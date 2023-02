Slavia v lize hostí Brno, Spartu čeká derby s Bohemians 1905

Statistické údaje před zápasy 19. kola první fotbalové ligy:

Slovan Liberec (v tabulce 8.) - 1. FC Slovácko (7.)

Výkop: sobota 11. února, 15:00.

Rozhodčí: Radina - Leška, Hádek - Kocourek (video).

Bilance: 41 22-12-7 64:45.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Fukala, Červ, Valenta, Preisler - Višinský, Frýdek - Olatunji.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Holzer - Mihálik.

Absence: Mikula - Vecheta (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Červ, Frýdek - Kohút (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Červ, Rondič (oba 2) - Duskí, Mihálik (oba 3).

Hlasy před utkáním:

Jakub Harant (asistent trenéra Liberce): "Slovácko odstartovalo jarní část dvěma domácími zápasy a připsalo si výhru a remízu, když ani jednou neinkasovalo. Tým trenéra Svědíka potvrdil své přednosti - dobrou organizaci hry, pevnou defenzivu a velkou zkušenost kádru. Očekáváme náročný zápas, v němž budou rozhodovat maličkosti. V Budějovicích se kluci dokázali dostat hned do několika gólových šancí a bude důležité, jestli se jim to podaří i proti kvalitní obraně Slovácka. Pokud budeme produktivní v útoku a poctiví v defenzivě jako v posledním vítězném zápase, věřím, že v utkání uspějeme."

Jan Baránek (asistent trenéra Slovácka): "V týdnu jsme trénovali kvůli počasí a mrazům pouze na umělé trávě, ale snad nás to nijak zásadně nepoznamená. Jedeme do Liberce připraveni. Slovan přišel v zimě o Van Burena, ale našel náhradu v nigerijském útočníkovi Olatunjim, který je sice typologicky jiný, ale styl hry Liberce to nezměnilo. Musíme na to dobře zareagovat a jejich přednosti eliminovat."

Zajímavosti:

- Liberec minule Slovácko porazil po 4 zápasech a 3 prohrách za sebou (bez vstřelené branky)

- Liberec prohrál jen poslední z 20 domácích ligových zápasů se Slováckem

- Liberec prohrál jediné z posledních 4 kol a ve 2 jarních zápasech bodoval

- Liberec doma v lize 4x za sebou neprohrál, ale v sezoně tam získal jen 12 z 25 bodů

- Slovácko prohrálo jediné z posledních 6 kol a na jaře neinkasovalo

- Slovácko minule venku v lize zvítězilo po 2 porážkách

Baník Ostrava (9.) - FK Jablonec (14.)

Výkop: sobota 11. února, 15:00.

Rozhodčí: Batík - Paták, Podaný - Machálek (video).

Bilance: 57 14-23-20 75:88.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Lischka, Pojezný, Šehič - Cadu, Miškovič, Kaloč, Kuzmanovič, Plavšič - Klíma.

Jablonec: Surovčík - Surzyn, Martinec, Král, Polidar - Hübschman, Považanec - Šulc, Chramosta, Jovovič - Sejk.

Absence: Almási, Svozil, Takács, Tetour (všichni rekonvalescence) - Kratochvíl, Malínský (oba zranění), Krob (rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Kaloč (7 ŽK), Almási, Cadu, Fleišman, Frydrych, Kuzmanovič, Laštůvka (všichni 3 ŽK) - Houska, Jovovič (oba 7 ŽK), Heidenreich, Krob, Považanec (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Almási (5) - Chramosta (7).

Hlasy před utkáním:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Z toho, co jsme viděli v posledních zápasech, ať už v přípravě nebo lize, je Jablonec velice těžký a zdatný soupeř, i když tomu výsledky nenapovídají. Hrajeme ale doma, věřím, že nás přijdou povzbudit lidi a že se jim odvděčíme dobrým výkonem a vítězstvím. Dva dobré výsledky z venku by nás měly povzbudit. Jablonečtí jsou pohybliví nahoře, mají tam schopné a kvalitní hráče, stojí proti nám dobrý ofenzivní tým. Ale věřím, že obstojíme v defenzivě stejně jako v minulých zápasech, v nichž si na nás soupeř nevypracoval tolik brankových příležitostí."

