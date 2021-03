Slavia v lize hostí Ostravu, Plzeň doma vyzve Olomouc

Praha - Fotbalisté pražské Slavie mohou v neděli udělat další krok k obhajobě titulu. Lídři tabulky ve 22. kole první ligy přivítají devátou Ostravu, kterou po odvolání trenéra Luboše Kozla povede Ondřej Smetana. Šestá Plzeň chce zlepšenou formu potvrdit doma proti osmé Olomouci.

Slavia bodovala třiatřicetkrát za sebou a k vyrovnání vlastního rekordu potřebuje neprohrát ještě ve třech ligových utkáních. "Červenobílí" vedou neúplnou tabulku o 11 bodů před Spartou, která je kvůli koronaviru v karanténě. Letenští minule nehráli s Příbramí a v neděli vynechají také duel v Jablonci.

"Podzimní zápas u nich byl velmi těžký, což je ostatně s Baníkem vždy. Pokaždé je to velká agresivita, hodně osobních soubojů, hodně míčů ve vzduchu. Myslím, že nás čeká to podobné, takový hodně emoční zápas," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský a připomněl říjnový triumf Pražanů 1:0 ve Vítkovicích.

"Domácí zápasy s nimi jsme zatím zvládli díky ofenzivě. Důležitá bude produktivita, protože myslím, že šancí zase tolik nebude. A pokud možno vstřelit první branku," dodal kouč, jehož tým ve čtvrtek čeká úvodní osmifinále Evropské ligy proti Glasgow Rangers.

Smetana už v sezoně A-tým Baníku vedl. Při podzimní výhře 4:0 v Příbrami zaskočil za trenéry, kteří onemocněli koronavirem. Dosavadní kouč třetiligové ostravské rezervy bude při zápasech zatím oficiálně veden jako asistent, protože teprve studuje profesionální licenci.

"Čeká nás výborný tým, který svou kvalitu předvádí nejen v lize, ale i v evropských pohárech. Pro nás parádní konfrontace. Jako hráč si teď v naší lize nemůžete asi přát víc než si zahrát proti Slavii. Já bych se na místě kluků na takový zápas strašně těšil a věřím, že i oni to tak vnímají," konstatoval Smetana.

Plzeň vyhrála poslední tři soutěžní utkání včetně úterního osmifinále domácího poháru nad druholigovým Hradcem Králové (3:1). Po něm ale byl trenér Viktorie Adrian Guľa kritický k přístupu a nasazení domácího mužstva.

"Už bych se nechtěl vracet k Hradci. My jsme si dali za cíl výhru a postup, to jsme splnili. Hráči vědí, jaké máme nároky, a něco si už dokážou vyhodnotit sami... S Olomoucí už jsme se v tomto soutěžním ročníku střetli a víme, co nás čeká," uvedl asistent plzeňského kouče Marián Zimen. Západočeši se Sigmou v lize neprohráli 13 zápasů a devět let.

Pátý Liberec v sobotu nastoupí na stadionu Příbrami. Předposlední tým tabulky čeká na vítězství devět kol a Slovanu podlehl v osmi z posledních devíti utkání nejvyšší soutěže. Domácí ale budou odpočatější, protože nehráli se Spartou. Liberec v týdnu absolvoval i vítězné osmifinále MOL Cupu s Českými Budějovicemi (1:0).

Na hřiště desátých Jihočechů zavítá patnáctá Mladá Boleslav. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma zkusí navázat na minulé kolo, kdy zdolali Karvinou 2:0 a v nejvyšší soutěži vyhráli po 12 zápasech.

Dvanáctá Karviná rovněž v neděli hostí nováčka Brno, který z posledních čtyř kol vybojoval bod a klesl na 16. příčku. Slezané v dosavadních pěti prvoligových soubojích se Zbrojovkou neprohráli.

Poslední Opava se představí na stadionu Teplic, proti nimž na podzim dosáhla jednoho ze dvou svých ligových vítězství v ročníku. Severočeši v jarní části nejvyšší soutěže ještě nevyhráli a jsou čtrnáctí.

V dalším sobotním zápase jedenáctý Zlín doma změří síly s Bohemians 1905. Třináctí "Klokani" v posledních čtyřech vzájemných ligových duelech neprohráli a třikrát brali všechny body.

