplicích, nad nimiž v nejvyšší soutěži pětkrát za sebou zvítězili, berou jen tři body.

"Myslím, že nás zase čeká dobývání zataženého soupeře. Bude to o tom, abychom brzo dali gól a otevřeli je. Pak by na to soupeř musel reagovat a změnit strategii. To by mohla být voda na náš mlýn," mínil asistent sparťanského trenéra Luboš Loučka. Utkání bude speciální pro teplického kouče Jiřího Jarošíka, který hrával na Letné.

Třetí z pohárových účastníků Slovácko ve čtvrtek navzdory dlouhé přesilovce jen remizovalo s Partizanem Bělehrad 3:3. Tým z Uherského Hradiště získal v lize z posledních tří kol jediný bod a patří mu až osmé místo. Slovácko se v souboji sousedů v tabulce představí v Mladá Boleslavi. Utkání bude prestižnější pro hostujícího trenéra Martina Svědíka, jenž středočeský celek v minulosti vedl.

Jablonec jako jediný v ligové sezoně ještě nezvítězil a stále čeká na premiérovou výhru pod trenérem Davidem Horejšem. Severočeši se pokusí utnout nepříznivou sérii proti Hradci Králové, kterému nečekaně patří třetí místo.

Poslední Pardubice se v souboji tápajících týmů představí na půdě čtrnácté Ostravy. Východočeši zkusí na třetí pokus získat první body pod dočasným trenérem Pavlem Němečkem.

Ve zbylých zápasech Zlín přivítá nováčka z Brna a Bohemians 1905 nastoupí proti Liberci. Tři duely se odehrají v sobotu a pět utkání je na programu v neděli.