David Horejš (trenér Jablonce): "Samozřejmě víme, jak těžký zápas nás čeká. Ale musíme do něj jít s tím, že chceme bodovat. Musíme body získávat v každém zápase. Věřím, že jsme schopni předvést takový výkon, který nám body přinese. Domácí teď mají formu, poslední zápas vyhráli o pět branek. Jsme nachystaní tak, abychom dokázali jejich silné stránky eliminovat a samozřejmě využili nějaká okénka a naše silné stránky."

Zajímavosti:

- Jablonec vyhrál jediný z posledních 4 vzájemných ligových duelů

- ve vzájemných ligových zápasech 14x za sebou nezvítězil hostující tým

- Ostrava doma v lize s Jabloncem 5x za sebou neprohrála

- Ostrava prohrála jediné z posledních 5 kol, v obou jarních zápasech bodovala a minule zvítězila v Teplicích 5:0, což byl její nejvyšší venkovní triumf v samostatné nejvyšší soutěži

- Ostrava doma v lize 3x za sebou vyhrála a získala tam 15 z celkových 24 bodů v sezoně

- Jablonec v lize 4x za sebou nezvítězil, minule po 3 porážkách remizoval

- Jablonec venku v lize 4x za sebou prohrál a v sezoně tam získal jen 5 z celkových 17 bodů

Trinity Zlín (15.) - FK Teplice (12.)

Výkop: sobota 11. února, 15:00.

Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Dohnálek - Černý (video).

Bilance: 31 10-5-16 32:43.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Procházka, Simerský, Bartošák - Hlinka, Didiba - Fillo, Hrubý, Čanturišvili - Fantiš.

Teplice: Grigar - Chaloupek, Knapík, Hybš - Hyčka, Mareček, Kučera, Urbanec - Trubač - Gning, Kodad.

Absence: Kozák (trest za ČK), Kolář (nemoc), Hloušek (rekonvalescence) - Fila, Jukl, Shejbal, Vondrášek (všichni zranění), Knapík, Žák (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Fillo - Hybš, Hyčka, Kučera (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelec: Bartošák, Čanturišvili, Dramé, Kolář, Kozák (všichni 2) - Žák (7).

Hlasy před utkáním:

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Máme za sebou dva zápasy bez porážky, ale i bez výhry. Teď nás čeká velmi důležitý duel, který musíme zvládnout. V Jablonci jsme měli kousek ke třem bodům, chyběla nám zkušenost, abychom to dohráli vítězně. Do rozestavení nebudeme moc zasahovat, protože jsme herně nezaostávali. Hodně nám může pomoci Hrubý, který se vrací po trestu a měl by dát kvalitu do ofenzivy. Teplice jsou v situaci, že také potřebují body, za jeden by asi byly vděčné. Ale my potřebujeme tři a věříme, že je s pomoci fanoušků získáme."

Tomáš Hunal (asistent trenéra Teplic): "Kluci se musejí dát dohromady, zahodit předešlé zápasy za hlavu. Hlavně ten domácí s Baníkem, který se nám ve druhé půli nepovedl. Musíme teď jako realizační tým hráčům dobře naštelovat hlavy, dostat do nich nějaké pozitivní věci. Zlín je na tom na jaře lépe než my. Má nového trenéra, jsou tam určitá očekávání. My se ale musíme dívat sami na sebe a dát se na důležitý zápas do kupy."

Zajímavosti:

- Zlín prohrál jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů a 4x neinkasoval

- Zlín vyhrál 5 z posledních 6 domácích ligových duelů s Teplicemi

- Zlín 6 kol po sobě nezvítězil, na jaře v obou zápasech remizoval

- Zlín vyhrál jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů

- Zlín je s 8 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Teplice prohrály 3 z posledních 4 kol a na jaře ještě nebodovaly při skóre 0:7

- Teplice venku v lize 4x za sebou prohrály a se 4 body jsou tam o skóre nejhorším týmem soutěže

- Teplice mají s 42 inkasovanými brankami spolu s Pardubicemi nejhorší obranu ligy

Slavia Praha (1.) - Zbrojovka Brno (11.)

Výkop: sobota 11. února, 18:00.

Rozhodčí: Starý - Kubr, Vodrážka - Klíma (video).

Bilance: 51 29-10-12 87:41.

Poslední zápas: 4:0.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Douděra, Ogbu, Santos, D. Jurásek - P. Ševčík - Jurečka, Hronek, Lingr, Olayinka - Tecl.

Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Šural, Granečný - Texl, M. Ševčík - Hladík, Pachlopník, Falta - Řezníček.