Statistické údaje před zápasy 22. kola první ligy: 1. FK Příbram (v tabulce 17.) - Slovan Liberec (5.) Výkop: sobota 6. března, 14:00. Rozhodčí: Petřík - Mokrusch, Hrabovský - Hocek (video). Bilance: 43 8-12-23 35:70. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Laňka, Kvída, Tregler, Svoboda - Lalkovič, Rezek, Pilík, Nový - Zorvan - Voltr. Liberec: Nguyen - Koscelník, Chaluš, Jugas, Mikula - Karafiát (Purzitidis), Mara - Pešek, Sadílek, Mosquera - Rabušic. Absence: Cortez (zranění), Laňka, Vilotič, Cmiljanovič, Soldát (všichni nejistý start) - Matoušek, Tijani (oba zranění), Karafiát (nejistý start). Disciplinární ohrožení: O. Kingue, Kvída, Nový, Vilotič (všichni 3 ŽK) - Mosquera (7 ŽK), Mara, Pešek, Rabušic (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Voltr (3) - Rabušic (7). Zajímavosti: - Liberec vyhrál 8 z posledních 9 vzájemných ligových zápasů - Liberec v lize v Příbrami naposledy prohrál, ale předtím tam 3x za sebou zvítězil - Příbram v lize 9x za sebou nevyhrála - Příbram doma v lize 4x za sebou nezvítězila, ale v sezoně tam získala 9 z celkových 12 bodů - Příbram má k dobru odložený zápas na Spartě - Liberec 5 kol po sobě a posledních 7 soutěžních zápasů neprohrál - Liberec prohrál jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Liberec ve středu vyhrál v osmifinále poháru 1:0 nad Č. Budějovicemi Fastav Zlín (11.) - Bohemians Praha 1905 (13.) Výkop: sobota 6. března, 16:00. Rozhodčí: Machálek - Blažej, Antoníček - Proske (video). Bilance: 19 6-8-5 20:18. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Fantiš, Buchta, Simerský, Procházka - Hlinka, Conde, Janetzký - Dramé, Jawo, Potočný. Bohemians: Le Giang - Hůlka, Krch, Bederka - Vaníček, Jindřišek, Květ, Hronek, Vondra - Necid, Pulkrab. Absence: Poznar (nejistý start) - Pokorný, Ugwu, Valeš (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Buchta, Hlinka, Kolář - Bederka, Pulkrab, Vacek, Vaníček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (8) - Hronek, Necid, Pulkrab (všichni 3). Zajímavosti: - Bohemians v lize se Zlínem 4x po sobě neprohráli (z toho 3 vítězství) - Bohemians od dubna 2003 neprohráli v lize ve Zlíně 6x za sebou a v posledních 2 duelech tam zvítězili - Zlín vyhrál 2 kola po sobě - Zlín minule doma zvítězil, předtím tam ale v lize 5x za sebou nevyhrál a v této sezoně tam získal jen 10 z celkových 25 bodů - Bohemians nezvítězili 3 kola po sobě, ale prohráli v jediném z posledních 6 - Bohemians vyhráli venku v ligové sezoně jediný z 10 zápasů a získali tam jen 5 z celkových 24 bodů - Fantiš (Zlín) může nastoupit do 250. zápasu v lize - zraněný Valeš (Bohemians) oslaví v den zápasu 31. narozeniny FK Teplice (14.) - SFC Opava (18.) Výkop: sobota 6. března, 16:00. Rozhodčí: Marek - Kříž, Hock - Adámková (video). Bilance: 19 9-7-3 25:16. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Černý - Jukl, Fortelný - Macej, Žitný, Moulis - Mareš. Opava: Fendrich - Březina, Kulhánek, Žídek - Mondek, Nešický, Řezníček, Hellebrand, Helešic - Čvančara, Smola. Absence: T. Kučera (4 ŽK), Shejbal, Heidenreich, Plachý (všichni zranění) - Didiba, Tiehi (oba 4 ŽK), Darmovzal, Harazim, Hnaníček, Holík, Juřena, Lasák, Pikul, Rychlý, Ščudla (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Fortelný, Mareš, Mazuch, Moulis, Trubač, Žitný - Fendrich, Hellebrand, Mondek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš (7) - Mondek, Nešický, Žídek (všichni 2). Zajímavosti: - Opava v posledních 2 vzájemných zápasech neprohrála, na jedno ze 2 vítězství v této ligové sezoně dosáhla proti Teplicím - Teplice v 9 domácích ligových zápasech s Opavou neprohrály - Teplice 7 kol po sobě nevyhrály a čekají na první jarní ligové vítězství (v posledních 2 