Statistické údaje před zápasy 8. kola první fotbalové ligy: Sigma Olomouc (v tabulce: 12.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 10. září, 16:00. Rozhodčí: Radina - Kříž, Machač - Petřík (video). Bilance: 46 12-8-26 43:59. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Trefil - Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Spáčil, Breite - Navrátil, Růsek, Vodháněl - Chytil. Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel - Bucha, Kalvach - Sýkora, Vlkanova, Pilař - Chorý. Absence: Vraštil (disc. trest), Macík, Stoppen (oba zranění), Poulolo, Vaněček, (oba nejistý start) - Kliment, Kopic, Řezník (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Chytil, Pokorný (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Chytil (2) - Mosquera (3). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Olomoucí 16x za sebou neprohrála, 3 z posledních 4 vzájemných zápasů ale skončily remízou - Plzeň v lize v Olomouci 9x po sobě neprohrála - Olomouc 2 kola po sobě neprohrála, minule v lize zvítězila po 5 zápasech - Olomouc doma v lize 4x po sobě nezvítězila (z toho 3 porážky) - Plzeň v posledních 5 kolech zvítězila a v lize neprohrála 28x po sobě, což je klubový rekord - Plzeň venku v lize 15x za sebou neprohrála a v posledních 3 duelech tam zvítězila - Plzeň má se 4 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Plzeň má k dobru odložené utkání s Brnem - Plzeň ve středu vstoupila do skupiny Ligy mistrů debaklem 1:5 v Barceloně a prohrála poprvé po 34 soutěžních zápasech - Pokorný (Olomouc) oslaví po utkání 26. narozeniny - Chorý (Plzeň) může na stadionu bývalého týmu odehrát 150. ligový zápas Trinity Zlín (13.) - Zbrojovka Brno (7.) Výkop: sobota 10. září, 16:00. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Novák - Berka (video). Bilance: 28 11-8-9 33:38. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Reiter, Kolář, Procházka, Bartošák - Didiba - Fillo, Hrubý, Janetzký, Čanturišvili - Jawo. Brno: Berkovec - Matejov, Šural, Endl, Granečný - Souček, Texl - Hladík, Ševčík, Falta - Řezníček. Absence: Cedidla (disc. trest), Fantiš, Tkáč - Pachlopník (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Cedidla (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Jawo, Kolář (oba 2) - Ševčík (4). Zajímavosti: - Zlín poslední 4 vzájemné ligové zápasy neprohrál - Zlín doma v lize Brno 5x po sobě porazil (z toho 4x 2:1) - Zlín vyhrál jediný z posledních 10 ligových duelů, 4x po sobě ale bodoval (z toho 3 remízy) - Zlín doma v lize 4x po sobě neprohrál - Zlín je spolu s Jabloncem se 4 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Brno prohrálo 2 z posledních 3 kol (obě doma) - Brno vyhrálo oba venkovní zápasy v ligové sezoně - Brno má k dobru odložený zápas v Plzni - trenér Brna Dostálek krátce hrával za Zlín - Štěrba (Brno) čeká na 50. ligový start FK Teplice (11.) - Sparta Praha (4.) Výkop: sobota 10. září, 19:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Caletka - Franěk (video). Bilance: 52 9-16-27 46:84. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Urbanec - Trubač - Gning, Fila. Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer - Daněk, Pavelka, Fortelný, Jankto - Čvančara, Kuchta Absence: nikdo - Čelůstka, Haraslín, Ladislav Krejčí II, Pešek, Suchomel, Vindheim (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Hybš - Čvančara, Pavelka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Urbanec (4) - Čvančara (3). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 16 vzájemných ligových zápasů a Teplice v nejvyšší soutěži 5x po sobě porazila - Sparta v lize v Teplicích 8x za sebou neprohrála - Teplice prohrály jediné z posledních 4 kol - Teplice minule doma vyhrály po 6 ligových zápasech (bez baráže) - Sparta 6 kol za sebou neprohrála, v posledních 3 ligových zápasech ale remizovala - Sparta ve 3 venkovních utkáních ligové sezoně neprohrála (z toho 2 vítězství) - trenér Teplic Jarošík v minulosti jako hráč získal se Spartou 4 tituly FK Jablonec (15.) - FC Hradec Králové (3.) Výkop: neděle 11. září, 16:00. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Podaný - Machálek (video). Bilance: 28 13-13-2 56:24. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Heidenreich, Krob - Hübschman - Kratochvíl, Považanec, Houska, Polidar - Chramosta. Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech - Gabriel, Kučera, Smrž, Rybička - Vašulín, Kubala, Trusa. Absence: Jovovič, Malínský (oba trest za ČK), Pleštil, Štěpánek (oba nejistý start) - Novotný (trest za ČK), Urma (zranění), Leibl (rekonvalescence), Harazim, Kodeš, Rada, Ryneš (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Kodeš, Reichl (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (3) - Kubala, Vašulín (oba 2). Zajímavosti: - Jablonec v lize s Hradcem 11x po sobě neprohrál, poslední 2 vzájemné duely v nejvyšší soutěži skončily remízou - Jablonec doma v lize s Hradcem 9x po sobě neprohrál - Jablonec jako jediný v 7 zápasech ligové sezony nezvítězil a pod trenérem Horejšem čeká na první výhru - Jablonec doma v lize 5x za sebou nevyhrál a v posledních 2 zápasech tam remizoval 1:1 - Jablonec je spolu se Zlínem se 4 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Hradec v lize 4x za sebou neprohrál (z toho 3 vítězství) - Hradec vyhrál poslední 2 venkovní ligové zápasy 2:1 - Surzyn (Jablonec) den před utkáním oslaví 25. narozeniny Bohemians Praha 1905 (6.) - Slovan Liberec (5.) Výkop: neděle 11. září, 16:00. Rozhodčí: Orel - Vlček, Ratajová - Adámková (video). Bilance: 40 9-11-20 35:57. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Jánoš, Kovařík - Hronek, Květ - Puškáč. Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Mikula, Valenta, Červ, Preisler - Frýdek - Matoušek, Van Buren. Absence: Prekop (trest za ČK), Morávek, Necid (oba zranění) - Talovjerov (trest za ČK), Doumbia, Ghali (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Puškáč (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Křapka, Puškáč (oba 3) - Van Buren (5). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů - Bohemians doma v lize s Libercem 6x za sebou neprohráli - Bohemians minule po 3 kolech vyhráli - Bohemians doma v ligové sezoně ve 3 utkáních nezvítězili a získali tam jediný z dosavadních 11 bodů - Liberec vyhrál jediné z posledních 5 kol - Liberec prohrál jediný ze 4 venkovních zápasů v ligové sezoně (v Ďolíčku s Pardubicemi) - Drchal (Bohemians) čeká na 50. ligový start - trenér Liberce Kozel v minulosti hrál za Bohemians FK Mladá Boleslav (9.) - 1. FC Slovácko (8.) Výkop: neděle 11. září, 16:00. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Vyhnanovský - Klíma (video). Bilance: 32 15-9-8 51:33. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Donát, Šimek, Karafiát - Pech, Matějovský, Dancák, Mareček, Fulnek - Ladra, Ekpai. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Šimko, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Kohút - Sinjavskij, Trávník, Duskí - Vecheta. Absence: Kubista, Suchý, Škoda, Vaníček (všichni rekonvalescence) - Tomič (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Suchý (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Škoda (4) - Mihálik (2). Zajímavosti: - Slovácko prohrálo jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů a M. Boleslav v nejvyšší soutěži 2x za sebou porazilo - Slovácko v M. Boleslavi v lize 3x po sobě neprohrálo a v posledních 2 utkáních tam zvítězilo (padlo při tom celkem 13 gólů) - M. Boleslav ve 2 z posledních 3 kol zvítězila (v obou venku) - M. Boleslav doma v ligové sezoně ve 3 zápasech nezvítězila a poslední 2 duely tam prohrála - Slovácko 3 kola po sobě nezvítězilo (z toho 2 prohry) - Slovácko minule venku v lize prohrálo po 4 duelech - Slovácko ve čtvrtek v úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy remizovalo doma s Partizanem Bělehrad 3:3 - trenér Slovácka Svědík v minulosti vedl M. Boleslav a odkoučuje 150. ligový zápas - Suchý (M. Boleslav) a Šimko si mohou připsat 150. ligový start, Sinjavskij (oba Slovácko) čeká na 50. zápas v české lize Baník Ostrava (14.) - FK Pardubice (16.) Výkop: neděle 11. září, 16:00. Rozhodčí: Nehasil - Kubr, Pečenka - Kocourek (video). Bilance: 4 3-0-1 11:4. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman - Buchta, Kaloč, Kuzmanovič, Takács, Plavšič - Klíma. Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Hranáč, Svoboda - Tischler - Sychra, Janošek, Hlavatý, Helešic - Červenka. Absence: Almási, Svozil (oba zranění) - Rosa (disc. trest), Budinský, Chlumecký, Chvěja (všichni dohoda klubů), Jeřábek, Šimek (oba zranění), Solil (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Šehič - Hlavatý (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Klíma, Kuzmanovič (oba 2) - Hlavatý, Solil, Sychra, Vlček (všichni 1). Zajímavosti: - Ostrava vyhrála 3 ze 4 vzájemných ligových zápasů, Pardubice v nejvyšší soutěži porazila 2x po sobě a při vítězství pokaždé dala 3 branky - Ostrava porazila Pardubice v obou domácích ligových zápasech - Ostrava vyhrála jediný z posledních 9 ligových duelů a 4 kola po sobě nezvítězila - Ostrava prohrála 3 ze 4 domácích zápasů v ligové sezoně (poslední 2 pak 1:2) - Pardubice prohrály 6 ze 7 kol a 4x po sobě nebodovaly - Pardubice prohrály pod dočasným trenérem Němečkem oba ligové zápasy - Pardubice venku v ligové sezoně prohrály všechna 3 utkání a jsou tam nejhorším týmem soutěže - Pardubice mají se 4 góly nejhorší útok ligy a s 19 inkasovanými brankami také nejslabší obranu Slavia Praha (1.) - Dynamo České Budějovice (10.) Výkop: neděle 11. září, 19:00. Rozhodčí: Křepský - Hájek, Antoníček - Štěrba (video). Bilance: 42 27-8-7 83:35. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Kačaraba, M. Jurásek - Holeš, Hromada - Usor, Provod, Schranz - Tecl. Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Čmelík, Čavoš, Grič, Hellebrand, Sluka - Škoda. Absence: Bořil, Hovorka, Kolář, Oscar, Santos, Sor (všichni zranění), D. Jurásek (nemoc), Jurečka, Lingr (oba nejistý start) - Broukal (trest za ČK), Mršič (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Tecl (6) - Škoda (2). Zajímavosti: - Slavia v lize s Č. Budějovicemi 9x za sebou neprohrála (z toho 7 vítězství) - Slavia vyhrála posledních 11 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Slavia v lize 6x po sobě neprohrála, minule remizovala po 5 vítězstvích - Slavia doma v lize prohrála jediný z posledních 11 duelů a při skóre 17:1 tam zvítězila ve všech 3 zápasech této sezony nejvyšší soutěže - Slavia má s 25 góly nejlepší útok ligy - Slavia ve čtvrtek v úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy remizovala v Sivasu 1:1 - Č. Budějovice vyhrály jediné z posledních 6 kol - Č. Budějovice venku v lize ve 3 zápasech této sezony neprohrály a získaly tam 7 z celkových 8 bodů Tabulka: 1. Slavia 7 5 1 1 25:5 16 2. Plzeň 6 5 1 0 11:4 16 3. Hradec Králové 7 4 1 2 7:5 13 4. Sparta 7 3 3 1 10:5 12 5. Liberec 7 3 2 2 12:8 11 6. Bohemians 1905 7 3 2 2 12:9 11 7. Brno 6 3 1 2 10:10 10 8. Slovácko 7 2 3 2 9:11 9 9. Mladá Boleslav 7 2 2 3 10:10 8 10. České Budějovice 7 2 2 3 7:9 8 11. Teplice 7 2 2 3 8:17 8 12. Olomouc 7 2 1 4 7:8 7 13. Zlín 7 1 4 2 6:10 7 14. Ostrava 7 1 3 3 9:12 6 15. Jablonec nad Nisou 7 0 4 3 10:15 4 16. Pardubice 7 1 0 6 4:19 3