Absence: Ousou (trest za ČK), Hromada, Hovorka (oba zranění), Bořil, Holeš (oba rekonvalescence), Masopust, Oscar, Provod (všichni nejistý start) - Divíšek (trest za ČK), Blecha (dohoda klubů), Fousek, Souček (oba zranění), Matejov (nemoc), Alli (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Douděra, Hronek - Endl, Hrabina, Ševčík (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Van Buren (10) - Řezníček (11).

Hlasy před utkáním:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Viděli jsme oba jarní zápasy Brna, trochu se jim z různých důvodů protočila sestava. Ale styl v podstatě zůstává pořád stejný, je to bojovné, důrazné mužstvo se silným standardkami, pracovitými hráči do defenzivy, hodně sázejí na týmovost. V ofenzivní části mají strašně silnou dvojici Řezníček, Ševčík, kteří dělají většinu nebezpečných situací."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Čeká nás nejtěžší utkání v sezoně, představíme se na hřišti lídra tabulky, který disponuje nesmírně kvalitním a širokým kádrem. Pro nás bude stěžejní nahradit hráče, kteří nám ze sestavy vypadli, tak, aby si tým zachoval svou herní tvář. Scházejí nám Fousek, Souček, vykartovaný Divíšek a Blecha, který ze Slavie hostuje, navíc onemocněl Matejov a nepravděpodobný je start Alliho. Utkání má jasně daného favorita, ale nehodláme se vzdávat předem."

Zajímavosti:

- Slavia v lize s Brnem 8x za sebou neprohrála, 2 z posledních 3 vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži skončily remízou

- Slavia prohrála jediný z 25 domácích ligových zápasů s Brnem

- Slavia v lize 7x po sobě zvítězila a spolu s Bohemians jako jediná vyhrála obě jarní kola

- Slavia doma vyhrála všech 9 zápasů ligové sezony a je tam nejlepším týmem soutěže

- Slavia má s 58 góly nejlepší útok ligy

- Brno 5 kol po sobě nevyhrálo (z toho 4 porážky)

- Brno venku v lize 3x za sebou nezvítězilo, ale v sezoně tam získalo 13 z 21 bodů

- trenér Brna Dostálek hrával za Slavii

- Hladík (Brno) si může připsat 50. ligový start

- Masopust (Slavia) oslaví den po utkání 30. narozeniny, Berkovcovi (Brno) bude v neděli 34 let

Viktoria Plzeň (2.) - Dynamo České Budějovice (13.)

Výkop: neděle 12. února, 15:00.

Rozhodčí: Petřík - Hájek, Slavíček - Hocek (video).

Bilance: 37 16-16-5 64:33.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Staněk - M. Havel, Pernica, Hejda, Jemelka - Bucha, Ndiaye - Kopic, Vlkanova, Mosquera - Chorý.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, L. Havel, Králik - Čolič, Hellebrand, Čavoš, Hora, Skovajsa - Škoda, Potočný.

Absence: Kalvach, Tijani (oba zranění), Kliment (rekonvalescence), Řezník, Sýkora (oba nejistý start) - Adediran (trest za ČK).

Disciplinární ohrožení: Kalvach, Květ, Tijani - Čolič, Hora, Králik, Sladký, Sluka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chorý (10) - Čmelík, L. Havel (oba 3).

Hlasy před utkáním:

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Může se stát, že výhra v Brně pro nás bude nějakým zlomem, který nám ukáže lepší směr než v zápase s Hradcem. Budějovice hrají v podstatě pořád stejně. Mají stálou osu hráčů, byť v poháru s Hradcem to prostřídali. Ten jediný zápas na jaře vyhráli. Uvidíme, pro jakou sestavu se jejich trenéři rozhodnou. My už doma určitě nechceme ztrácet body a musíme Budějovice porazit."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Jedeme do Plzně s tím, že chceme předvést dobrý výkon a napravit nezdařený domácí zápas s Libercem. Určitě přijdou nějaké změny, připraveni jsou zase další hráči, kteří čekají na svoji šanci. Na zápas v Plzni se těšíme, nikdo od nás nebude nic čekat. Bude to o tom, abychom byli dobře nastaveni hlavami. Nervozita a strach vám svazují nohy."

