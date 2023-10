Slavia v Evropské lize rozdrtila Tiraspol 6:0, dva góly dal Chytil

Praha - Fotbalisté Slavie vyhráli i druhý zápas ve skupině Evropské ligy. V Edenu rozdrtili Tiraspol 6:0, navázali na úvodní vítězství 2:0 v Ženevě nad Tiraspolem a výrazně se přiblížili postupu. Pražané zůstali jediný gól za svou historicky nejvyšší výhrou v pohárech.

Český vicemistr rozhodl proti moldavskému šampionovi už na začátku, v úvodních sedmi minutách se trefili Mojmír Chytil a Igoh Ogbu, před pauzu si pak dal vlastní gól Munashe Garananga. Po změně stran skórovali Ivan Schranz s Davidem Douděrou a podruhé v utkání Chytil.

Slavia po dvou kolech bez ztráty bodu vede skupinu o skóre před AS Řím, na jehož stadionu se představí v dalším zápase 26. října. V jarní části pohárů budou pokračovat tři ze čtyř mužstev. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. Slávisté soupeři částečně oplatili vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů z roku 2009.

Slavia Praha - Šeriff Tiraspol 6:0 (3:0)

Branky: 4. a 71. Chytil, 7. Ogbu, 39. vlastní Garananga, 47. Schranz, 58. Douděra. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Jeanne - Gaillouste (video, všichni Fr.). ŽK: Tovar, Kiki, Mbekeli (všichni Tiraspol). Diváci: 17.844.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Masopust (78. Bořil), Ogbu, Holeš - Douděra (66. Tomič), Oscar, Zafeiris (66. Provod), Dumitrescu - Schranz (66. Van Buren), Wallem (66. Ogungbayi) - Chytil. Trenér: Trpišovský.

Tiraspol: Koval - Tovar (46. Badolo), Kiki, Garananga - Zohouri, Ademo (46. Vardar), Talal, Artunduaga (56. Apostolakis) - Mbekeli, Ricardinho (56. Ankeye) - Luvannor. Trenér: Bordin.

Tabulka:

1. Slavia Praha 2 2 0 0 8:0 6 2. AS Řím 2 2 0 0 6:1 6 3. Servette Ženeva 2 0 0 2 0:6 0 4. Šeriff Tiraspol 2 0 0 2 1:8 0