kolech remizovaly 1:1) - Teplice doma v lize 4x za sebou nevyhrály a získaly tam jen 9 z celkových 19 bodů v sezoně - Teplice ve středu porazily v osmifinále poháru Brno 2:0 - Teplice mají s 42 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy, Opava s 13 brankami zase nejhorší útok - Opava vyhrála jediné z posledních 15 kol - Opava minule venku vyhrála v Č. Budějovicích a na hřišti soupeře zvítězila v nejvyšší soutěži po 25 zápasech - teplický trenér R. Kučera v minulosti působil v Opavě - Vukadinovič (Teplice) může nastoupit do 150. utkání v české lize, Hellebrand (Opava) si může připsat 50. start v nejvyšší soutěži Viktoria Plzeň (6.) - Sigma Olomouc (8.) Výkop: sobota 6. března, 18:30. Rozhodčí: Berka - Vlček, Kubr - Julínek (video). Bilance: 43 25-6-12 57:42. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Limberský - Čermák, Kalvach, Bucha - Ba Loua, Beauguel, Falta. Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Beneš, Vepřek - Hála, Breite, Houska, Daněk, González - Nešpor. Absence: Hejda, Hořava, Kayamba, Kopic (všichni zranění), Kovařík (nejistý start) - Greššák (4 ŽK), Šíp, Radič (oba rekonvalescence), Štěrba (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hejda, Káčer, Mihálik, Šulc - Houska, Radek Látal, Poulolo (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (8) - González (5). Zajímavosti: - Plzeň v lize neprohrála s Olomoucí 13x za sebou od března 2012 (z toho 11 výher) - Plzeň porazila Olomouc v posledních 6 domácích ligových zápasech - Plzeň prohrála jediné ze 7 jarních kol - Plzeň doma v lize získala 21 z celkových 34 bodů v sezoně - Plzeň po úterním vítězství 3:1 nad druholigovým Hradcem Králové postoupila do čtvrtfinále domácího poháru - Olomouc vyhrála jediné z posledních 5 kol a v posledních 3 dala jediný gól - Olomouc prohrála jediný z posledních 9 venkovních ligových zápasů (z toho 6 remíz) - Olomouc je s 9 nerozhodnými výsledky spolu s Č. Budějovicemi "remízovým králem" ligy - Ondrášek (Plzeň) může odehrát 100. utkání v české lize Dynamo České Budějovice (10.) - FK Mladá Boleslav (15.) Výkop: neděle 7. března, 14:00. Rozhodčí: Klíma - Nádvorník, Dobrovolný - Marek (video). Bilance: 23 5-5-13 28:42. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - Havel, Králik, Talověrov - Čavoš, Javorek - Čolič, Alvir, Mršič, Skovajsa - Brandner. M. Boleslav: Diviš - Douděra, Šimek, Takács, Preisler - Dancák, Matějovský - Malínský, Ladra, Zmrhal - Škoda. Absence: Vorel, Ledecký, Diop (všichni zranění), Havelka (nejistý start) - Tatajev (zranění), Hönig, Mikulec, Jiří Klíma (všichni rekonvalescence), Graiciar, Řezník (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Alvir, Čavoš, Čolič, Králik - Dancák, Túlio (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čolič (6) - Ladra (5). Zajímavosti: - M. Boleslav poslední 3 vzájemné ligové zápasy neprohrála - v posledních 7 vzájemných ligových utkáních padlo 26 branek - Č. Budějovice 3 kola po sobě nezvítězily, prohrály ale v jediném z posledních 8 - Č. Budějovice minule doma v lize prohrály poprvé po 6 zápasech - Č. Budějovice ve středu prohrály v osmifinále domácího poháru v Liberci 0:1 a v posledních 4 soutěžních zápasech daly jediný gól - Č. Budějovice jsou společně s Olomoucí s 9 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - M. Boleslav minule zvítězila poprvé po 12 kolech, ve 4 z posledních 5 ale neprohrála - M. Boleslav od loňského června a výhry v Č. Budějovicích nezvítězila venku v lize 12x za sebou a v této sezoně tam získala jen 3 z celkových 16 bodů - Čavoš a Mršič (oba Č. Budějovice) si mohou připsat 50. start v lize - Dancák (M. Boleslav) oslaví den před utkáním 23. narozeniny MFK Karviná (12.) - Zbrojovka Brno (16.) Výkop: neděle 7. března, 14:00. Rozhodčí: Franěk - Horák, Vodrážka - Orel (video). Bilance: 5 2-3-0 6:3. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Jursa, Santos, Šindelář, Mazáň - Smrž, Herc - Ostrák, Tavares, Bartošák - Papadopulos. Brno: Šustr - Moravec, Pernica, Šural, Záhumenský - Štepanovský, Bariš, Sedlák, Pachlopník - Růsek, Hladík. Absence: Dramé, Qose, Neuman - Gajič, Kryštůfek, Vaněk (všichni zranění), Dreksa, Reiter, Fousek, Čermák (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Mazáň, Qose, Smrž - Šural, Vintr (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (6) - Hladík, Růsek (oba 3). Zajímavosti: - Karviná v dosavadních 5 ligových zápasech s Brnem neprohrála a v posledních 2 duelech neinkasovala - Karviná v posledních 3 ligových zápasech nevyhrála a zvítězila v jediném z posledních 8 kol - Karviná doma v lize vyhrála jediný z posledních 6 zápasů a získala tam jen 10 z celkových 25 bodů v sezoně - Brno 4 kola za sebou nevyhrálo a v posledních 2 prohrálo 0:1 - Brno v posledních 3 ligových zápasech neskórovalo - Brno venku v lize poslední 2 zápasy prohrálo, ale v sezoně tam získalo 8 z celkových 14 bodů - Brno ve středu prohrálo v osmifinále poháru v Teplicích 0:2 - Papadopulos (Karviná) může odehrát 100. utkání v české lize - Fousek (Brno) oslaví den po utkání 27. narozeniny Slavia Praha (1.) - Baník Ostrava (9.) Výkop: neděle 7. března, 18:30. Rozhodčí: Pechanec - Caletka, Šimáček - Adam (video). Bilance: 55 31-16-8 93:49. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Bah, Zima, Deli, Bořil - Hromada, Provod - Sima, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Ndefe - Buchta, Jánoš, Tetour, Kaloč, Holzer - Šašinka. Absence: Kúdela (4 ŽK), Hovorka (zranění), Beran, Holeš, Ševčík, Traoré (všichni nejistý start) - Kuzmanovič (zranění), Fleišman (rekonvalescence), De Azevedo, Budinský (oba nejistý start) Disciplinární ohrožení: Kačaraba, Kuchta, Oscar - Fillo, Kuzmanovič, Laštůvka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuchta, Sima (oba 11) - De Azevedo (8). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 13 vzájemných ligových zápasů a s Ostravou v nejvyšší soutěži 6x po sobě bodovala - Slavia doma v lize s Ostravou prohrála jediný z posledních 15 zápasů, posledních 5 vyhrála a 2x za sebou výsledkem 4:0 - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala 33x za sebou, k vyrovnání vlastního rekordu v počtu zápasů bez porážky jí chybí 3 utkání - Slavia doma od srpna 2018 v lize 43 zápasů po sobě neprohrála a na svém stadionu je nejlepším týmem v sezoně - Slavia má s 61 góly nejlepší útok ligy a s 14 obdrženými brankami i nejlepší obranu - Slavia ve středu v osmifinále poháru rozdrtila třetiligové Karlovy Vary 10:3 - Ostrava vyhrála jediné z posledních 5 kol a po poslední remíze s Teplicemi byl odvolán trenér Kozel - Ostravu po odvolání Kozla povede trenér Smetana, kvůli chybějící licenci bude při zápasech asistentem a hlavním koučem bude Daněk - Ostrava venku v lize 2x za sebou prohrála a v posledních 3 zápasech tam získala jediný bod Zápasy FK Pardubice - 1. FC Slovácko a FK Jablonec - Sparta Praha byly kvůli koronaviru odloženy. Tabulka: 1. Slavia 21 17 4 0 61:14 55 2. Sparta 20 14 2 4 43:24 44 3. Slovácko 21 12 4 5 41:21 40 4. Jablonec 21 12 3 6 36:25 39 5. Liberec 21 10 6 5 32:19 36 6. Plzeň 21 10 4 7 38:26 34 7. Pardubice 21 9 4 8 21:28 31 8. Olomouc 21 7 9 5 29:24 30 9. Ostrava 21 8 6 7 26:21 30 10. České Budějovice 21 7 9 5 25:25 30 11. Zlín 21 7 4 10 21:29 25 12. Karviná 21 6 7 8 24:33 25 13. Bohemians 1905 21 6 6 9 23:27 24 14. Teplice 21 5 4 12 20:42 19 15. Mladá Boleslav 21 3 7 11 24:36 16 16. Brno 21 3 5 13 16:35 14 17. Příbram 20 2 6 12 16:40 12 18. Opava 21 2 6 13 13:40 12