Zajímavosti:

- Plzeň v lize s Č. Budějovicemi od října 2006 22x za sebou neprohrála a v poslední 4 vzájemných zápasech zvítězila (pokaždé o gól)

- Plzeň doma v lize Č. Budějovice 7x po sobě porazila

- Plzeň minule zvítězila poprvé po 2 kolech

- Plzeň doma v lize prohrála 2 z posledních 3 zápasů a v sezoně tam získala jen 18 z celkových 42 bodů

- Plzeň má s 13 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

- Č. Budějovice prohrály 5 z posledních 6 kol a v lize 3x po sobě nebodovaly (bez vstřelené branky)

- Č. Budějovice venku v lize 3x po sobě prohrály (bez vstřelené branky), ale v sezoně tam získaly 13 z celkových 18 bodů

Sigma Olomouc (5.) - FC Hradec Králové (6.)

Výkop: neděle 12. února, 15:00.

Rozhodčí: Všetečka - Pečenka, Líkař - Zelinka (video).

Bilance: 27 13-6-8 39:27.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Vraštil - Zifčák, Breite, Ventúra, Zmrzlý - Navrátil - Růsek, Chytil.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Leibl - Gabriel, Smrž, Rada, Kodeš, Novotný - Ryneš, Matěj Koubek.

Absence: Macík, Spáčil (oba rekonvalescence), Chvátal, Vaněček (oba nejistý start) - Kučera, Vašulín (oba zranění), Kubala, Ševčík (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Chytil, Matoušek, Zmrzlý - Harazim, Reichl, Ryneš, Smrž (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chytil - Kubala (oba 6).

Hlasy před utkáním:

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Musíme k zápasu přistoupit se stejnou koncentrací jako k předchozím utkáním. Nesmíme podlehnout tomu, že Hradec je nějaký snazší soupeř, než bylo Slovácko se Spartou. Hradec má stejně bodů jako my, je houževnatý a nepříjemný, což dokázal výhrou v Plzni. Musíme to brát všechno velmi zodpovědně. Pokud by se nám podařilo vyhrát, vstup do jara bude hodnocen příznivě. Ale nechceme se dostávat pod nějaký tlak."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Olomouc dobře pracuje do defenzivy. Zajišťují se, mají to slušně poskládané a takticky vymyšlené. Nebezpečím nebude pouze útočník Chytil, i Růsek je ve výborné formě. Tihle dva jsou velkou ofenzivní silou. V Plzni i proti Bohemce jsme dostali hodně brzy gól ze standardky. Takže si v Olomouci chceme pohlídat začátek, to bude alfa a omega našeho výkonu."

Zajímavosti:

- Hradec prohrál v jediném z posledních 5 vzájemných ligových zápasů a nad Olomoucí 2x po sobě zvítězil bez inkasované branky

- Olomouc prohrála jediný z 13 domácích vzájemných ligových zápasů, na svém stadionu ale Hradec 3x za sebou neporazila

- Olomouc prohrála jediné z posledních 10 kol a v obou jarních zápasech remizovala

- Olomouc doma v lize 4x za sebou neprohrála, ale v sezoně tam získala jen 11 z celkových 26 bodů

- Hradec prohrál 4 z posledních 5 kol

- Hradec venku v lize vyhrál 2 z posledních 3 zápasů

- Spáčil (Olomouc) oslaví den před utkáním 24. narozeniny

FK Mladá Boleslav (10.) - FK Pardubice (16.)

Výkop: neděle 12. února, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Pfeifer - Adámková (video).

Bilance: 5 2-2-1 12:7.

Poslední zápas: 3:0.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Mikulec - Šimek, Karafiát, Suchý - Tomič, Kubista, Mareček, Fulnek - Ladra, Žitný - Škoda.

Pardubice: Nita - Icha, Hranáč, Vlček, Helešic - Vacek - Pikul, Janošek, Hlavatý, Tischler - Černý.

Absence: Dancák, Donát (oba zranění), Vaníček (rekonvalescence) - Darmovzal, Krobot (oba dohoda klubů), Jeřábek, Solil (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Jawo, Mareček, Mašek, Tomič - Černý, Hranáč, Chlumecký, Janošek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Ladra, Mareček (oba 5) - Hlavatý, Janošek (oba 3).

Hlasy před utkáním:

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Prohru na Spartě jsme si vyhodnotili. Musíme zlepšit produktivitu a pokračovat v podobně aktivní hře. Pardubice mají dobře složený mančaft s hodně šikovnými kluky a zápas s nimi nebude jednoduchý, ale my hrajeme doma a tři body potřebujeme. Tým máme dobře připravený a pozitivně nastavený."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Víme, že mladoboleslavský tým je kvalitní, velmi zkušený a má ve svém středu několik výborných individualit. Nahoře mají šikovné hráče typu Ladra, Kušej a Žitný. O genialitě Marka Matějovského nemusíme ani mluvit a nezapomínejme ani na další, jako je třeba Škoda. Čeká nás těžké utkání, ale jsme si vědomi toho, že z každého zápasu potřebujeme urvat co nejvíce bodů. S tím pojedeme i do Boleslavi. Vracejí se nám hráči, kteří nemohli hrát proti Slavii kvůli dohodě o hostování. Na druhou stranu nám další ze stejného důvodu vypadávají, ale musíme si s tím poradit."

