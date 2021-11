Slavia v EKL proti Feyenoordu přišla v nastavení o výhru

Praha - Fotbalisté Slavie v předposledním pátém utkání skupiny Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu neudrželi v dlouhé přesilovce vedení a gólem inkasovaným ve třetí minutě nastavení remizovali 2:2. Pražany poslal ve 12. minutě do vedení Peter Olayinka, do pauzy srovnal střídající Cyriel Dessers. V 66. minutě se trefil další střídající hráč Jan Kuchta, ale v nastavení navzdory oslabení zařídil dělbu bodů druhou brankou v zápase Dessers. Třetí celek nizozemské ligy hrál od 36. minuty bez vyloučeného Guuse Tila.

Slavia soupeři nedokázala oplatit úvodní venkovní porážku 1:2. Český šampion i tak udržel ve čtyřčlenné tabulce postupové druhé místo o bod před třetím Unionem Berlín, na jehož hřišti 9. prosince nastoupí k závěrečnému zápasu. Pražanům stačí k účasti ve vyřazovacích bojích remíza.

Tabulku vede Feyenoord o čtyři body před Slavií a už má jisté prvenství. Vítězové skupin nové soutěže postupují do osmifinále, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

Trenér Slavie Trpišovský udělal dvě změny oproti nedělnímu vítěznému ligovému utkání proti Jablonci (5:0). Na hrotu útoku začal Schranz místo Kuchty a v záloze nahradil Lingr Hromadu, který nefiguruje na soupisce pro Evropskou konferenční ligu. Hostům kvůli koronaviru chyběla brankářská jednička Bijlow.

Feyenoord, hnaný zhruba dvěma a půl tisíci hostujících fanoušků, vstoupil do utkání aktivněji, ale skóre otevřela Slavia. Bah ve 12. minutě vystihl rozehrávku náhradního gólmana hostí Marciana a přihrál Olayinkovi, který zblízka před odkrytou brankou nezaváhal. Nigerijský křídelník navázal na úvodní trefu proti Jablonci.

Už v 18. minutě musel kvůli zranění ze hřiště útočník Feyenoordu Linssen, jehož nahradil Dessers. Nový hráč na trávníku byl velmi aktivní a poměrně brzy srovnal. V 29. minutě ještě Mandouse přízemní střelou nepřekonal, ale o dvě minuty později se po přihrávce od Toornstry ve vápně obtočil a už nezaváhal.

Necelých 10 minut před přestávkou šli hosté do deseti. Til před vápnem hrubě fauloval Stanciua a finský rozhodčí ho po poradě s asistentem vyloučil, byť nejprve ukázal jen žlutou kartu.

Trpišovský o přestávce stáhl ze hry Masopusta a nasadil útočníka Kuchtu. Lingrovu střelu zblokovala defenziva a v 53. minutě před Olayinkou odvrátil na roh obránce. Po hodině hry zastavil Kuchtovu hlavičku na brankové čáře Marciano.

V 66. minutě naopak izraelský brankář pomohl domácím k vedení. Marciano neudržel Holešovu střelu z dálky a dobíhající Kuchta po kličce gólmanovi poslal míč pohodlně do sítě. Chvíli nato slávistický útočník upadl ve vápně, ale finský sudí mu udělil žlutou kartu za simulování.

Hosté v závěru i v oslabení dokázali soupeře zatlačit. V 88. minutě ještě domácí zachránil bek Bah, který s pomocí břevna vyhlavičkoval míč z prostoru okolo brankové čáry. Ve třetí minutě nastavení už ale Feyenoord udeřil. Dessers si naběhl na centr za obranu od Geertruidy a hlavou přehodil Mandouse.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Zápas byl těžký, Feyenoord do toho velmi dobře vstoupil. Dlouho jsme tu nehráli s takhle dobrým soupeřem, potvrdil svou kvalitu. Presink nám pomohl k prvnímu gólu. Pak došlo k věci, kterou jsme nechtěli, že Senesi přenesl balon na druhou stranu a dostali jsme gól na 1:1. Pak přišlo vyloučení a dostali jsme se do vedení Kuchťákem (Kuchtou). Pak to vypadalo podobně jako zápas proti Maccabi. Snažili jsme se útočit, měli jsme plno brejků, ale nepodařilo se nám dát třetí gól. Zápas jsme nechali až do konce otevřený, což se nám vymstilo. Chybou v nastavení jsme si vítězství nechali utéct. Měli jsme to zvládnout."

Arne Slot (trenér Feyenoordu): "Prvnímu inkasovanému gólu bylo určitě možné zabránit. Pak za stavu 1:1 dostal Til červenou kartu. Přišlo mi to bizarní, že napřed dostal žlutou a pak červenou. Zřejmě pomezní rozhodčí ze vzdálenosti 60 metrů viděl faul na červenou a řekl to rozhodčímu. Hráli jsme proti velmi silnému soupeři a remízy si velmi ceníme. I kdybychom prohráli, byl bych na hru našeho týmu pyšný."

Tomáš Holeš (záložník Slavie): "Jsem naštvaný, protože tenhle zápas jsme mohli určitě uhrát za tři body. Úplně bych neřešil tu gólovou situaci, měli jsme to rozhodnout dřív a dohrát to víc v klidu. Nechali jsme se zbytečně zatlačit, soupeř vsadil všechno na jednu kartu. A v poslední situaci jsme si to nepohlídali, což je chyba. V posledním zápase to bude velká bitva. Union je hodně kvalitní tým z horní poloviny bundesligy. Musíme se na to co nejvíc připravit a vybojovat postup."

Lukáš Masopust (záložník Slavie): "Vedli jsme 2:1 a měli jsme to dobře rozehrané. Ano, mohli jsme mít více šancí, ale ten zápas byl pořád dobře rozehraný. Byli jsme na balonu, sice jsme nebyli tolik nebezpeční, ale pořád všechno hrálo v náš prospěch. Bohužel pak přišla v nastavení jedna taková situace, kterou jsme nezvládli. Jsme smutní. Mohli jsme si tu skupinu trošku nahnat, když už jsme poztráceli tolik bodů, ale bohužel se nám to nepovedlo. Do Berlína pojedeme dát ze sebe to nejlepší a vyhrát."

Jan Kuchta (útočník Slavie): "Utkání se pro nás vyvíjelo od začátku dobře, protože jsme brzy vstřelili branku. Trochu nás to nakoplo, pak i vyloučení Feyenoordu. Dá se říct, že jsme zápas měli pod kontrolou. Ke konci jsme to chtěli dohrát na příznivý výsledek pro nás, ale udělali jsme jednu chybu, která nás stále výhru. Hrozně nás to mrzí."

Cyriel Dessers (útočník Feyenoord): "Musím se ještě podívat, jestli červená karta byla zasloužená, nebo ne. Ale i v deseti proti jedenácti jsme to zvládli a vyrovnali jsme. Hráli jsme proti týmu, který je úspěšný v české lize. Ceníme si toho. Jsem připraven na všechno, ať je moje role jakákoliv. Od 20. minuty, 60. a poslední minuty. Snažil jsem se střílet a vyšlo to."