Slavia v Evropské lize rozdrtila Tiraspol 6:0, dva góly dal Chytil

Praha - Fotbalisté Slavie vyhráli i druhý zápas ve skupině Evropské ligy. V Edenu před téměř 18 tisícovkami diváků rozdrtili Tiraspol 6:0, navázali na úvodní vítězství 2:0 v Ženevě nad Servette a výrazně se přiblížili postupu. Pražané zůstali jediný gól za svou historicky nejvyšší výhrou v pohárech.

Český vicemistr rozhodl proti moldavskému šampionovi už na začátku, v úvodních sedmi minutách se trefili Mojmír Chytil a Igoh Ogbu, před pauzu si pak dal vlastní gól Munashe Garananga. Po změně stran skórovali Ivan Schranz s Davidem Douděrou a podruhé v utkání Chytil.

Slavia po dvou kolech bez ztráty bodu vede skupinu o skóre před AS Řím, na jehož stadionu se představí v dalším zápase 26. října. V jarní části pohárů budou pokračovat tři ze čtyř mužstev. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. Slávisté soupeři částečně oplatili vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů z roku 2009, kdy vypadli po remízách 0:0 venku a 1:1 doma.

Trenér Pražanů Trpišovský nasadil do základní sestavy mimo jiné Chytila s Wallem a tah se mu záhy vyplatil. Norský záložník už ve čtvrté minutě po pěkné kombinaci předložil míč ze strany před branku a Chytil zblízka otevřel skóre. Letní posila z Olomouce skórovala v pohárech poprvé.

Pražané dali v posledních třech kolech české ligy jen dvě branky z penalt a v neděli v Teplicích vyšli při remíze 0:0 naprázdno, dnes ale měli produktivitu o poznání lepší. V sedmé minutě si na Masopustův centr z přímého kopu z pravé strany naběhl Ogbu a hlavou z druhého pokusu slávistů mezi tyče zvýšil.

Vítěz posledních osmi ročníků moldavské ligy, který vloni ve 3. předkole Ligy mistrů po dvou porážkách 1:2 vypadl s Plzní, byl viditelně zaskočený a dopředu prakticky nehrozil. Domácí s přehledem kontrolovali průběh a ve 39. minutě zvýšili. Zafeiris vypálil ve vápně a jeho pokus usměrnil za vlastního brankáře Garananga.

Červenobílí pokračovali v dominantním výkonu i po změně stran. Chytil ve 47. minutě prostrčil míč na Douděru a jeho přihrávku usměrnil do odkryté branky Schranz. Za dalších 11 minut se Pražané prosadili znovu. Po povedené kombinaci Koval vyrazil Chytilovu střelu a dobíhající Douděra si připsal první gól v pohárech.

Slávisty nezbrzdilo ani čtyřnásobné střídání v 66. minutě. Jeden z čerstvých hráčů Van Buren ještě velkou šanci neproměnil, ale v 71. minutě usměrnil Holešův pokus do sítě Chytil a radoval se z druhého gólu v utkání.

Pražané byli v tu chvíli jedinou branku od vyrovnání své rekordní výhry v pohárech z loňského července, kdy doma rozdrtili St Joseph's 7:0. Nakonec mohli výsledek zopakovat, ale hlavičku střídajícího Ogungbayie v nastavení srazil obránce. Šeriff utrpěl svou nejtěžší porážku v soutěžích UEFA.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsem šťastný, že jsme vrátili Evropskou ligu do Edenu. Pomohl nám vstup do zápasu, když jsme dali brzo gól z první šance. Za chvilku jsme přidali druhý ze standardky. Soupeř pak musel trochu otevírat hru a nám se naskytly prostory pro rychlý přechod a protiútoky. Navíc bylo fantastické rychlé hřiště. Dařila se nám kombinace, pohybem jsme dělali soupeři velké problémy. Dařilo se nám dostávat se do dalších šancí a přidávat další branky. Dobře do toho také vstoupili střídající hráči. Výborný výsledek, velmi dobrý výkon. Nemůžu říct, že by někdo zahrál špatně. Snový vstup do skupiny, šest bodů, skóre 8:0."

Roberto Bordin (trenér Tiraspolu): "Propadli jsme ve všech činnostech, nestíhali jsme vůbec nic. Byl to příšerný večer, na který musíme rychle zapomenout. Jsem hlavní trenér, beru to na sebe, hlavní odpovědnost je moje. Nemyslím si, že problémem byly první dva rychlé góly. Problémů jsme měli mnohem více na celém hřišti, Slavia měla prostor. O přestávce jsme chtěli změnit náš systém a dát aspoň jeden gól, ale to se nám nepovedlo. Slavia má naprosto fantastické fanoušky, díky nim hrála ve 12 lidech."

Slavia Praha - Šeriff Tiraspol 6:0 (3:0)

Branky: 4. a 71. Chytil, 7. Ogbu, 39. vlastní Garananga, 47. Schranz, 58. Douděra. Rozhodčí: Delajod - Finjean, Jeanne - Gaillouste (video, všichni Fr.). ŽK: Tovar, Kiki, Mbekeli (všichni Tiraspol). Diváci: 17.844.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Masopust (78. Bořil), Ogbu, Holeš - Douděra (66. Tomič), Oscar, Zafeiris (66. Provod), Dumitrescu - Schranz (66. Van Buren), Wallem (66. Ogungbayi) - Chytil. Trenér: Trpišovský.

Tiraspol: Koval - Tovar (46. Badolo), Kiki, Garananga - Zohouri, Ademo (46. Vardar), Talal, Artunduaga (56. Apostolakis) - Mbekeli, Ricardinho (56. Ankeye) - Luvannor. Trenér: Bordin.

Tabulka:

1. Slavia Praha 2 2 0 0 8:0 6 2. AS Řím 2 2 0 0 6:1 6 3. Servette Ženeva 2 0 0 2 0:6 0 4. Šeriff Tiraspol 2 0 0 2 1:8 0