Zajímavosti:

- M. Boleslav prohrála jediné z dosavadních 5 ligových utkání s Pardubicemi (v předchozím vzájemném domácím zápase 2:3)

- M. Boleslav minule prohrála po 3 kolech

- M. Boleslav doma v lize 5x po sobě neprohrála, ale v sezoně tam získala jen 10 z celkových 23 bodů

- Pardubice 4 kola za sebou nevyhrály

- Pardubice venku v lize prohrály jediný z posledních 3 zápasů, ale v ročníku tam získaly jen 4 z celkových 11 bodů

- Pardubice mají se 14 vstřelenými góly nejhorší útok ligy a s 42 inkasovanými brankami spolu s Teplicemi i nejslabší obranu

- zraněný kapitán Pardubic Jeřábek oslaví v den utkání 39. narozeniny

Bohemians Praha 1905 (4.) - Sparta Praha (3.)

Výkop: neděle 12. února, 18:00.

Rozhodčí: Szikszay - Kříž, Vlček - Orel (video).

Bilance: 41 4-11-26 27:73.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Petrák, Vondra - Dostál, Jindřišek, Jánoš, Kovařík - Matoušek, Prekop - Puškáč.

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Ladislav Krejčí II - Mejdr, Sadílek, Kairinen, Zelený - Čvančara, Haraslín - Kuchta.

Absence: Köstl (trest za ČK), Drchal (dohoda klubů), Hála, Křapka, Morávek (všichni nejistý start) - Čelůstka, Pešek (oba zranění), Höjer, Jankto, Laci, Sörensen, Vitík (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Beran, Jánoš, Matoušek, Puškáč - Čvančara, Daněk, Jankto, Mejdr, Minčev, Zelený (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Puškáč (5) - Čvančara (6).

Hlasy před utkáním:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Kdyby nám před rokem někdo řekl, že po 18 kolech budeme čtvrtí, moc bychom mu nevěřili. Je vidět, že od loňské baráže jsme ušli určitou cestu, že jsme se zvedli. Nikdy nelítám v oblacích, ale říkat, že nechceme udržet současnou pozici, by bylo zbabělé. Skončit v první šestce by byl pro Bohemku velký úspěch, k tomu je ale dlouhá cesta. Teď nás čeká Sparta a další těžké zápasy."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Výhra nad Boleslaví pro nás byla povzbuzením. Myslím, že nadcházející zápas hodně ovlivní počasí, terén na Bohemce asi nebude z nejlepších. Hrát nějaký líbivý fotbal asi moc nepůjde, bude to o nasazení, soubojích, druhých balonech. Samozřejmě neříkám, že nechceme předvést náš kombinační fotbal, ale myslím, že to teď bude složitější. Za mě to bude spíše válka než nějaký krásný fotbal. Stíháme první dva týmy před námi. Jestli hrajeme s Bohemkou nebo s jiným soupeřem, je jedno. Máme jasný cíl a to jsou tři body v každém utkání."

Zajímavosti:

- Sparta prohrála jediný z posledních 30 ligových zápasů s Bohemians, 2 z posledních 3 vzájemných duelů ale skončily remízou 1:1

- Bohemians doma v lize od listopadu 2001 Spartu 14x za sebou neporazili

- Bohemians vyhráli 3 z posledních 4 kol a v obou jarních zápasech zvítězili 2:0

- Bohemians doma v lize prohráli jediný z posledních 5 zápasů, v sezoně tam však získali jen 9 z celkových 28 bodů, v roli hostů v Ďolíčku porazili Pardubice v jejich podzimním azylu

- Sparta prohrála jediné z posledních 17 kol a ve 4 z posledních 5 ligových zápasů zvítězila

- Sparta venku v lize vyhrála jediný z posledních 3 duelů a v sezoně tam získala jen 15 z celkových 36 bodů

- Jindřišek (Bohemians) oslaví v úterý 42. narozeniny

- Mejdr (Sparta) může odehrát 50. ligový zápas