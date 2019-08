Slavia v Kluži zahájí pokus o druhý postup do skupiny Ligy mistrů

Kluž (Rumunsko) - Fotbalisté Slavie si dosud zahráli základní skupinu Ligy mistrů jen v roce 2007 a nyní jsou dva zápasy od toho, aby mezi evropskou klubovou elitu prošli podruhé. Pražané potřebují vyřadit rumunského šampiona Kluž, na jejímž stadionu v úterý nastoupí k úvodnímu duelu závěrečného 4. předkola kvalifikace. Odveta je na programu za týden ve středu na stadionu českého mistra.

Slavia pod čínskými majiteli o Ligu mistrů dosud marně usilovala dvakrát. Předloni ve 4. předkole ještě za trenéra Jaroslava Šilhavého vypadla s APOELem Nikósie a před rokem o předkolo dřív už za nynějšího kouče Jindřicha Trpišovského nestačila na Dynamo Kyjev.

Červenobílí vstupují do kvalifikace až nyní v závěrečném předkole a zůstali jediným českým zástupcem v pohárech. Zbylé kluby už vypadly v kvalifikaci Evropské ligy. Slávisté by za postup do Ligy mistrů získali prémii 393 milionů korun, pokud by přes Kluž nepřešli, zahráli by si stejně jako v předchozích dvou sezonách skupinu Evropské ligy.

"Těšíme se strašně moc, už je to konečně tady, tenhle velký zápas. Chceme po 12 letech postoupit do Ligy mistrů a uděláme pro to všechno," uvedl obránce Jan Bořil.

"Myslím, že je obrovská výhoda, že jsme o kolo dál než vloni. Myslím, že i tým je zkušenější, je dál na své cestě. Jsme de facto dva zápasy od skupiny. Kdyby se to podařilo, bylo by to famózní završení toho, co se nám povedlo v minulé sezoně. Na jaře jsme si dokázali, že můžeme hrát v Evropě s každým," připomněl Trpišovský postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

Zatímco slávisté ve 4. předkole teprve vstoupí do pohárů, Kluž už přešla přes tři soupeře - Astanu, Maccabi Tel Aviv a naposledy favorizovaný Celtic Glasgow. Českým týmům se proti rumunským soupeřům hrubě nedaří, z posledních 16 pohárových zápasů vyhrály jediný. Kluž navíc v červnu v letní přípravě porazila Spartu i Mladou Boleslav 1:0. Slavia na druhou stranu v šesti pohárových duelech s rumunskými celky neprohrála.

Oba nadcházející soupeři vedou svou ligu a drží dlouhou neporazitelnost. Kluž 11 soutěžních utkání, Slavia dokonce 15 duelů od dubna. "Kluž je zkušené mužstvo, všichni mají od pěti do 30 zápasů v Lize mistrů. Různě si je analyzujeme, hledáme slabiny, je to ale komplexní tým," řekl Trpišovský.

"Koukali jsme na ně na videu. Vepředu mají strašně výborné kluky, ale do defenzivy mají docela okénka. Takže doufejme, že toho využijeme, dáme nějaké góly a domů si přivezeme dobrý výsledek," dodal Bořil.

Kluž v roce 2012 vyřadila ve 3. předkole Ligy mistrů Liberec, v jehož kádru byl nynější sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar. Ještě speciálnější bude nadcházející zápas pro nejdražší letní posilu Pražanů rumunského záložníka Nicolaeho Stancia.

"Kluž je jako můj druhý domov, protože místo, kde jsem se narodil, se nachází blízko. Město znám velmi dobře, mám tu i dům, přijedou kamarádi i rodina. Soupeře velmi dobře znám. Kluž už vyřadila tři velmi dobré týmy, šance jsou 50 na 50," mínil Stanciu.

Zápas v Kluži, kterou v roce 2009 krátce vedla česká trenérská dvojice Aleš Jindra a Dušan Uhrin mladší, má výkop v úterý v 21:00 SELČ. V Rumunsku bude o hodinu více. Utkání bude asistovat videorozhodčí.

Statistické údaje před utkáním CFR Kluž - Slavia Praha: Výkop: úterý 20. srpna, 21:00. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Kalkavan (video, všichni Tur.). Bilance: Rumunsko - ČR (Československo) 35 14-11-10 54:40. 1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2, 1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2, 1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1, 2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1, 2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1, 2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0, 2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2, 2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1, 2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1, 2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2, 2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1, 2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2, 2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1, 2017/18 LM: FCSB - Plzeň 2:2, 4:1, 2017/18 EL: FCSB - Plzeň 3:0, 0:2, 2018/19 EL: FCSB - Mladá Boleslav 0:0, 1:0. Kluž v Evropě: LM/PMEZ 31 13-6-12 37:38 EL/UEFA 19 6-3-10 17:25 Celkem 50 19-9-22 54:63 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 34 10-9-15 26:47 EL/UEFA 122 46-32-44 156:142 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 164 59-44-61 193:198 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Kluž: Arlauskis - Sušič, Vinícius, Burca, Camora - Deac, Bordeianu, Aurélio, Djokovič - Omrani, Rondón. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Traoré, Stanciu, Ševčík - Van Buren. Absence: Culio (nejistý start) - Hromada (rekonvalescence + není na soupisce). Disciplinární ohrožení: Deac (2 ŽK) - nikdo. Zajímavosti: - Slavia v 6 pohárových zápasech s rumunskými soupeři ani jednou neprohrála - české týmy vyhrály jediný z posledních 16 pohárových zápasů s rumunskými soupeři a ve 3 z posledních 4 neskórovaly - Slavia v roce 2010 vyhrála nad Kluží 4:2 v letní přípravě - Kluž letos v přípravě porazila v červnu Spartu i Mladou Boleslav 1:0 - Kluž ve 4 pohárových zápasech s českými týmy 2x vyhrála a 2x prohrála - Kluž v roce 2012 vyřadila ve 3. předkole Ligy mistrů (LM) Liberec po výhrách 1:0 a 2:1, v kádru Slovanu byl nynější sportovní ředitel Slavie Nezmar; o 3 roky dříve Kluž prohrála ve skupině Evropské ligy (EL) oba zápasy se Spartou - Kluž dosud hrála skupinu LM 3x, naposledy v sezoně 2012/13 - Slavia usiluje o druhý postup do skupiny LM a první od roku 2007 - Slavii čeká pod čínskými majiteli třetí pokus o postup do skupiny LM, předloni vypadla s APOELem Nikósie a vloni s Dynamem Kyjev - Kluž už v kvalifikaci LM vyřadila Astanu, Maccabi Tel Aviv a Celtic Glasgow - Slavia vstupuje do kvalifikace LM až nyní ve 4. předkole a je posledním českým zástupcem v pohárech; v minulé sezoně došla do čtvrtfinále EL - Kluž vyhrála poslední 2 sezony rumunské ligy - Kluž od porážky 0:1 v Astaně v úvodním duelu 1. předkola LM neprohrála 11 soutěžních zápasů za sebou - Slavia od dubna neprohrála 15 soutěžních zápasů po sobě a v posledních 4 neinkasovala - Slavia vyhrála jediný z posledních 15 zápasů v LM - Kluž v generálce remizovala 1:1 na hřišti Sepsi, Slavia vyhrála 3:0 v Českých Budějovicích a vede českou ligu - Kluž v roce 2009 krátce vedl trenér Dušan Uhrin mladší spolu s dalším Čechem Alešem Jindrou - Slavia má v kádru 2 rumunské hráče záložníky Stancia a Balutu - Peteleu (Kluž) a Zelený (Slavia) slaví v den utkání 27. narozeniny